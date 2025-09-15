Währungen / APP
APP: Applovin Corporation - Class A
621.52 USD 14.86 (2.45%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von APP hat sich für heute um 2.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 613.78 bis zu einem Hoch von 632.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Applovin Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
613.78 632.88
Jahresspanne
128.01 632.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 606.66
- Eröffnung
- 616.73
- Bid
- 621.52
- Ask
- 621.82
- Tief
- 613.78
- Hoch
- 632.88
- Volumen
- 25.647 K
- Tagesänderung
- 2.45%
- Monatsänderung
- 33.94%
- 6-Monatsänderung
- 134.66%
- Jahresänderung
- 375.20%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K