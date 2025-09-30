クォートセクション
通貨 / BETZ
BETZ: Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

23.79 USD 0.97 (3.92%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BETZの今日の為替レートは、-3.92%変化しました。日中、通貨は1あたり23.79の安値と24.65の高値で取引されました。

Roundhill Sports Betting & iGaming ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
23.79 24.65
1年のレンジ
16.74 25.48
以前の終値
24.76
始値
24.65
買値
23.79
買値
24.09
安値
23.79
高値
24.65
出来高
48
1日の変化
-3.92%
1ヶ月の変化
-2.94%
6ヶ月の変化
26.41%
1年の変化
26.88%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8