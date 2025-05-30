Валюты / AREC
AREC: American Resources Corporation - Class A
2.71 USD 0.26 (10.61%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AREC за сегодня изменился на 10.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.50, а максимальная — 2.80.
Следите за динамикой American Resources Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AREC
- D. Boral Capital начинает освещение акций American Resources с рейтингом "Покупать"
- D. Boral Capital initiates American Resources stock with Buy rating
- ReElement Technologies secures $20 million equipment leasing facility
- DoD awards $2 million to ReElement for rare earth refining capacity
- American Resources earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- ReElement to supply Vulcan with rare earth oxides under multi-year deal
- American Resources regains compliance with Nasdaq listing rules
- American Resources regains Nasdaq compliance with minimum bid price rule
- Arecor forms scientific advisory board for oral peptide delivery
- ReElement launches rare earth magnet recycling at competitive prices
- ReElement Technologies Expands Commercial Capabilities to Include Delivery of 99.99% - 99.999% Separated Rare Earth & Critical Minerals for U.S. Commercial and Defense Supply Chains
- Quarterly results show mixed performance across Oxford Technology 2 VCT
- American Resources Corporation’s Electrified Materials Finalizes Agreements for $911,519 Rare Earth and Critical Mineral Recycling Grant from State of Indiana
- American Resources Corporation and ReElement Technologies Corporation Announces Updated Participation in June Industry Conferences
- American Resources confirms Nasdaq compliance after filing delay
- ReElement Technologies Advances National Defense Supply Chain with High-Purity Gallium and Terbium Production
- EXIM backs $150M for critical mineral refinery expansion
- Jim Cramer Says The Chinese 'Could Really Hurt Us' As Beijing Tightens Grip On Rare Earth Magnets: Warns Of Threat To 'Everything' From Autos To Data Centers - American Resources (NASDAQ:AREC), Lynas Rare Earths (OTC:LYSCF)
- American Resources Corporation Featured in Nasdaq Amplify Issuer Spotlight
- ReElement Technologies Corporation and Exigo Battery Solutions Pvt. Ltd. Announce A Joint Venture For Rare Earth Magnet Recycling
- American Resources Corporation and ReElement Technologies Corporation Announces Participation in June Industry Conferences
- ReElement Technologies Secures Anchor Investment from South African Firm Novare Holdings to Catalyze Rare Earth Element Refining Expansion in America’s Heartland
- American Resources earnings missed, revenue fell short of estimates
- American Resources Corp Faces Nasdaq Delisting Notice
Дневной диапазон
2.50 2.80
Годовой диапазон
0.38 2.80
- Предыдущее закрытие
- 2.45
- Open
- 2.62
- Bid
- 2.71
- Ask
- 3.01
- Low
- 2.50
- High
- 2.80
- Объем
- 5.360 K
- Дневное изменение
- 10.61%
- Месячное изменение
- 36.87%
- 6-месячное изменение
- 489.13%
- Годовое изменение
- 182.29%
