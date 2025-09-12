КотировкиРазделы
APP: Applovin Corporation - Class A

603.80 USD 10.66 (1.80%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс APP за сегодня изменился на 1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 589.28, а максимальная — 605.38.

Следите за динамикой Applovin Corporation - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости APP

Дневной диапазон
589.28 605.38
Годовой диапазон
128.01 605.38
Предыдущее закрытие
593.14
Open
596.70
Bid
603.80
Ask
604.10
Low
589.28
High
605.38
Объем
22.934 K
Дневное изменение
1.80%
Месячное изменение
30.12%
6-месячное изменение
127.97%
Годовое изменение
361.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.