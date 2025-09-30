KurseKategorien
BETZ: Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

23.75 USD 1.01 (4.08%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BETZ hat sich für heute um -4.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.72 bis zu einem Hoch von 24.65 gehandelt.

Verfolgen Sie die Roundhill Sports Betting & iGaming ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BETZ heute?

Die Aktie von Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) notiert heute bei 23.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von -4.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.76 und das Handelsvolumen erreichte 61. Das Live-Chart von BETZ zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BETZ Dividenden?

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF wird derzeit mit 23.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BETZ zu verfolgen.

Wie kaufe ich BETZ-Aktien?

Sie können Aktien von Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) zum aktuellen Kurs von 23.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.75 oder 24.05 platziert, während 61 und -3.65% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BETZ auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BETZ-Aktien?

Bei einer Investition in Roundhill Sports Betting & iGaming ETF müssen die jährliche Spanne 16.74 - 25.48 und der aktuelle Kurs 23.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.10% und 26.20%, bevor sie Orders zu 23.75 oder 24.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BETZ.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?

Der höchste Kurs von Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) im vergangenen Jahr lag bei 25.48. Innerhalb von 16.74 - 25.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Roundhill Sports Betting & iGaming ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?

Der niedrigste Kurs von Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) im Laufe des Jahres betrug 16.74. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.75 und der Spanne 16.74 - 25.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BETZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BETZ statt?

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.76 und 26.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.72 24.65
Jahresspanne
16.74 25.48
Vorheriger Schlusskurs
24.76
Eröffnung
24.65
Bid
23.75
Ask
24.05
Tief
23.72
Hoch
24.65
Volumen
61
Tagesänderung
-4.08%
Monatsänderung
-3.10%
6-Monatsänderung
26.20%
Jahresänderung
26.67%
