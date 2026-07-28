Strategy Health Monitor

Strategy Health Monitor将已保存的基准快照与后续交易历史进行比较，并根据所选设置报告统计差异信号。





这是一款按需手动运行的MT5实用工具，用于时间点检查。它读取一份由用户提供的Strategy Tester HTML或HTM报告，或者读取一份以逗号分隔且含有可识别利润列的交易CSV。它不会持续监控账户，也不会自行获取账户历史。





工作方式





1. 首次运行时，本工具根据用户提供的已清理交易历史创建基准快照。

2. 后续运行时，它加载同一基准文件，并将新历史与之比较。

3. 它会生成一份易读的英文Human Report和一份可复现的Evidence Pack。





比较内容





- 概率夏普比率（PSR）的变化

- 不预设方向的置换均值序列差异检验

- 相对于已配置基准区间的最大回撤百分比

- 已清理比较序列和输入文件的哈希值

- 当相关字段存在时，比较EA/报告名称、交易品种和周期





这些是比较信号，并非原因、诊断、操作决策或预测。较小的p值不会识别原因，也不表示应修改或停止某个EA。p值高于alpha也不能证明不存在变化。





基准安全





请为每个EA或策略使用不同的基准快照文件名。当两个文件都包含EA/报告名称、交易品种或周期时，如有不一致将拒绝比较。对于MT5周期标签，只要时间框架未变化，就会忽略测试日期范围的差异。`(csv)`等解析器占位名称会被视为身份信息不可用，并记录为注意事项。基准始终存储在MT5 Common/Files中。仅在需要有意替换已保存基准的那次运行中设置InpResetBaseline=true，之后请恢复为false。





支持的输入和输出





- MT5 Strategy Tester HTML或HTM报告

- 以逗号分隔且含有可识别利润列的交易CSV

- 至少三笔已平仓交易；置换检验要求每个序列至少有五个观测值，只有三或四个时不进行评估

- <prefix>__human_report.txt

- <prefix>__evidence_pack.txt

- MT5 Common/Files中由用户命名的基准快照





遇错即拒绝，仅限本地运行





不支持的输入、无效数值、格式错误的快照、缺失的快照哈希以及相互冲突的对象身份信息会被拒绝，而不会被修复。对于被拒绝的输入，不会生成比较信号表。





本产品以EX5实用工具的形式在本地运行。它不导入DLL，不发出Web请求，不上传文件，不连接经纪商，不执行订单，也不修改EA。





重要边界





本产品仅针对用户提供的基准报告统计差异信号。它不诊断EA或策略，不决定是否应启动、停止或修改EA，不预测未来利润，不推荐EA，不提供投资或交易建议，不对策略进行认证，也不保证自营交易公司考核或账户结果。





支持范围





- 安装

- 输入和输出文件位置

- 支持的报告和CSV格式

- 基准文件位置及重置行为

- 基本输入和配置错误

- 文档中说明的字段定义和状态代码





不在支持范围内





- 判断EA是否损坏、退化、安全或有利可图

- 决定是否启动、停止、修改或替换EA

- 预测未来表现

- 提供交易、投资、经纪商、账户或自营交易公司建议

- 修复格式错误的第三方报告或基准文件

- 重写或调试用户的EA



