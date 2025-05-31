CotationsSections
Devises / AREC
AREC: American Resources Corporation - Class A

2.87 USD 0.38 (15.26%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de AREC a changé de 15.26% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.50 et à un maximum de 2.92.

Suivez la dynamique American Resources Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

AREC Nouvelles

Range quotidien
2.50 2.92
Range Annuel
0.38 2.92
Clôture Précédente
2.49
Ouverture
2.50
Bid
2.87
Ask
3.17
Plus Bas
2.50
Plus Haut
2.92
Volume
4.103 K
Changement quotidien
15.26%
Changement Mensuel
44.95%
Changement à 6 Mois
523.91%
Changement Annuel
198.96%
