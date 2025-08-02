通貨 / AVB
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
AVB: AvalonBay Communities Inc Common Stock
193.65 USD 1.11 (0.58%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVBの今日の為替レートは、0.58%変化しました。日中、通貨は1あたり192.17の安値と194.28の高値で取引されました。
AvalonBay Communities Inc Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVB News
- CRE: 2 Sectors Becoming Quite Concerning
- Truist Securities upgrades AvalonBay Communities stock to Buy on valuation
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Slacking Into A Rate Cut
- Opinion: ‘Technology is the new plumbing’ in senior housing — which is a huge opportunity for Apple, Netflix and Peloton
- EQR, AVB & CPT Updates Show Resilience Amid Market Softness
- AvalonBay Reports Same-Store NOI Growth Ahead of Expectations
- Why Is AvalonBay (AVB) Up 4.5% Since Last Earnings Report?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Buy The Dip: 2 REITs Getting Way Too Cheap
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- S&P 500: Profit Margins Cannot Hold
- Can AvalonBay's Portfolio Strength Offset Development Setbacks?
- Mizuho bullish on Mid-America as Sunbelt rental growth outpaces coastal market
- AvalonBay stock rating downgraded by Mizuho amid growth headwinds
- USRT ETF: Hold For Resilient Returns In A Volatile REIT Market (NYSEARCA:USRT)
- AvalonBay stock rating upgraded by Morgan Stanley on earnings growth
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- This AvalonBay Communities Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Monday - Allogene Therapeutics (NASDAQ:ALLO), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- AvalonBay Communities: Buy The Dip (NYSE:AVB)
- AvalonBay Stock: Concerning Demand Signs Weigh (Rating Downgrade) (NYSE:AVB)
- Behind The (Revised) Curve
- AvalonBay (AVB) Q2 Core FFO Jumps 1.8%
1日のレンジ
192.17 194.28
1年のレンジ
180.40 239.29
- 以前の終値
- 192.54
- 始値
- 193.59
- 買値
- 193.65
- 買値
- 193.95
- 安値
- 192.17
- 高値
- 194.28
- 出来高
- 1.134 K
- 1日の変化
- 0.58%
- 1ヶ月の変化
- -0.26%
- 6ヶ月の変化
- -9.88%
- 1年の変化
- -14.02%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B