APP: Applovin Corporation - Class A
606.66 USD 2.86 (0.47%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do APP para hoje mudou para 0.47%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 587.28 e o mais alto foi 613.69.
Veja a dinâmica do par de moedas Applovin Corporation - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
APP Notícias
Faixa diária
587.28 613.69
Faixa anual
128.01 613.69
- Fechamento anterior
- 603.80
- Open
- 603.67
- Bid
- 606.66
- Ask
- 606.96
- Low
- 587.28
- High
- 613.69
- Volume
- 22.063 K
- Mudança diária
- 0.47%
- Mudança mensal
- 30.74%
- Mudança de 6 meses
- 129.05%
- Mudança anual
- 363.84%
