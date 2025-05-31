Devises / AREC
AREC: American Resources Corporation - Class A
2.87 USD 0.38 (15.26%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de AREC a changé de 15.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.50 et à un maximum de 2.92.
Suivez la dynamique American Resources Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
AREC Nouvelles
- US-Korea partnership to build rare earth and magnet complex
- D. Boral Capital initie la couverture d’American Resources avec une recommandation d’achat
- D. Boral Capital initiates American Resources stock with Buy rating
- ReElement Technologies secures $20 million equipment leasing facility
- DoD awards $2 million to ReElement for rare earth refining capacity
- American Resources earnings missed by $0.05, revenue fell short of estimates
- ReElement to supply Vulcan with rare earth oxides under multi-year deal
- American Resources regains compliance with Nasdaq listing rules
- American Resources regains Nasdaq compliance with minimum bid price rule
- Arecor forms scientific advisory board for oral peptide delivery
- ReElement launches rare earth magnet recycling at competitive prices
- ReElement Technologies Expands Commercial Capabilities to Include Delivery of 99.99% - 99.999% Separated Rare Earth & Critical Minerals for U.S. Commercial and Defense Supply Chains
- Quarterly results show mixed performance across Oxford Technology 2 VCT
- American Resources Corporation’s Electrified Materials Finalizes Agreements for $911,519 Rare Earth and Critical Mineral Recycling Grant from State of Indiana
- American Resources Corporation and ReElement Technologies Corporation Announces Updated Participation in June Industry Conferences
- American Resources confirms Nasdaq compliance after filing delay
- ReElement Technologies Advances National Defense Supply Chain with High-Purity Gallium and Terbium Production
- EXIM backs $150M for critical mineral refinery expansion
- Jim Cramer Says The Chinese 'Could Really Hurt Us' As Beijing Tightens Grip On Rare Earth Magnets: Warns Of Threat To 'Everything' From Autos To Data Centers - American Resources (NASDAQ:AREC), Lynas Rare Earths (OTC:LYSCF)
- American Resources Corporation Featured in Nasdaq Amplify Issuer Spotlight
- ReElement Technologies Corporation and Exigo Battery Solutions Pvt. Ltd. Announce A Joint Venture For Rare Earth Magnet Recycling
- American Resources Corporation and ReElement Technologies Corporation Announces Participation in June Industry Conferences
- ReElement Technologies Secures Anchor Investment from South African Firm Novare Holdings to Catalyze Rare Earth Element Refining Expansion in America’s Heartland
- American Resources earnings missed, revenue fell short of estimates
Range quotidien
2.50 2.92
Range Annuel
0.38 2.92
- Clôture Précédente
- 2.49
- Ouverture
- 2.50
- Bid
- 2.87
- Ask
- 3.17
- Plus Bas
- 2.50
- Plus Haut
- 2.92
- Volume
- 4.103 K
- Changement quotidien
- 15.26%
- Changement Mensuel
- 44.95%
- Changement à 6 Mois
- 523.91%
- Changement Annuel
- 198.96%
20 septembre, samedi