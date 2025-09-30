- Обзор рынка
BETZ: Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
Курс BETZ за сегодня изменился на -2.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.02, а максимальная — 24.65.
Следите за динамикой Roundhill Sports Betting & iGaming ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BETZ сегодня?
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) сегодня оценивается на уровне 24.02. Инструмент торгуется в пределах -2.99%, вчерашнее закрытие составило 24.76, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BETZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF в настоящее время оценивается в 24.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.11% и USD. Отслеживайте движения BETZ на графике в реальном времени.
Как купить акции BETZ?
Вы можете купить акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) по текущей цене 24.02. Ордера обычно размещаются около 24.02 или 24.32, тогда как 19 и -2.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BETZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BETZ?
Инвестирование в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF предполагает учет годового диапазона 16.74 - 25.48 и текущей цены 24.02. Многие сравнивают -2.00% и 27.63% перед размещением ордеров на 24.02 или 24.32. Изучайте ежедневные изменения цены BETZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?
Самая высокая цена Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) за последний год составила 25.48. Акции заметно колебались в пределах 16.74 - 25.48, сравнение с 24.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Sports Betting & iGaming ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?
Самая низкая цена Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) за год составила 16.74. Сравнение с текущими 24.02 и 16.74 - 25.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BETZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BETZ?
В прошлом Roundhill Sports Betting & iGaming ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.76 и 28.11% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.76
- Open
- 24.65
- Bid
- 24.02
- Ask
- 24.32
- Low
- 24.02
- High
- 24.65
- Объем
- 19
- Дневное изменение
- -2.99%
- Месячное изменение
- -2.00%
- 6-месячное изменение
- 27.63%
- Годовое изменение
- 28.11%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8