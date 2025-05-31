FiyatlarBölümler
AREC: American Resources Corporation - Class A

2.87 USD 0.38 (15.26%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

AREC fiyatı bugün 15.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.50 ve Yüksek fiyatı olarak 2.92 aralığında işlem gördü.

American Resources Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
2.50 2.92
Yıllık aralık
0.38 2.92
Önceki kapanış
2.49
Açılış
2.50
Satış
2.87
Alış
3.17
Düşük
2.50
Yüksek
2.92
Hacim
4.103 K
Günlük değişim
15.26%
Aylık değişim
44.95%
6 aylık değişim
523.91%
Yıllık değişim
198.96%
21 Eylül, Pazar