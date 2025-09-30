- Panorámica
BETZ: Roundhill Sports Betting & iGaming ETF
El tipo de cambio de BETZ de hoy ha cambiado un -3.92%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 23.79, mientras que el máximo ha alcanzado 24.65.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Roundhill Sports Betting & iGaming ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BETZ hoy?
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) se evalúa hoy en 23.79. El instrumento se negocia dentro de -3.92%; el cierre de ayer ha sido 24.76 y el volumen comercial ha alcanzado 48. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BETZ en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?
Roundhill Sports Betting & iGaming ETF se evalúa actualmente en 23.79. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 26.88% y USD. Monitoree los movimientos de BETZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BETZ?
Puede comprar acciones de Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) al precio actual de 23.79. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 23.79 o 24.09, mientras que 48 y -3.49% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BETZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BETZ?
Invertir en Roundhill Sports Betting & iGaming ETF implica tener en cuenta el rango anual 16.74 - 25.48 y el precio actual 23.79. Muchos comparan -2.94% y 26.41% antes de colocar órdenes en 23.79 o 24.09. Estudie los cambios diarios de precios de BETZ en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?
El precio más alto de Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) en el último año ha sido 25.48. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.74 - 25.48, una comparación con 24.76 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Roundhill Sports Betting & iGaming ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Roundhill Sports Betting & iGaming ETF?
El precio más bajo de Roundhill Sports Betting & iGaming ETF (BETZ) para el año ha sido 16.74. La comparación con los actuales 23.79 y 16.74 - 25.48 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BETZ en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BETZ?
En el pasado, Roundhill Sports Betting & iGaming ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.76 y 26.88% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.76
- Open
- 24.65
- Bid
- 23.79
- Ask
- 24.09
- Low
- 23.79
- High
- 24.65
- Volumen
- 48
- Cambio diario
- -3.92%
- Cambio mensual
- -2.94%
- Cambio a 6 meses
- 26.41%
- Cambio anual
- 26.88%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8