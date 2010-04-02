Backtest Data Quality Preflight
- 实用工具
-
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Backtest Data Quality Preflight是一款MT5实用工具，用于在解读回测结果之前检查其所依据的历史数据。
本产品读取MT5的Common/Files或MQL5/Files目录中的OHLC CSV文件。支持带有标题行并以逗号、分号或制表符分隔的文件。必填字段为timestamp、open、high、low和close。也支持DATE与TIME分列的标准MT5导出文件。volume、tick volume和spread列为可选项。
检查内容
- OHLC一致性以及零或负价格
- 重复的K线时间戳
- 根据用户提供的交易时段假设检查缺失区间
- 超过用户提供阈值的spread值
- 存在volume数据时连续出现的零volume K线
- 提供相关参数时，检查digits、point与OHLC价格步长对齐
- 格式错误、非有限值以及超出允许范围的数值输入
仅当同时提供预期时间间隔和交易日时，才会执行缺失区间检查。spread和digits/point检查也仅在提供相应输入时执行。缺少可选列时会报告为不可用，而不会显示为通过。
支持的输入
- 以逗号、分号或制表符分隔的CSV
- 文件大小不超过50 MB
- 单一datetime/timestamp列，或分开的DATE和TIME列
- 必填：time、open、high、low、close
- 可选：volume或tick volume，以及spread
数值必须使用句点作为小数分隔符。区域设置中的小数逗号和千位分隔符会被拒绝，而不会被重新解释。
时间戳将严格按照输入值进行评估。本工具不会推断或转换时区、经纪商交易时段、夏令时规则、交易品种属性或交易日历。
输出
本工具会在本地生成两个文本文件：一个是采用清晰英文编写的Human Report，另一个是Evidence Pack，其中包含输入哈希、配置哈希、已评估和未评估的检查项、检测到的信号、警告、限制以及免责声明。
错误输入时停止处理
无效的文件或配置会被拒绝。被拒绝的值不会被修复、填补、替换或静默转换。输入被拒绝时，不会生成数据质量信号表。
仅限本地运行
本产品以EX5实用工具的形式在本地运行。它不会导入DLL，不会发出网络请求，不会上传文件，不会连接经纪商，也不会执行订单。
重要边界
本产品仅记录用户提供的历史OHLC文件的数据质量信号。它不会认证或修复市场数据，不会估算修正后的策略表现，不会预测未来利润，不会推荐EA，不会提供投资或交易建议，也不会保证prop firm或账户结果。
支持范围
- 安装
- 文件位置
- 支持的CSV结构和分隔符
- 基本输入和配置错误
- 输出文件位置
- 报告中数据质量信号的含义
不在支持范围内
- 修复、填补、转换或获取市场数据
- 判断正确的经纪商交易时段、时区或交易日历
- EA盈利能力分析
- 交易建议或优化参数建议
- 经纪商、账户或prop firm相关建议
- 重写用户EA或第三方导出工具
输出文件
- <prefix>__human_report.txt
- <prefix>__evidence_pack.txt
可在脚本输入参数中配置输出文件名的prefix。