Валюты / ATGE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ATGE: Adtalem Global Education Inc
135.74 USD 0.33 (0.24%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ATGE за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 132.00, а максимальная — 136.08.
Следите за динамикой Adtalem Global Education Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ATGE
- Adtalem (ATGE) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Robinhood Leads Merry Band Onto IBD Top Performer Lists. Check Out The IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists.
- Is ADTALEM GBL EDU (ATGE) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
- If You Invested $1000 in Adtalem Global Education a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Is Stride's Investment in Tutoring the Key to Growth Retention?
- Medical, Aerospace/Defense Plays Pace Newcomers To Best Stock Lists. See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More.
- LRN Stock Surges 15% in 3 Months: Should Investors Buy it Now?
- Here's Why Adtalem Global Education (ATGE) is a Strong Momentum Stock
- Nvidia Leads 14 Hot Hot Stocks Onto Various IBD Watchlists: Check Out Other Top Performers On The IBD 50, Stock Spotlight And More
- Do Options Traders Know Something About ATGE Stock We Don't?
- Here's Why Adtalem Global Education (ATGE) is a Strong Value Stock
- If You Invested $1000 in Adtalem Global Education a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- No. 1 Ranked Medical Device Maker Insulet Leads 11 Stocks Onto IBD Best Stock Lists: See New Names On IBD 50 And Stock Spotlight Watchlists
- Dow Jones Futures: Palantir Leads Rally Off Lows, But Look At This; Walmart Earnings Due.
- Axon, Perimeter Solutions, Futu Rise Onto Best Stock Lists: Check Out New Names Arriving On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Netflix Rises Onto IBD Best Stock Lists, Along With 8 Other Growth Stocks. Who Else Is On The IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Watchlists?
- This Online Education Stock Flirts With A Buy Point; Here's Why Its CEO Reports 'A Defining Moment'
- Is Amer Sports, Inc. (AS) Outperforming Other Consumer Discretionary Stocks This Year?
- Here's Why Momentum in Adtalem (ATGE) Should Keep going
- NatWest Broke Out Tuesday And It's Still Climbing. Which Other Stocks Just Joined The IBD 50, Big Cap 20, Other Top Stock Lists?
- Why Adtalem Global Education (ATGE) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Adtalem Q4 2025 slides: Double-digit growth in revenue and EPS, strong FY26 outlook
- Adtalem Global Education Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:ATGE)
- Adtalem Global Education Inc. (ATGE) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
132.00 136.08
Годовой диапазон
71.09 140.12
- Предыдущее закрытие
- 135.41
- Open
- 133.83
- Bid
- 135.74
- Ask
- 136.04
- Low
- 132.00
- High
- 136.08
- Объем
- 369
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- 5.18%
- 6-месячное изменение
- 35.16%
- Годовое изменение
- 79.67%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.