APP: Applovin Corporation - Class A
649.59 USD 28.07 (4.52%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de APP a changé de 4.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 617.56 et à un maximum de 653.06.
Suivez la dynamique Applovin Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
APP Nouvelles
Range quotidien
617.56 653.06
Range Annuel
128.01 653.06
- Clôture Précédente
- 621.52
- Ouverture
- 628.17
- Bid
- 649.59
- Ask
- 649.89
- Plus Bas
- 617.56
- Plus Haut
- 653.06
- Volume
- 38.469 K
- Changement quotidien
- 4.52%
- Changement Mensuel
- 39.99%
- Changement à 6 Mois
- 145.26%
- Changement Annuel
- 396.67%
20 septembre, samedi