BETZ: Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
A taxa do BETZ para hoje mudou para -3.92%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.79 e o mais alto foi 24.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Roundhill Sports Betting & iGaming ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BETZ hoje?
Hoje Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) está avaliado em 23.79. O instrumento é negociado dentro de -3.92%, o fechamento de ontem foi 24.76, e o volume de negociação atingiu 48. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BETZ em tempo real.
As ações de Roundhill Sports Betting & iGaming ETF pagam dividendos?
Atualmente Roundhill Sports Betting & iGaming ETF está avaliado em 23.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 26.88% e USD. Monitore os movimentos de BETZ no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BETZ?
Você pode comprar ações de Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) pelo preço atual 23.79. Ordens geralmente são executadas perto de 23.79 ou 24.09, enquanto 48 e -3.49% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BETZ no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BETZ?
Investir em Roundhill Sports Betting & iGaming ETF envolve considerar a faixa anual 16.74 - 25.48 e o preço atual 23.79. Muitos comparam -2.94% e 26.41% antes de enviar ordens em 23.79 ou 24.09. Estude as mudanças diárias de preço de BETZ no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?
O maior preço de Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) no último ano foi 25.48. As ações oscilaram bastante dentro de 16.74 - 25.48, e a comparação com 24.76 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Roundhill Sports Betting & iGaming ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?
O menor preço de Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) no ano foi 16.74. A comparação com o preço atual 23.79 e 16.74 - 25.48 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BETZ em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BETZ?
No passado Roundhill Sports Betting & iGaming ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.76 e 26.88% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.76
- Open
- 24.65
- Bid
- 23.79
- Ask
- 24.09
- Low
- 23.79
- High
- 24.65
- Volume
- 48
- Mudança diária
- -3.92%
- Mudança mensal
- -2.94%
- Mudança de 6 meses
- 26.41%
- Mudança anual
- 26.88%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 1.8%
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
- -0.3%
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
- 94.2
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.8