Strategy Tester Robustness Lab
- 实用工具
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
Strategy Tester Robustness Lab用于在依赖回测结果之前，检查MT5 Strategy Tester所提供证据的质量。
该工具从MT5的Common/Files或MQL5/Files目录读取HTML、HTM或CSV格式的Strategy Tester报告，提取已平仓交易的盈亏序列，并计算可复现的稳健性评分，同时列出各项扣分原因。随后，它会在本地生成两个文本文件：一份通俗易读的英文报告，以及一份包含输入文件哈希、运行设置、指标、警告、限制和免责声明的Evidence Pack。
检查内容
- 概率夏普比率（PSR）
- 当用户提供优化运行次数和夏普比率方差输入时可使用的可选Deflated Sharpe Ratio（DSR）
- Monte Carlo压力测试
- 回撤敏感度
- 分段稳定性
- 异常值依赖度
- 解析完整性
无效数值会被拒绝，而不会被自动修复。
仅在本地运行
本产品作为EX5工具在本地运行，不导入DLL，不发出Web请求，不上传报告，不连接经纪商，也不执行订单。
重要边界
本产品仅对用户提供的历史回测证据进行评分。它不是认证证书，不构成投资建议，不预测未来利润，不建议购买、出售、使用或交易任何EA，也不保证通过自营交易公司的考核或获得任何账户结果。
支持范围包括
- 安装
- 文件位置
- 支持的报告格式
- 基本输入错误
- 输出报告位置
支持范围不包括
- EA盈利能力分析
- 交易建议
- 优化参数建议
- 经纪商、账户或自营交易公司相关建议
- 修复格式损坏的第三方报告
- 重写用户的EA
输出文件
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
可在脚本输入参数中设置输出文件名的prefix。