BETZ: Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
Il tasso di cambio BETZ ha avuto una variazione del -2.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.02 e ad un massimo di 24.65.
Segui le dinamiche di Roundhill Sports Betting & iGaming ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BETZ oggi?
Oggi le azioni Roundhill Sports Betting & iGaming ETF sono prezzate a 24.02. Viene scambiato all'interno di -2.99%, la chiusura di ieri è stata 24.76 e il volume degli scambi ha raggiunto 19. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BETZ mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Roundhill Sports Betting & iGaming ETF pagano dividendi?
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF è attualmente valutato a 24.02. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 28.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BETZ.
Come acquistare azioni BETZ?
Puoi acquistare azioni Roundhill Sports Betting & iGaming ETF al prezzo attuale di 24.02. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.02 o 24.32, mentre 19 e -2.56% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BETZ sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BETZ?
Investire in Roundhill Sports Betting & iGaming ETF implica considerare l'intervallo annuale 16.74 - 25.48 e il prezzo attuale 24.02. Molti confrontano -2.00% e 27.63% prima di effettuare ordini su 24.02 o 24.32. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BETZ con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?
Il prezzo massimo di Roundhill Sports Betting & iGaming ETF nell'ultimo anno è stato 25.48. All'interno di 16.74 - 25.48, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.76 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Roundhill Sports Betting & iGaming ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?
Il prezzo più basso di Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) nel corso dell'anno è stato 16.74. Confrontandolo con gli attuali 24.02 e 16.74 - 25.48 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BETZ muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BETZ?
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.76 e 28.11%.
- Chiusura Precedente
- 24.76
- Apertura
- 24.65
- Bid
- 24.02
- Ask
- 24.32
- Minimo
- 24.02
- Massimo
- 24.65
- Volume
- 19
- Variazione giornaliera
- -2.99%
- Variazione Mensile
- -2.00%
- Variazione Semestrale
- 27.63%
- Variazione Annuale
- 28.11%
