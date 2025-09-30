QuotazioniSezioni
Valute / BETZ
Tornare a Azioni

BETZ: Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

24.02 USD 0.74 (2.99%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BETZ ha avuto una variazione del -2.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.02 e ad un massimo di 24.65.

Segui le dinamiche di Roundhill Sports Betting & iGaming ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BETZ oggi?

Oggi le azioni Roundhill Sports Betting & iGaming ETF sono prezzate a 24.02. Viene scambiato all'interno di -2.99%, la chiusura di ieri è stata 24.76 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BETZ mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Roundhill Sports Betting & iGaming ETF pagano dividendi?

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF è attualmente valutato a 24.02. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BETZ.

Come acquistare azioni BETZ?

Puoi acquistare azioni Roundhill Sports Betting & iGaming ETF al prezzo attuale di 24.02. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.02 o 24.32, mentre 19 e -2.56% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BETZ sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BETZ?

Investire in Roundhill Sports Betting & iGaming ETF implica considerare l'intervallo annuale 16.74 - 25.48 e il prezzo attuale 24.02. Molti confrontano -2.00% e 27.63% prima di effettuare ordini su 24.02 o 24.32. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BETZ con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?

Il prezzo massimo di Roundhill Sports Betting & iGaming ETF nell'ultimo anno è stato 25.48. All'interno di 16.74 - 25.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.76 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Roundhill Sports Betting & iGaming ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?

Il prezzo più basso di Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) nel corso dell'anno è stato 16.74. Confrontandolo con gli attuali 24.02 e 16.74 - 25.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BETZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BETZ?

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.76 e 28.11%.

Intervallo Giornaliero
24.02 24.65
Intervallo Annuale
16.74 25.48
Chiusura Precedente
24.76
Apertura
24.65
Bid
24.02
Ask
24.32
Minimo
24.02
Massimo
24.65
Volume
19
Variazione giornaliera
-2.99%
Variazione Mensile
-2.00%
Variazione Semestrale
27.63%
Variazione Annuale
28.11%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8