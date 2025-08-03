CotizacionesSecciones
AVB: AvalonBay Communities Inc Common Stock

192.54 USD 0.21 (0.11%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de AVB de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 191.91, mientras que el máximo ha alcanzado 195.26.

Siga la dinámica de la pareja de divisas AvalonBay Communities Inc Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
191.91 195.26
Rango anual
180.40 239.29
Cierres anteriores
192.33
Open
192.76
Bid
192.54
Ask
192.84
Low
191.91
High
195.26
Volumen
1.519 K
Cambio diario
0.11%
Cambio mensual
-0.83%
Cambio a 6 meses
-10.39%
Cambio anual
-14.51%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B