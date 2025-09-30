报价部分
BETZ: Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

24.02 USD 0.74 (2.99%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BETZ汇率已更改-2.99%。当日，交易品种以低点24.02和高点24.65进行交易。

关注Roundhill Sports Betting & iGaming ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BETZ股票今天的价格是多少？

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF股票今天的定价为24.02。它在-2.99%范围内交易，昨天的收盘价为24.76，交易量达到19。BETZ的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF股票是否支付股息？

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF目前的价值为24.02。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.11%和USD。实时查看图表以跟踪BETZ走势。

如何购买BETZ股票？

您可以以24.02的当前价格购买Roundhill Sports Betting & iGaming ETF股票。订单通常设置在24.02或24.32附近，而19和-2.56%显示市场活动。立即关注BETZ的实时图表更新。

如何投资BETZ股票？

投资Roundhill Sports Betting & iGaming ETF需要考虑年度范围16.74 - 25.48和当前价格24.02。许多人在以24.02或24.32下订单之前，会比较-2.00%和。实时查看BETZ价格图表，了解每日变化。

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill Sports Betting & iGaming ETF的最高价格是25.48。在16.74 - 25.48内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill Sports Betting & iGaming ETF的绩效。

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF（BETZ）的最低价格为16.74。将其与当前的24.02和16.74 - 25.48进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BETZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BETZ股票是什么时候拆分的？

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.76和28.11%中可见。

日范围
24.02 24.65
年范围
16.74 25.48
前一天收盘价
24.76
开盘价
24.65
卖价
24.02
买价
24.32
最低价
24.02
最高价
24.65
交易量
19
日变化
-2.99%
月变化
-2.00%
6个月变化
27.63%
年变化
28.11%
