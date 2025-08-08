货币 / ATGE
ATGE: Adtalem Global Education Inc
135.76 USD 0.02 (0.01%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ATGE汇率已更改0.01%。当日，交易品种以低点134.91和高点137.37进行交易。
关注Adtalem Global Education Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ATGE新闻
- Adtalem (ATGE) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Is ADTALEM GBL EDU (ATGE) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
- If You Invested $1000 in Adtalem Global Education a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Is Stride's Investment in Tutoring the Key to Growth Retention?
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- LRN Stock Surges 15% in 3 Months: Should Investors Buy it Now?
- Here's Why Adtalem Global Education (ATGE) is a Strong Momentum Stock
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Do Options Traders Know Something About ATGE Stock We Don't?
- Here's Why Adtalem Global Education (ATGE) is a Strong Value Stock
- If You Invested $1000 in Adtalem Global Education a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Dow Jones Futures: Palantir Leads Rally Off Lows, But Look At This; Walmart Earnings Due.
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Netflix Rises Onto IBD Best Stock Lists, Along With 8 Other Growth Stocks. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
- This Online Education Stock Flirts With A Buy Point; Here's Why Its CEO Reports 'A Defining Moment'
- Is Amer Sports, Inc. (AS) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Here's Why Momentum in Adtalem (ATGE) Should Keep going
- NatWest Broke Out Tuesday And It's Still Climbing. Which Other Stocks Just Joined The IBD 50, Big Cap 20, Other Top Stock Lists?
- Why Adtalem Global Education (ATGE) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Adtalem Q4 2025 slides: Double-digit growth in revenue and EPS, strong FY26 outlook
- Adtalem Global Education Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ATGE)
- Adtalem Global Education Inc. (ATGE) Q4 2025 Earnings Call Transcript
日范围
134.91 137.37
年范围
71.09 140.12
- 前一天收盘价
- 135.74
- 开盘价
- 135.73
- 卖价
- 135.76
- 买价
- 136.06
- 最低价
- 134.91
- 最高价
- 137.37
- 交易量
- 88
- 日变化
- 0.01%
- 月变化
- 5.19%
- 6个月变化
- 35.18%
- 年变化
- 79.70%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值