APP: Applovin Corporation - Class A
621.52 USD 14.86 (2.45%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
APPの今日の為替レートは、2.45%変化しました。日中、通貨は1あたり613.78の安値と632.88の高値で取引されました。
Applovin Corporation - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
APP News
- アップロビン株価、史上最高値の588.01ドルを記録
1日のレンジ
613.78 632.88
1年のレンジ
128.01 632.88
- 以前の終値
- 606.66
- 始値
- 616.73
- 買値
- 621.52
- 買値
- 621.82
- 安値
- 613.78
- 高値
- 632.88
- 出来高
- 25.647 K
- 1日の変化
- 2.45%
- 1ヶ月の変化
- 33.94%
- 6ヶ月の変化
- 134.66%
- 1年の変化
- 375.20%
