Parabolic Breakout Scanner Pro

这 抛物线突破扫描仪专业版 是一个 全面的市场分析工具 旨在 同时监控多个货币对和时间范围 使用 抛物线转向指标突破检测。该指标 连续扫描 跨越各种 交易工具 和 时间范围，识别 潜在的突破模式 并为交易者提供 集中式仪表板 交易机会。通过追踪 抛物线转向反转形态 在不同的市场和时间范围内，它可以帮助交易者发现 新兴趋势 和 潜在反转点 无需手动检查多个图表。

这 多时间框架分析能力 允许交易者识别 合流 在不同的时间范围之间，提供 更有力的确认 潜在的突破 短期信号 与……对齐 长期趋势。该系统的 仪表板界面 提出了 清晰的概述 当前市场状况，重点突出显示 抛物线转向指标出现显著突破 同时过滤掉不太相关的 市场噪音。交易者可以快速评估哪些 货币对 表现出最 有希望的突破模式 跨越不同的时间范围 单屏。





主要特点

