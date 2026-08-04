Gold Daily Candle Breakout MT5 — это полностью автоматизированный торговый советник для золота на MetaTrader 5, разработанный специально для XAUUSD. Он использует стратегию пробоя максимума и минимума предыдущего дня на основе завершённой дневной свечи.

Советник автоматически размещает отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop вокруг диапазона предыдущего дня. Когда цена золота достигает уровня пробоя, советник открывает сделку.

Как работает стратегия Gold Daily Breakout

В начале нового торгового цикла советник:

Считывает предыдущую завершённую дневную свечу. Рассчитывает верхний и нижний уровни пробоя. Размещает ордер Buy Stop выше диапазона. Размещает ордер Sell Stop ниже диапазона. Управляет открытой позицией с помощью трейлинг-стопа. Закрывает позицию по Stop Loss, Take Profit или в соответствии с условиями трейлинг-стопа.

Стратегия основана на логике ценового пробоя, а не на сигналах технических индикаторов.

Управление рисками

Каждая сделка защищена:

Одним Stop Loss.

Одним Take Profit.

Управлением с помощью трейлинг-стопа.

Настраиваемым размером позиции и торговыми параметрами.

Советник не использует:

Мартингейл.

Сеточную торговлю.

Системы восстановления убытков.

Множественное усреднение позиций.

Размер позиции не увеличивается с целью отыграть предыдущие убытки.

Требования к исполнению

Daily Candle Breakout использует отложенные стоп-ордера, поэтому качество исполнения может существенно влиять на результаты торговли.

Для получения исполнения, максимально близкого к условиям эталонных тестов, рекомендуется использовать:

VPS с низкой задержкой, расположенный близко к торговому серверу брокера (я рекомендую Hyonix).

Брокера с быстрым и стабильным исполнением ордеров.

Конкурентные спреды по XAUUSD.

Низкое проскальзывание.

Надёжное исполнение отложенных ордеров.

Стабильное интернет-соединение и подключение к VPS.

У разных брокеров результаты могут отличаться из-за различий в спредах, комиссиях, ликвидности, проскальзывании, спецификациях торгового инструмента, времени сервера и исполнении отложенных ордеров.

Использование VPS не гарантирует идентичных результатов, однако может снизить задержки соединения и риск перебоев в работе.

Бэктестирование на реальных тиках

Тесты, публикуемые Tested Signals, выполняются с использованием реальных тиковых данных, когда они доступны.

Цель заключается в том, чтобы оценивать стратегию на более реалистичных движениях цены, а не полагаться только на упрощённое моделирование свечей.

Результаты бэктестов не выдаются за результаты реальной торговли. Историческая доходность не гарантирует будущую прибыль.

Прозрачность

Tested Signals уделяет особое внимание прозрачной оценке торговых стратегий.

Убыточные сделки и периоды убытков не удаляются из отчётов только для того, чтобы новая версия или обновление выглядели более прибыльными. Обновления могут улучшать исполнение, совместимость или параметры стратегии, но они не изменяют уже существующую историю сделок.

Пользователям следует оценивать:

Максимальную просадку.

Количество сделок.

Среднюю прибыль и средний убыток.

Условия исполнения у брокера.

Продолжительность периода тестирования.

Различия между бэктестированием и реальной торговлей.

Рекомендуемое использование

Советник в первую очередь предназначен для:

Символ: XAUUSD.

Платформа: MetaTrader 5.

Исполнение: рекомендуется VPS с низкой задержкой.

Тип счёта: торговые условия, подходящие для работы с отложенными стоп-ордерами.

Перед использованием советника со значительным капиталом протестируйте его в Тестере стратегий и на демо-счёте, используя символ XAUUSD и торговые условия выбранного брокера.

Предупреждение о рисках

Торговля золотом связана со значительным финансовым риском. Стратегии пробоя могут сталкиваться с ложными пробоями, проскальзыванием, расширением спреда и сериями убыточных сделок.

Ни один Expert Advisor не может гарантировать прибыль. Используйте подходящий размер позиции и торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.