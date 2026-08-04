Gold Daily Candle Breakout MT5 是一款专为 XAUUSD 开发的 MetaTrader 5 全自动黄金交易 EA。该策略基于已完成的上一根日线蜡烛，利用前一交易日的最高价和最低价进行突破交易。

EA 会围绕前一交易日的价格区间自动挂出 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单。当黄金价格触及突破水平时，EA 会自动进入交易。

实时信号

该 EA 正在真实账户上运行，其表现可以通过官方 MQL5 Signals 服务进行监控：

https://www.mql5.com/en/signals/2385613

重要说明：不应将整个信号历史记录理解为单一且始终未改变的参数配置所产生的结果。

大约在 2026 年 7 月中旬之前，我一直在这个真实账户上测试多组不同的 Daily Candle Breakout 参数设置。其中一些实验性配置的表现并不理想，也是完整账户历史中较大一部分回撤的主要原因。

完成这一测试阶段后，我选择了在回测和真实交易中综合表现最好的参数组合。当前配置是在测试阶段结束后才正式开始使用的。

我刻意保留之前的亏损结果，而不是隐藏这些交易或重新创建一个新的交易账户。这样可以让用户看到该策略从开发、测试到当前版本的完整历史。

目前实时信号采用每笔交易 10% 的风险，这属于较激进的风险水平。使用该 EA 时，可以设置明显更低的风险。

Gold Daily Breakout 策略如何运作

在每个新的交易周期开始时，EA 会：

读取上一根已经完成的日线蜡烛。 计算上方和下方的突破水平。 在区间上方放置 Buy Stop 挂单。 在区间下方放置 Sell Stop 挂单。 使用移动止损管理已激活的持仓。 根据 Stop Loss、Take Profit 或移动止损条件关闭持仓。

该策略基于价格突破逻辑，而不是依赖技术指标信号。

风险管理

每笔交易都受到以下风险控制：

一个 Stop Loss。

一个 Take Profit。

移动止损管理。

可配置的仓位大小和交易参数。

该 EA 不使用：

马丁格尔策略。

网格交易。

亏损恢复加仓机制。

多重补仓或平均持仓成本。

EA 不会为了弥补之前的亏损而增加仓位大小。

执行要求

Daily Candle Breakout 使用挂单突破方式，因此订单执行质量可能会对实际结果产生明显影响。

为了尽可能获得接近参考测试的执行效果，建议使用：

低延迟 VPS，并尽可能部署在靠近经纪商交易服务器的位置（我推荐 Hyonix）。

订单执行快速且稳定的经纪商。

具有竞争力的 XAUUSD 点差。

较低的滑点。

稳定可靠的挂单执行。

稳定的互联网连接和 VPS 网络连接。

由于点差、佣金、流动性、滑点、交易品种规格、服务器时间以及挂单执行方式不同，不同经纪商的实际结果可能会有所差异。

使用 VPS 并不能保证获得完全相同的结果，但可以减少网络延迟和连接中断带来的影响。

真实 Tick 数据回测

Tested Signals 发布的测试会在条件允许的情况下使用真实 Tick 数据进行回测。

这样做的目的是在更接近真实市场价格波动的条件下评估策略，而不是仅依赖简化的蜡烛建模。

回测结果不会被当作实盘交易结果展示。历史表现不能保证未来盈利。

透明度

Tested Signals 重视交易策略评估的透明度。

我们不会仅仅为了让新的更新版本看起来更加盈利，就删除亏损交易或亏损阶段。更新可能会改善执行方式、兼容性或策略参数，但不会改变已经产生的历史交易记录。

用户应重点评估：

最大回撤。

交易次数。

平均盈利和平均亏损。

经纪商的订单执行条件。

测试周期的长度。

回测交易与实盘交易之间的差异。

推荐使用方式

该 EA 主要针对以下条件设计：

交易品种：XAUUSD。

平台：MetaTrader 5。

执行环境：建议使用低延迟 VPS。

账户类型：适合执行挂单突破策略的交易条件。

在使用较大资金运行 EA 之前，建议先在策略测试器中进行测试，并使用目标经纪商的 XAUUSD 交易品种和实际交易条件在模拟账户中进行验证。

风险提示

黄金交易涉及较高的金融风险。突破策略可能会遇到假突破、滑点、点差扩大以及连续亏损等情况。

任何 Expert Advisor 都无法保证盈利。请使用合理的仓位大小，并仅使用您能够承受损失的资金进行交易。