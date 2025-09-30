КотировкиРазделы
Валюты / BETZ
Назад в Рынок акций США

BETZ: Roundhill Sports Betting & iGaming ETF

24.02 USD 0.74 (2.99%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BETZ за сегодня изменился на -2.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.02, а максимальная — 24.65.

Следите за динамикой Roundhill Sports Betting & iGaming ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BETZ сегодня?

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) сегодня оценивается на уровне 24.02. Инструмент торгуется в пределах -2.99%, вчерашнее закрытие составило 24.76, а торговый объем достиг 19. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BETZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?

Roundhill Sports Betting & iGaming ETF в настоящее время оценивается в 24.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.11% и USD. Отслеживайте движения BETZ на графике в реальном времени.

Как купить акции BETZ?

Вы можете купить акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) по текущей цене 24.02. Ордера обычно размещаются около 24.02 или 24.32, тогда как 19 и -2.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BETZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BETZ?

Инвестирование в Roundhill Sports Betting & iGaming ETF предполагает учет годового диапазона 16.74 - 25.48 и текущей цены 24.02. Многие сравнивают -2.00% и 27.63% перед размещением ордеров на 24.02 или 24.32. Изучайте ежедневные изменения цены BETZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?

Самая высокая цена Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) за последний год составила 25.48. Акции заметно колебались в пределах 16.74 - 25.48, сравнение с 24.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill Sports Betting & iGaming ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?

Самая низкая цена Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) за год составила 16.74. Сравнение с текущими 24.02 и 16.74 - 25.48 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BETZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BETZ?

В прошлом Roundhill Sports Betting & iGaming ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.76 и 28.11% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.02 24.65
Годовой диапазон
16.74 25.48
Предыдущее закрытие
24.76
Open
24.65
Bid
24.02
Ask
24.32
Low
24.02
High
24.65
Объем
19
Дневное изменение
-2.99%
Месячное изменение
-2.00%
6-месячное изменение
27.63%
Годовое изменение
28.11%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8