AVB: AvalonBay Communities Inc Common Stock
193.03 USD 0.62 (0.32%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
AVB 환율이 오늘 -0.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 192.73이고 고가는 194.82이었습니다.
AvalonBay Communities Inc Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
192.73 194.82
년간 변동
180.40 239.29
- 이전 종가
- 193.65
- 시가
- 194.08
- Bid
- 193.03
- Ask
- 193.33
- 저가
- 192.73
- 고가
- 194.82
- 볼륨
- 1.488 K
- 일일 변동
- -0.32%
- 월 변동
- -0.58%
- 6개월 변동
- -10.16%
- 년간 변동율
- -14.30%
