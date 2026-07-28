Strategy Health Monitor

Strategy Health Monitor将已保存的基准快照与后续交易历史进行比较，并根据所选设置报告统计差异信号。

这是一款按需手动运行的MT5实用工具，用于时间点检查。它读取一份由用户提供的Strategy Tester HTML或HTM报告，或者读取一份以逗号分隔且含有可识别利润列的交易CSV。它不会持续监控账户，也不会自行获取账户历史。

工作方式

1. 首次运行时，本工具根据用户提供的已清理交易历史创建基准快照。
2. 后续运行时，它加载同一基准文件，并将新历史与之比较。
3. 它会生成一份易读的英文Human Report和一份可复现的Evidence Pack。

比较内容

- 概率夏普比率（PSR）的变化
- 不预设方向的置换均值序列差异检验
- 相对于已配置基准区间的最大回撤百分比
- 已清理比较序列和输入文件的哈希值
- 当相关字段存在时，比较EA/报告名称、交易品种和周期

这些是比较信号，并非原因、诊断、操作决策或预测。较小的p值不会识别原因，也不表示应修改或停止某个EA。p值高于alpha也不能证明不存在变化。

基准安全

请为每个EA或策略使用不同的基准快照文件名。当两个文件都包含EA/报告名称、交易品种或周期时，如有不一致将拒绝比较。对于MT5周期标签，只要时间框架未变化，就会忽略测试日期范围的差异。`(csv)`等解析器占位名称会被视为身份信息不可用，并记录为注意事项。基准始终存储在MT5 Common/Files中。仅在需要有意替换已保存基准的那次运行中设置InpResetBaseline=true，之后请恢复为false。

支持的输入和输出

- MT5 Strategy Tester HTML或HTM报告
- 以逗号分隔且含有可识别利润列的交易CSV
- 至少三笔已平仓交易；置换检验要求每个序列至少有五个观测值，只有三或四个时不进行评估
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
- MT5 Common/Files中由用户命名的基准快照

遇错即拒绝，仅限本地运行

不支持的输入、无效数值、格式错误的快照、缺失的快照哈希以及相互冲突的对象身份信息会被拒绝，而不会被修复。对于被拒绝的输入，不会生成比较信号表。

本产品以EX5实用工具的形式在本地运行。它不导入DLL，不发出Web请求，不上传文件，不连接经纪商，不执行订单，也不修改EA。

重要边界

本产品仅针对用户提供的基准报告统计差异信号。它不诊断EA或策略，不决定是否应启动、停止或修改EA，不预测未来利润，不推荐EA，不提供投资或交易建议，不对策略进行认证，也不保证自营交易公司考核或账户结果。

支持范围

- 安装
- 输入和输出文件位置
- 支持的报告和CSV格式
- 基准文件位置及重置行为
- 基本输入和配置错误
- 文档中说明的字段定义和状态代码

不在支持范围内

- 判断EA是否损坏、退化、安全或有利可图
- 决定是否启动、停止、修改或替换EA
- 预测未来表现
- 提供交易、投资、经纪商、账户或自营交易公司建议
- 修复格式错误的第三方报告或基准文件
- 重写或调试用户的EA

