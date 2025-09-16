CotationsSections
APP: Applovin Corporation - Class A

649.59 USD 28.07 (4.52%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de APP a changé de 4.52% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 617.56 et à un maximum de 653.06.

Suivez la dynamique Applovin Corporation - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
617.56 653.06
Range Annuel
128.01 653.06
Clôture Précédente
621.52
Ouverture
628.17
Bid
649.59
Ask
649.89
Plus Bas
617.56
Plus Haut
653.06
Volume
38.469 K
Changement quotidien
4.52%
Changement Mensuel
39.99%
Changement à 6 Mois
145.26%
Changement Annuel
396.67%
