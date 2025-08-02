Moedas / AVB
AVB: AvalonBay Communities Inc Common Stock
192.54 USD 0.21 (0.11%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do AVB para hoje mudou para 0.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 191.91 e o mais alto foi 195.26.
Veja a dinâmica do par de moedas AvalonBay Communities Inc Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
191.91 195.26
Faixa anual
180.40 239.29
- Fechamento anterior
- 192.33
- Open
- 192.76
- Bid
- 192.54
- Ask
- 192.84
- Low
- 191.91
- High
- 195.26
- Volume
- 1.519 K
- Mudança diária
- 0.11%
- Mudança mensal
- -0.83%
- Mudança de 6 meses
- -10.39%
- Mudança anual
- -14.51%