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Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
实用工具
EASY Insight AIO – 全能智能交易一站式解决方案 概述 想象一下，您可以在几秒钟内扫描整个市场——外汇、黄金、加密货币、指数，甚至股票——无需手动筛选图表、繁琐安装或配置指标。 EASY Insight AIO 是您专为 AI 交易打造的即装即用数据导出工具。它将整个市场快照一次性输出为简洁的 CSV 文件，直接支持 ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity 等各类 AI 平台的即时分析。 无需窗口切换，无需图表叠加，也没有任何杂乱。只需纯净、结构化的数据自动导出，让您专注于基于数据的高效决策，无需再盯盘耗时。 为什么选择 EASY Insight AIO？ 真正的一体化 • 无需设置，无需安装指标，无图表叠加。只需安装、运行并导出——就是这么简单。 多资产全覆盖 • 扫描分析外汇、金属、加密货币、指数、股票——您的券商所能提供的一切市场。 AI 专属数据导出 • 高度结构化、针对 AI 优化的 CSV 文件，直接适配主流智能工具和平台。 完整导出内容： • 三个可选周期的货币强度分析 • 净多头头寸变化体现市场情绪 • 成交量变化、
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
实用工具
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.73 (22)
实用工具
Grid Manual是一个交易面板，用于处理订单网格。 该实用程序是通用的，具有灵活的设置和直观的界面。 它不仅可以在亏损方向上设置订单网格，还可以在盈利方向上设置订单网格。 交易者不需要创建和维护订单网格，实用程序会这样做。 打开一个订单就足够了，Grid manual会自动为它创建一个订单网格，并伴随它直到非常关闭。 完整说明和演示版 此處 。 该实用程序的主要特性和功能： 伴隨以任何方式打開的訂單，包括從移動終端打開的訂單。 適用於兩種類型的網格：“限制”和“停止”。 使用兩種方法計算網格間距：固定和動態（基於 ATR 指標）。 允許您更改未結訂單網格的設置。 顯示圖表上每個網格的盈虧平衡水平。 顯示每個網格的利潤率。 允許您一鍵關閉網格中的盈利訂單。 讓您一鍵關閉每個訂單網格。 允許您對訂單網格應用追踪止損功能。 允許您在訂單網格上應用將訂單網格的止損轉移到盈虧平衡水平的功能。 相對於訂單網格的盈虧平衡水平自動重新排列止盈（僅在限價網格模式下，距離取決於所選的計算類型：“保守”或“激進”）。 最多可管理 20 個訂單網格，每個網格最多可包含 100 個訂單。 計算初始手數時，
Axiom Trade
Issam Kassas
实用工具
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
实用工具
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
实用工具
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
Signal Trading View to MT5 Pro
Mirel Daniel Gheonu
4.5 (2)
实用工具
Signal TradingView to MT5 Pro Automator TradingView 与 MetaTrader 5 之间的即时专业执行 使用最强大的桥梁，将 TradingView 警报与 MT5 中的实际执行连接起来，实现交易策略的自动化。这款 Expert Advisor 专为要求速度、灵活性和完美风险管理的交易者设计，可将任何警报消息转化为精确的市价或限价订单。 优势与特点 通用解析引擎（专有）： 先进技术，能够自动识别并提取任何警报格式中的数据。您不再受限于单一的死板格式；系统会自动理解交易品种（Symbol）、操作（Action）、价格（Price）、止损（SL）和止盈（TP）。 实时执行： 极速轮询技术（低于 1 秒），经过优化可将延迟降至最低。接收到信号后，订单将在毫秒内执行。 机构级风险管理： 基于以下方式自动精确计算手数： 净值/余额百分比（% of Equity/Balance）： 每笔交易承担固定账户百分比的风险。 风险金额（Risk Amount）： 设定在触发止损时损失的固定货币金额（例如：100 美元）。 固定手数（Static Lots）
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
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Strategy Tester Robustness Lab
VODALES Co., Ltd.
实用工具
