BETZ股票今天的价格是多少？ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF股票今天的定价为24.02。它在-2.99%范围内交易，昨天的收盘价为24.76，交易量达到19。BETZ的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF股票是否支付股息？ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF目前的价值为24.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.11%和USD。实时查看图表以跟踪BETZ走势。

如何购买BETZ股票？ 您可以以24.02的当前价格购买Roundhill Sports Betting & iGaming ETF股票。订单通常设置在24.02或24.32附近，而19和-2.56%显示市场活动。立即关注BETZ的实时图表更新。

如何投资BETZ股票？ 投资Roundhill Sports Betting & iGaming ETF需要考虑年度范围16.74 - 25.48和当前价格24.02。许多人在以24.02或24.32下订单之前，会比较-2.00%和。实时查看BETZ价格图表，了解每日变化。

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Roundhill Sports Betting & iGaming ETF的最高价格是25.48。在16.74 - 25.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Sports Betting & iGaming ETF的绩效。

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF股票的最低价格是多少？ Roundhill Sports Betting & iGaming ETF（BETZ）的最低价格为16.74。将其与当前的24.02和16.74 - 25.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BETZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。