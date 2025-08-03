Divisas / AVB
AVB: AvalonBay Communities Inc Common Stock
192.54 USD 0.21 (0.11%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AVB de hoy ha cambiado un 0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 191.91, mientras que el máximo ha alcanzado 195.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AvalonBay Communities Inc Common Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
191.91 195.26
Rango anual
180.40 239.29
- Cierres anteriores
- 192.33
- Open
- 192.76
- Bid
- 192.54
- Ask
- 192.84
- Low
- 191.91
- High
- 195.26
- Volumen
- 1.519 K
- Cambio diario
- 0.11%
- Cambio mensual
- -0.83%
- Cambio a 6 meses
- -10.39%
- Cambio anual
- -14.51%
