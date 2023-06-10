Parabolic Breakout Scanner Pro
- 指标
-
Thushara Dissanayake我一直热衷于探索新的交易策略，用指标进行测试，并用智能交易系统（EA）实现自动化。欢迎来到我的外汇交易机器人、指标和交易工具的世界，所有产品均专为MetaTrader平台打造。
我拥有超过8年的编程和外汇交易经验，开发了90多款产品，迄今为止销量已超过1000台。我对自动化的热情驱使我创造能够捕捉真实交易知识的工具，旨在帮助交易者更轻松、更快速地做出决策。
我为各类交易者提供广泛的交易解决方案，从迈出第一步的初学者到寻求精准工具的经验丰富的专业人士，都能找到适合自己的方案。我发布的每一款产品都经过严格的质量和性能测试，确保您能够使用到当今市场上最可靠、最具创新性的工具。
- 版本: 1.0
- 激活: 5
这 抛物线突破扫描仪专业版 是一个 全面的市场分析工具 旨在 同时监控多个货币对和时间范围 使用 抛物线转向指标突破检测。该指标 连续扫描 跨越各种 交易工具 和 时间范围，识别 潜在的突破模式 并为交易者提供 集中式仪表板 交易机会。通过追踪 抛物线转向反转形态 在不同的市场和时间范围内，它可以帮助交易者发现 新兴趋势 和 潜在反转点 无需手动检查多个图表。
这 多时间框架分析能力 允许交易者识别 合流 在不同的时间范围之间，提供 更有力的确认 潜在的突破 短期信号 与……对齐 长期趋势。该系统的 仪表板界面 提出了 清晰的概述 当前市场状况，重点突出显示 抛物线转向指标出现显著突破 同时过滤掉不太相关的 市场噪音。交易者可以快速评估哪些 货币对 表现出最 有希望的突破模式 跨越不同的时间范围 单屏。
主要特点
- 多符号监控： 同时跟踪 抛物线转向指标突破 涵盖多种货币对和交易工具
- 多时间框架分析： 比较 突破信号 跨越不同的图表时间范围 确认
- 集中式仪表板： 提供 有组织的展示 当前的突破机会 颜色编码信号
- 可定制的扫描： 可调参数 抛物线转向指标设置 和 敏感度等级
- 自动图表访问： 快速导航至 相关图表 具有潜在突破模式
- 综合警报系统： 通知方式 弹出窗口、移动设备或电子邮件 对于严重的突破
实用交易应用程序
扫描仪帮助交易者实现 系统性突破策略 通过确定何时 价格行为 突破 抛物线转向指标 跨越多个时间范围。这 多时间框架确认方法 帮助过滤 假突破 并提供 更高概率的交易信号。交易者可以使用仪表板快速识别哪些 货币对 正在展现最强 突破势头 然后深入到具体的时间范围 精确的入场时机。该系统对于交易者监控 大型投资组合 避免错过乐器 重大突破举措。
适合
- 多工具交易者 同时监控多个货币对的人
- 突破策略追随者 使用 基于抛物线转向指标的交易方法
- 波段交易者 寻找 确认突破信号 跨时间范围
- 市场扫描仪 需要对多个市场进行有效监控
最佳配置
指标在以下方面有效 主要和次要货币对，特别是那些表现出 强劲的趋势特征。为了获得最佳效果，结合监测 相关对 识别 行业范围内的突破，并使用 时间范围组合 与您的交易风格相匹配的策略（例如，波段交易的 H1-H4 策略，或日内交易的 M15-M30 策略）。许多交易者发现，设置不同的策略很有价值。 敏感度级别 针对不同的时间范围来筛选出不太重要的突破。