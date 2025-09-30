- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BETZ: Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
BETZの今日の為替レートは、-3.92%変化しました。日中、通貨は1あたり23.79の安値と24.65の高値で取引されました。
Roundhill Sports Betting & iGaming ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
BETZ株の現在の価格は？
Roundhill Sports Betting & iGaming ETFの株価は本日23.79です。-3.92%内で取引され、前日の終値は24.76、取引量は48に達しました。BETZのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Roundhill Sports Betting & iGaming ETFの株は配当を出しますか？
Roundhill Sports Betting & iGaming ETFの現在の価格は23.79です。配当方針は会社によりますが、投資家は26.88%やUSDにも注目します。BETZの動きはライブチャートで確認できます。
BETZ株を買う方法は？
Roundhill Sports Betting & iGaming ETFの株は現在23.79で購入可能です。注文は通常23.79または24.09付近で行われ、48や-3.49%が市場の動きを示します。BETZの最新情報はライブチャートで確認できます。
BETZ株に投資する方法は？
Roundhill Sports Betting & iGaming ETFへの投資では、年間の値幅16.74 - 25.48と現在の23.79を考慮します。注文は多くの場合23.79や24.09で行われる前に、-2.94%や26.41%と比較されます。BETZの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Roundhill Sports Betting & iGaming ETFの株の最高値は？
Roundhill Sports Betting & iGaming ETFの過去1年の最高値は25.48でした。16.74 - 25.48内で株価は大きく変動し、24.76と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Roundhill Sports Betting & iGaming ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Roundhill Sports Betting & iGaming ETFの株の最低値は？
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF(BETZ)の年間最安値は16.74でした。現在の23.79や16.74 - 25.48と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BETZの動きはライブチャートで確認できます。
BETZの株式分割はいつ行われましたか？
Roundhill Sports Betting & iGaming ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.76、26.88%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.76
- 始値
- 24.65
- 買値
- 23.79
- 買値
- 24.09
- 安値
- 23.79
- 高値
- 24.65
- 出来高
- 48
- 1日の変化
- -3.92%
- 1ヶ月の変化
- -2.94%
- 6ヶ月の変化
- 26.41%
- 1年の変化
- 26.88%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8