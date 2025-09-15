KurseKategorien
APP: Applovin Corporation - Class A

621.52 USD 14.86 (2.45%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von APP hat sich für heute um 2.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 613.78 bis zu einem Hoch von 632.88 gehandelt.

Verfolgen Sie die Applovin Corporation - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
613.78 632.88
Jahresspanne
128.01 632.88
Vorheriger Schlusskurs
606.66
Eröffnung
616.73
Bid
621.52
Ask
621.82
Tief
613.78
Hoch
632.88
Volumen
25.647 K
Tagesänderung
2.45%
Monatsänderung
33.94%
6-Monatsänderung
134.66%
Jahresänderung
375.20%
