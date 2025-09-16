Dövizler / APP
APP: Applovin Corporation - Class A
649.59 USD 28.07 (4.52%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
APP fiyatı bugün 4.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 617.56 ve Yüksek fiyatı olarak 653.06 aralığında işlem gördü.
Applovin Corporation - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
617.56 653.06
Yıllık aralık
128.01 653.06
- Önceki kapanış
- 621.52
- Açılış
- 628.17
- Satış
- 649.59
- Alış
- 649.89
- Düşük
- 617.56
- Yüksek
- 653.06
- Hacim
- 38.469 K
- Günlük değişim
- 4.52%
- Aylık değişim
- 39.99%
- 6 aylık değişim
- 145.26%
- Yıllık değişim
- 396.67%
21 Eylül, Pazar