货币 / APP
APP: Applovin Corporation - Class A
603.80 USD 10.66 (1.80%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日APP汇率已更改1.80%。当日，交易品种以低点589.28和高点605.38进行交易。
关注Applovin Corporation - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
APP新闻
日范围
589.28 605.38
年范围
128.01 605.38
- 前一天收盘价
- 593.14
- 开盘价
- 596.70
- 卖价
- 603.80
- 买价
- 604.10
- 最低价
- 589.28
- 最高价
- 605.38
- 交易量
- 22.934 K
- 日变化
- 1.80%
- 月变化
- 30.12%
- 6个月变化
- 127.97%
- 年变化
- 361.66%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值