Strategy Tester Robustness Lab用于在依赖回测结果之前，检查MT5 Strategy Tester所提供证据的质量。 该工具从MT5的Common/Files或MQL5/Files目录读取HTML、HTM或CSV格式的Strategy Tester报告，提取已平仓交易的盈亏序列，并计算可复现的稳健性评分，同时列出各项扣分原因。随后，它会在本地生成两个文本文件：一份通俗易读的英文报告，以及一份包含输入文件哈希、运行设置、指标、警告、限制和免责声明的Evidence Pack。 检查内容 - 概率夏普比率（PSR） - 当用户提供优化运行次数和夏普比率方差输入时可使用的可选Deflated Sharpe Ratio（DSR） - Monte Carlo压力测试 - 回撤敏感度 - 分段稳定性 - 异常值依赖度 - 解析完整性 无效数值会被拒绝，而不会被自动修复。 仅在本地运行 本产品作为EX5工具在本地运行，不导入DLL，不发出Web请求，不上传报告，不连接经纪商，也不执行订单。 重要边界 本产品仅对用户提供的历史回测证据进行评分。它不是认证证
Backtest Data Quality Preflight
VODALES Co., Ltd.
实用工具
Backtest Data Quality Preflight是一款MT5实用工具，用于在解读回测结果之前检查其所依据的历史数据。 本产品读取MT5的Common/Files或MQL5/Files目录中的OHLC CSV文件。支持带有标题行并以逗号、分号或制表符分隔的文件。必填字段为timestamp、open、high、low和close。也支持DATE与TIME分列的标准MT5导出文件。volume、tick volume和spread列为可选项。 检查内容 - OHLC一致性以及零或负价格 - 重复的K线时间戳 - 根据用户提供的交易时段假设检查缺失区间 - 超过用户提供阈值的spread值 - 存在volume数据时连续出现的零volume K线 - 提供相关参数时，检查digits、point与OHLC价格步长对齐 - 格式错误、非有限值以及超出允许范围的数值输入 仅当同时提供预期时间间隔和交易日时，才会执行缺失区间检查。spread和digits/point检查也仅在提供相应输入时执行。缺少可选列时会报告为不可用，而不会显示为通过。 支持的输入 - 以逗号、分
Live vs Backtest Divergence Detector
VODALES Co., Ltd.
实用工具
Live vs Backtest Divergence Detector 将用户提供的实盘交易历史与回测历史进行比较，并根据所选设置报告可观察到的分布差异信号。 这是一个手动运行的、用于单次时间点比较的MT5工具。它从 MT5 Common/Files 或终端的 MQL5/Files 文件夹读取两个本地文件。支持的输入包括HTML或HTM格式的MT5交易历史报告，以及带有可识别利润列的逗号分隔交易CSV。每份历史至少需要5笔已平仓交易。该工具不会自行获取账户历史。 工作方式 1. 为同一个EA或策略导出或准备一份实盘历史和一份回测历史。 2. 将两个文件放入所选的MT5文件夹，然后运行EX5工具。 3. 查看清晰英文的 Human Report 和可复现的 Evidence Pack。 比较内容 - 使用方向中立的置换检验比较标准化收益均值和方差 - 胜率差异 - 利润因子差异 - 在有时间戳时比较平仓时段分布 - 在有持仓时间数据时比较平均持仓时间 - 当两份历史有足够观测值时比较滚动 Probabilistic Sharpe Ratio（PSR）路径 - 在字段可用时核
Position Sizing Stress Kit
VODALES Co., Ltd.
实用工具
Position Sizing Stress Kit 是一款本地 MT5 工具，用于在同一份所提供的历史交易序列上比较用户指定的仓位规模方案。 它从 MT5 Common/Files 或 MQL5/Files 读取一份 MT5 策略测试器 HTML/HTM 报告或受支持的交易 CSV 文件。该工具会将识别出的余额操作从已平仓交易序列中排除，并报告其笔数与合计金额，而不是将其视为交易利润。 比较内容 - fixed_lot：按固定倍数缩放每一笔历史交易。 - fixed_fraction：基于初始余额的固定敞口，不进行复利。 - equity_percent：基于当前净值的敞口，进行复利。 - ratchet：随着累计利润的变化，按用户定义的档位提高倍数。 - reset：使用相同的档位阶梯，但在满足所配置的回撤条件后重新设定基准。 规则由用户以紧凑的规则规范提供。格式错误的规则、重复的名称、冲突的字段、无效的阈值、非有限数值、不受支持的输入以及过大的运行规模均会被拒绝，而不会被推测或修复。 蒙特卡洛比较 每条规则都在相同的重采样路径、随机种子、方法、迭代次数和破产定义下
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