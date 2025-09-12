Валюты / APP
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
APP: Applovin Corporation - Class A
603.80 USD 10.66 (1.80%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APP за сегодня изменился на 1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 589.28, а максимальная — 605.38.
Следите за динамикой Applovin Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости APP
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Top Founder-Led Stocks That Can Be Safer Long-Term Investment Plays
- AppLovin's International Expansion Poised to Supercharge Growth
- Investors Heavily Search AppLovin Corporation (APP): Here is What You Need to Know
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Cameco Stock, Alphabet, Jabil, 3 Others Enter IBD Watchlists
- Jim Cramer drops blunt 3-word message on TikTok buyers
- Top Analysts Raise AppLovin Stock (APP) Price Targets. Here’s Why - TipRanks.com
- Unlock Momentum with the Rare, Powerful High-Tight Flag Pattern
- AppLovin: RSI Signals Major Pullback Ahead (Downgrade) (NASDAQ:APP)
- Акции Applovin Corp достигли исторического максимума в $588,01
- Applovin Corp stock hits all-time high at 588.01 USD
- Целевая цена акций AppLovin повышена до $640 с $525 по оценке Benchmark
- AppLovin stock price target raised to $640 from $525 at Benchmark
- What's Going On With AppLovin Stock Monday? - AppLovin (NASDAQ:APP)
- BTIG повышает целевую цену акций AppLovin до $664 на фоне роста в неигровом сегменте
- AppLovin stock price target raised to $664 by BTIG on non-gaming growth
- Zacks Market Edge Highlights: GOOGL, HOOD and MTZ
- AppLovin To Rally More Than 14%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - AppLovin (NASDAQ:APP), Atlanticus Holdings (NASDAQ:ATLC)
- 3 Top AI Stocks to Buy for the Rest of 2025
- 3 Emerging Tech Stocks That Could Help Set You Up for Life
- AppLovin Stock: Strategic Expansion, The Case For Buying Now (NASDAQ:APP)
- Three Fresh S&P 500 Stocks – And One Even Bigger Shift Ahead
- AppLovin (APP) Gains As Market Dips: What You Should Know
Дневной диапазон
589.28 605.38
Годовой диапазон
128.01 605.38
- Предыдущее закрытие
- 593.14
- Open
- 596.70
- Bid
- 603.80
- Ask
- 604.10
- Low
- 589.28
- High
- 605.38
- Объем
- 22.934 K
- Дневное изменение
- 1.80%
- Месячное изменение
- 30.12%
- 6-месячное изменение
- 127.97%
- Годовое изменение
- 361.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.