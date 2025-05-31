Dövizler / AREC
AREC: American Resources Corporation - Class A
2.87 USD 0.38 (15.26%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
AREC fiyatı bugün 15.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.50 ve Yüksek fiyatı olarak 2.92 aralığında işlem gördü.
American Resources Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
AREC haberleri
- US-Korea partnership to build rare earth and magnet complex
- D. Boral Capital, American Resources hissesini Al tavsiyesi ile takibe aldı
- D. Boral Capital initiates American Resources stock with Buy rating
- ReElement Technologies secures $20 million equipment leasing facility
- DoD awards $2 million to ReElement for rare earth refining capacity
- American Resources earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- ReElement to supply Vulcan with rare earth oxides under multi-year deal
- American Resources regains compliance with Nasdaq listing rules
- American Resources regains Nasdaq compliance with minimum bid price rule
- Arecor forms scientific advisory board for oral peptide delivery
- ReElement launches rare earth magnet recycling at competitive prices
- ReElement Technologies Expands Commercial Capabilities to Include Delivery of 99.99% - 99.999% Separated Rare Earth & Critical Minerals for U.S. Commercial and Defense Supply Chains
- Quarterly results show mixed performance across Oxford Technology 2 VCT
- American Resources Corporation’s Electrified Materials Finalizes Agreements for $911,519 Rare Earth and Critical Mineral Recycling Grant from State of Indiana
- American Resources Corporation and ReElement Technologies Corporation Announces Updated Participation in June Industry Conferences
- American Resources confirms Nasdaq compliance after filing delay
- ReElement Technologies Advances National Defense Supply Chain with High-Purity Gallium and Terbium Production
- EXIM backs $150M for critical mineral refinery expansion
- Jim Cramer Says The Chinese 'Could Really Hurt Us' As Beijing Tightens Grip On Rare Earth Magnets: Warns Of Threat To 'Everything' From Autos To Data Centers - American Resources (NASDAQ:AREC), Lynas Rare Earths (OTC:LYSCF)
- American Resources Corporation Featured in Nasdaq Amplify Issuer Spotlight
- ReElement Technologies Corporation and Exigo Battery Solutions Pvt. Ltd. Announce A Joint Venture For Rare Earth Magnet Recycling
- American Resources Corporation and ReElement Technologies Corporation Announces Participation in June Industry Conferences
- ReElement Technologies Secures Anchor Investment from South African Firm Novare Holdings to Catalyze Rare Earth Element Refining Expansion in America’s Heartland
- American Resources earnings missed, revenue fell short of estimates
Günlük aralık
2.50 2.92
Yıllık aralık
0.38 2.92
- Önceki kapanış
- 2.49
- Açılış
- 2.50
- Satış
- 2.87
- Alış
- 3.17
- Düşük
- 2.50
- Yüksek
- 2.92
- Hacim
- 4.103 K
- Günlük değişim
- 15.26%
- Aylık değişim
- 44.95%
- 6 aylık değişim
- 523.91%
- Yıllık değişim
- 198.96%
