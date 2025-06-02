Divisas / AREC
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
AREC: American Resources Corporation - Class A
2.54 USD 0.17 (6.27%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AREC de hoy ha cambiado un -6.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.49, mientras que el máximo ha alcanzado 2.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas American Resources Corporation - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AREC News
- D. Boral Capital inicia cobertura de American Resources con calificación de Compra
- D. Boral Capital inicia cobertura de American Resources con calificación de Compra
- D. Boral Capital initiates American Resources stock with Buy rating
- ReElement Technologies asegura una línea de arrendamiento de equipos de 20 millones de dólares
- ReElement Technologies secures $20 million equipment leasing facility
- DoD awards $2 million to ReElement for rare earth refining capacity
- American Resources earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- ReElement to supply Vulcan with rare earth oxides under multi-year deal
- American Resources regains compliance with Nasdaq listing rules
- American Resources regains Nasdaq compliance with minimum bid price rule
- Arecor forms scientific advisory board for oral peptide delivery
- ReElement launches rare earth magnet recycling at competitive prices
- ReElement Technologies Expands Commercial Capabilities to Include Delivery of 99.99% - 99.999% Separated Rare Earth & Critical Minerals for U.S. Commercial and Defense Supply Chains
- Quarterly results show mixed performance across Oxford Technology 2 VCT
- American Resources Corporation’s Electrified Materials Finalizes Agreements for $911,519 Rare Earth and Critical Mineral Recycling Grant from State of Indiana
- American Resources Corporation and ReElement Technologies Corporation Announces Updated Participation in June Industry Conferences
- American Resources confirms Nasdaq compliance after filing delay
- ReElement Technologies Advances National Defense Supply Chain with High-Purity Gallium and Terbium Production
- EXIM backs $150M for critical mineral refinery expansion
- Jim Cramer Says The Chinese 'Could Really Hurt Us' As Beijing Tightens Grip On Rare Earth Magnets: Warns Of Threat To 'Everything' From Autos To Data Centers - American Resources (NASDAQ:AREC), Lynas Rare Earths (OTC:LYSCF)
- American Resources Corporation Featured in Nasdaq Amplify Issuer Spotlight
- ReElement Technologies Corporation and Exigo Battery Solutions Pvt. Ltd. Announce A Joint Venture For Rare Earth Magnet Recycling
- American Resources Corporation and ReElement Technologies Corporation Announces Participation in June Industry Conferences
- ReElement Technologies Secures Anchor Investment from South African Firm Novare Holdings to Catalyze Rare Earth Element Refining Expansion in America’s Heartland
Rango diario
2.49 2.80
Rango anual
0.38 2.80
- Cierres anteriores
- 2.71
- Open
- 2.74
- Bid
- 2.54
- Ask
- 2.84
- Low
- 2.49
- High
- 2.80
- Volumen
- 3.815 K
- Cambio diario
- -6.27%
- Cambio mensual
- 28.28%
- Cambio a 6 meses
- 452.17%
- Cambio anual
- 164.58%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B