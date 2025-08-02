货币 / AVB
AVB: AvalonBay Communities Inc Common Stock
192.33 USD 0.63 (0.33%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AVB汇率已更改-0.33%。当日，交易品种以低点191.90和高点193.64进行交易。
关注AvalonBay Communities Inc Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVB新闻
- CRE: 2 Sectors Becoming Quite Concerning
- Truist Securities upgrades AvalonBay Communities stock to Buy on valuation
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Slacking Into A Rate Cut
- Opinion: ‘Technology is the new plumbing’ in senior housing — which is a huge opportunity for Apple, Netflix and Peloton
- EQR, AVB & CPT Updates Show Resilience Amid Market Softness
- AvalonBay Reports Same-Store NOI Growth Ahead of Expectations
- Why Is AvalonBay (AVB) Up 4.5% Since Last Earnings Report?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Buy The Dip: 2 REITs Getting Way Too Cheap
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- S&P 500: Profit Margins Cannot Hold
- Can AvalonBay's Portfolio Strength Offset Development Setbacks?
- Mizuho bullish on Mid-America as Sunbelt rental growth outpaces coastal market
- AvalonBay stock rating downgraded by Mizuho amid growth headwinds
- USRT ETF: Hold For Resilient Returns In A Volatile REIT Market (NYSEARCA:USRT)
- AvalonBay stock rating upgraded by Morgan Stanley on earnings growth
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- This AvalonBay Communities Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Monday - Allogene Therapeutics (NASDAQ:ALLO), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- AvalonBay Communities: Buy The Dip (NYSE:AVB)
- AvalonBay Stock: Concerning Demand Signs Weigh (Rating Downgrade) (NYSE:AVB)
- Behind The (Revised) Curve
- AvalonBay (AVB) Q2 Core FFO Jumps 1.8%
日范围
191.90 193.64
年范围
180.40 239.29
- 前一天收盘价
- 192.96
- 开盘价
- 193.03
- 卖价
- 192.33
- 买价
- 192.63
- 最低价
- 191.90
- 最高价
- 193.64
- 交易量
- 1.710 K
- 日变化
- -0.33%
- 月变化
- -0.94%
- 6个月变化
- -10.49%
- 年变化
- -14.61%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值