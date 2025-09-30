- Aperçu
BETZ: Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
Le taux de change de BETZ a changé de 0.98% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.54 et à un maximum de 24.76.
Suivez la dynamique Roundhill Sports Betting & iGaming ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BETZ aujourd'hui ?
L'action Roundhill Sports Betting & iGaming ETF est cotée à 24.76 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.98%, a clôturé hier à 24.52 et son volume d'échange a atteint 13. Le graphique en temps réel du cours de BETZ présente ces mises à jour.
L'action Roundhill Sports Betting & iGaming ETF verse-t-elle des dividendes ?
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF est actuellement valorisé à 24.76. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 32.05% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BETZ.
Comment acheter des actions BETZ ?
Vous pouvez acheter des actions Roundhill Sports Betting & iGaming ETF au cours actuel de 24.76. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.76 ou de 25.06, le 13 et le 0.90% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BETZ sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BETZ ?
Investir dans Roundhill Sports Betting & iGaming ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 16.74 - 25.48 et le prix actuel 24.76. Beaucoup comparent 1.02% et 31.56% avant de passer des ordres à 24.76 ou 25.06. Consultez le graphique du cours de BETZ en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Roundhill Sports Betting & iGaming ETF ?
Le cours le plus élevé de Roundhill Sports Betting & iGaming ETF l'année dernière était 25.48. Au cours de 16.74 - 25.48, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.52 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Roundhill Sports Betting & iGaming ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Roundhill Sports Betting & iGaming ETF ?
Le cours le plus bas de Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) sur l'année a été 16.74. Sa comparaison avec 24.76 et 16.74 - 25.48 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BETZ sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BETZ a-t-elle été divisée ?
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.52 et 32.05% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.52
- Ouverture
- 24.54
- Bid
- 24.76
- Ask
- 25.06
- Plus Bas
- 24.54
- Plus Haut
- 24.76
- Volume
- 13
- Changement quotidien
- 0.98%
- Changement Mensuel
- 1.02%
- Changement à 6 Mois
- 31.56%
- Changement Annuel
- 32.05%
