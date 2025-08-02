КотировкиРазделы
AVB: AvalonBay Communities Inc Common Stock

192.33 USD 0.63 (0.33%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс AVB за сегодня изменился на -0.33%. При этом минимальная цена на торгах достигала 191.90, а максимальная — 193.64.

Следите за динамикой AvalonBay Communities Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
191.90 193.64
Годовой диапазон
180.40 239.29
Предыдущее закрытие
192.96
Open
193.03
Bid
192.33
Ask
192.63
Low
191.90
High
193.64
Объем
1.710 K
Дневное изменение
-0.33%
Месячное изменение
-0.94%
6-месячное изменение
-10.49%
Годовое изменение
-14.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.