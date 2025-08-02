Валюты / AVB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
AVB: AvalonBay Communities Inc Common Stock
192.33 USD 0.63 (0.33%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVB за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 191.90, а максимальная — 193.64.
Следите за динамикой AvalonBay Communities Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости AVB
- CRE: 2 Sectors Becoming Quite Concerning
- Truist Securities upgrades AvalonBay Communities stock to Buy on valuation
- Aon To Rally Around 19%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- This Thermo Fisher Scientific Analyst Turns Bullish; Here Are Top 4 Upgrades For Thursday - Aon (NYSE:AON), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- Slacking Into A Rate Cut
- Opinion: ‘Technology is the new plumbing’ in senior housing — which is a huge opportunity for Apple, Netflix and Peloton
- EQR, AVB & CPT Updates Show Resilience Amid Market Softness
- AvalonBay Reports Same-Store NOI Growth Ahead of Expectations
- Why Is AvalonBay (AVB) Up 4.5% Since Last Earnings Report?
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Buy The Dip: 2 REITs Getting Way Too Cheap
- Inflation Fails To Chill Fed Cut Momentum
- S&P 500: Profit Margins Cannot Hold
- Can AvalonBay's Portfolio Strength Offset Development Setbacks?
- Mizuho bullish on Mid-America as Sunbelt rental growth outpaces coastal market
- AvalonBay stock rating downgraded by Mizuho amid growth headwinds
- USRT ETF: Hold For Resilient Returns In A Volatile REIT Market (NYSEARCA:USRT)
- AvalonBay stock rating upgraded by Morgan Stanley on earnings growth
- Janus Henderson Global Real Estate Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:JERAX)
- This AvalonBay Communities Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Monday - Allogene Therapeutics (NASDAQ:ALLO), AvalonBay Communities (NYSE:AVB)
- AvalonBay Communities: Buy The Dip (NYSE:AVB)
- AvalonBay Stock: Concerning Demand Signs Weigh (Rating Downgrade) (NYSE:AVB)
- Behind The (Revised) Curve
- AvalonBay (AVB) Q2 Core FFO Jumps 1.8%
Дневной диапазон
191.90 193.64
Годовой диапазон
180.40 239.29
- Предыдущее закрытие
- 192.96
- Open
- 193.03
- Bid
- 192.33
- Ask
- 192.63
- Low
- 191.90
- High
- 193.64
- Объем
- 1.710 K
- Дневное изменение
- -0.33%
- Месячное изменение
- -0.94%
- 6-месячное изменение
- -10.49%
- Годовое изменение
- -14.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.