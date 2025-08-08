통화 / ATGE
ATGE: Adtalem Global Education Inc
140.57 USD 0.68 (0.49%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ATGE 환율이 오늘 0.49%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 138.86이고 고가는 141.68이었습니다.
Adtalem Global Education Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
ATGE News
- Adtalem (ATGE) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Is ADTALEM GBL EDU (ATGE) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
- If You Invested $1000 in Adtalem Global Education a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Is Stride's Investment in Tutoring the Key to Growth Retention?
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- LRN Stock Surges 15% in 3 Months: Should Investors Buy it Now?
- Here's Why Adtalem Global Education (ATGE) is a Strong Momentum Stock
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Do Options Traders Know Something About ATGE Stock We Don't?
- Here's Why Adtalem Global Education (ATGE) is a Strong Value Stock
- If You Invested $1000 in Adtalem Global Education a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Dow Jones Futures: Palantir Leads Rally Off Lows, But Look At This; Walmart Earnings Due.
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Netflix Rises Onto IBD Best Stock Lists, Along With 8 Other Growth Stocks. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
- This Online Education Stock Flirts With A Buy Point; Here's Why Its CEO Reports 'A Defining Moment'
- Is Amer Sports, Inc. (AS) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Here's Why Momentum in Adtalem (ATGE) Should Keep going
- NatWest Broke Out Tuesday And It's Still Climbing. Which Other Stocks Just Joined The IBD 50, Big Cap 20, Other Top Stock Lists?
- Why Adtalem Global Education (ATGE) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Adtalem Q4 2025 slides: Double-digit growth in revenue and EPS, strong FY26 outlook
- Adtalem Global Education Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ATGE)
- Adtalem Global Education Inc. (ATGE) Q4 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
138.86 141.68
년간 변동
71.09 141.68
- 이전 종가
- 139.89
- 시가
- 140.27
- Bid
- 140.57
- Ask
- 140.87
- 저가
- 138.86
- 고가
- 141.68
- 볼륨
- 540
- 일일 변동
- 0.49%
- 월 변동
- 8.92%
- 6개월 변동
- 39.97%
- 년간 변동율
- 86.06%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K