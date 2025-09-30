- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
BETZ: Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
Der Wechselkurs von BETZ hat sich für heute um -4.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.72 bis zu einem Hoch von 24.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Roundhill Sports Betting & iGaming ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von BETZ heute?
Die Aktie von Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) notiert heute bei 23.75. Sie wird innerhalb einer Spanne von -4.08% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.76 und das Handelsvolumen erreichte 61. Das Live-Chart von BETZ zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie BETZ Dividenden?
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF wird derzeit mit 23.75 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 26.67% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BETZ zu verfolgen.
Wie kaufe ich BETZ-Aktien?
Sie können Aktien von Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) zum aktuellen Kurs von 23.75 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.75 oder 24.05 platziert, während 61 und -3.65% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BETZ auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in BETZ-Aktien?
Bei einer Investition in Roundhill Sports Betting & iGaming ETF müssen die jährliche Spanne 16.74 - 25.48 und der aktuelle Kurs 23.75 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -3.10% und 26.20%, bevor sie Orders zu 23.75 oder 24.05 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BETZ.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?
Der höchste Kurs von Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) im vergangenen Jahr lag bei 25.48. Innerhalb von 16.74 - 25.48 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.76 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Roundhill Sports Betting & iGaming ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?
Der niedrigste Kurs von Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) im Laufe des Jahres betrug 16.74. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.75 und der Spanne 16.74 - 25.48 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BETZ live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von BETZ statt?
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.76 und 26.67% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.76
- Eröffnung
- 24.65
- Bid
- 23.75
- Ask
- 24.05
- Tief
- 23.72
- Hoch
- 24.65
- Volumen
- 61
- Tagesänderung
- -4.08%
- Monatsänderung
- -3.10%
- 6-Monatsänderung
- 26.20%
- Jahresänderung
- 26.67%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8