BETZ: Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
今日BETZ汇率已更改-2.99%。当日，交易品种以低点24.02和高点24.65进行交易。
关注Roundhill Sports Betting & iGaming ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
BETZ股票今天的价格是多少？
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF股票今天的定价为24.02。它在-2.99%范围内交易，昨天的收盘价为24.76，交易量达到19。BETZ的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF股票是否支付股息？
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF目前的价值为24.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.11%和USD。实时查看图表以跟踪BETZ走势。
如何购买BETZ股票？
您可以以24.02的当前价格购买Roundhill Sports Betting & iGaming ETF股票。订单通常设置在24.02或24.32附近，而19和-2.56%显示市场活动。立即关注BETZ的实时图表更新。
如何投资BETZ股票？
投资Roundhill Sports Betting & iGaming ETF需要考虑年度范围16.74 - 25.48和当前价格24.02。许多人在以24.02或24.32下订单之前，会比较-2.00%和。实时查看BETZ价格图表，了解每日变化。
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill Sports Betting & iGaming ETF的最高价格是25.48。在16.74 - 25.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Sports Betting & iGaming ETF的绩效。
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF（BETZ）的最低价格为16.74。将其与当前的24.02和16.74 - 25.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BETZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BETZ股票是什么时候拆分的？
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.76和28.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.76
- 开盘价
- 24.65
- 卖价
- 24.02
- 买价
- 24.32
- 最低价
- 24.02
- 最高价
- 24.65
- 交易量
- 19
- 日变化
- -2.99%
- 月变化
- -2.00%
- 6个月变化
- 27.63%
- 年变化
- 28.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8