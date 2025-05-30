货币 / AREC
AREC: American Resources Corporation - Class A
2.59 USD 0.12 (4.43%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AREC汇率已更改-4.43%。当日，交易品种以低点2.49和高点2.80进行交易。
关注American Resources Corporation - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AREC新闻
- D. Boral Capital 给予美国资源公司买入评级
- D. Boral Capital initiates American Resources stock with Buy rating
- ReElement Technologies secures $20 million equipment leasing facility
- DoD awards $2 million to ReElement for rare earth refining capacity
- American Resources earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- ReElement to supply Vulcan with rare earth oxides under multi-year deal
- American Resources regains compliance with Nasdaq listing rules
- American Resources regains Nasdaq compliance with minimum bid price rule
- Arecor forms scientific advisory board for oral peptide delivery
- ReElement launches rare earth magnet recycling at competitive prices
- ReElement Technologies Expands Commercial Capabilities to Include Delivery of 99.99% - 99.999% Separated Rare Earth & Critical Minerals for U.S. Commercial and Defense Supply Chains
- Quarterly results show mixed performance across Oxford Technology 2 VCT
- American Resources Corporation’s Electrified Materials Finalizes Agreements for $911,519 Rare Earth and Critical Mineral Recycling Grant from State of Indiana
- American Resources Corporation and ReElement Technologies Corporation Announces Updated Participation in June Industry Conferences
- American Resources confirms Nasdaq compliance after filing delay
- ReElement Technologies Advances National Defense Supply Chain with High-Purity Gallium and Terbium Production
- EXIM backs $150M for critical mineral refinery expansion
- Jim Cramer Says The Chinese 'Could Really Hurt Us' As Beijing Tightens Grip On Rare Earth Magnets: Warns Of Threat To 'Everything' From Autos To Data Centers - American Resources (NASDAQ:AREC), Lynas Rare Earths (OTC:LYSCF)
- American Resources Corporation Featured in Nasdaq Amplify Issuer Spotlight
- ReElement Technologies Corporation and Exigo Battery Solutions Pvt. Ltd. Announce A Joint Venture For Rare Earth Magnet Recycling
- American Resources Corporation and ReElement Technologies Corporation Announces Participation in June Industry Conferences
- ReElement Technologies Secures Anchor Investment from South African Firm Novare Holdings to Catalyze Rare Earth Element Refining Expansion in America’s Heartland
- American Resources earnings missed, revenue fell short of estimates
- American Resources Corp Faces Nasdaq Delisting Notice
日范围
2.49 2.80
年范围
0.38 2.80
- 前一天收盘价
- 2.71
- 开盘价
- 2.74
- 卖价
- 2.59
- 买价
- 2.89
- 最低价
- 2.49
- 最高价
- 2.80
- 交易量
- 3.248 K
- 日变化
- -4.43%
- 月变化
- 30.81%
- 6个月变化
- 463.04%
- 年变化
- 169.79%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值