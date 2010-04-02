Backtest Data Quality Preflight

Backtest Data Quality Preflight是一款MT5实用工具，用于在解读回测结果之前检查其所依据的历史数据。





本产品读取MT5的Common/Files或MQL5/Files目录中的OHLC CSV文件。支持带有标题行并以逗号、分号或制表符分隔的文件。必填字段为timestamp、open、high、low和close。也支持DATE与TIME分列的标准MT5导出文件。volume、tick volume和spread列为可选项。





检查内容





- OHLC一致性以及零或负价格

- 重复的K线时间戳

- 根据用户提供的交易时段假设检查缺失区间

- 超过用户提供阈值的spread值

- 存在volume数据时连续出现的零volume K线

- 提供相关参数时，检查digits、point与OHLC价格步长对齐

- 格式错误、非有限值以及超出允许范围的数值输入





仅当同时提供预期时间间隔和交易日时，才会执行缺失区间检查。spread和digits/point检查也仅在提供相应输入时执行。缺少可选列时会报告为不可用，而不会显示为通过。





支持的输入





- 以逗号、分号或制表符分隔的CSV

- 文件大小不超过50 MB

- 单一datetime/timestamp列，或分开的DATE和TIME列

- 必填：time、open、high、low、close

- 可选：volume或tick volume，以及spread





数值必须使用句点作为小数分隔符。区域设置中的小数逗号和千位分隔符会被拒绝，而不会被重新解释。





时间戳将严格按照输入值进行评估。本工具不会推断或转换时区、经纪商交易时段、夏令时规则、交易品种属性或交易日历。





输出





本工具会在本地生成两个文本文件：一个是采用清晰英文编写的Human Report，另一个是Evidence Pack，其中包含输入哈希、配置哈希、已评估和未评估的检查项、检测到的信号、警告、限制以及免责声明。





错误输入时停止处理





无效的文件或配置会被拒绝。被拒绝的值不会被修复、填补、替换或静默转换。输入被拒绝时，不会生成数据质量信号表。





仅限本地运行





本产品以EX5实用工具的形式在本地运行。它不会导入DLL，不会发出网络请求，不会上传文件，不会连接经纪商，也不会执行订单。





重要边界





本产品仅记录用户提供的历史OHLC文件的数据质量信号。它不会认证或修复市场数据，不会估算修正后的策略表现，不会预测未来利润，不会推荐EA，不会提供投资或交易建议，也不会保证prop firm或账户结果。





支持范围





- 安装

- 文件位置

- 支持的CSV结构和分隔符

- 基本输入和配置错误

- 输出文件位置

- 报告中数据质量信号的含义





不在支持范围内





- 修复、填补、转换或获取市场数据

- 判断正确的经纪商交易时段、时区或交易日历

- EA盈利能力分析

- 交易建议或优化参数建议

- 经纪商、账户或prop firm相关建议

- 重写用户EA或第三方导出工具





输出文件





- <prefix>__human_report.txt

- <prefix>__evidence_pack.txt





可在脚本输入参数中配置输出文件名的prefix。