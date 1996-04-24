Goldforge Gold Signals





产品概述





Goldforge Gold Signals 是一款为 XAUUSD（黄金）设计的 MetaTrader 5 交易信号指标。它只分析已经收盘的 M5 K线，并结合 M15 及更高时间周期进行确认，在图表上显示潜在的买入和卖出信号。





建议使用 M5 图表。即使切换当前图表的显示周期，计算引擎仍以 M5 为基础。本产品不会自动发送或管理订单，所有交易决定和下单操作均由用户自行负责。





主要功能





- 仅根据已收盘K线计算；信号来源K线收盘后，箭头不会移动

- 覆盖东京/亚洲、伦敦和纽约时段的 M5/M15 逻辑

- 三种信号频率模式：QUALITY、BALANCED、HIGH FREQUENCY

- 显示 BUY/SELL 箭头、Entry、TP、SL 和计划 Time Exit

- STR 3、STR 2、STR 1 三档相对强度评级

- 五个时间周期的趋势面板

- 弹窗、手机推送、邮件和声音提醒

- 自动检测经纪商服务器相对 UTC 的时差，并提供手动模式





信号模式





QUALITY：信号数量最少、筛选最严格的模式。





BALANCED：在 QUALITY 基础上加入 M15 趋势加速逻辑。





HIGH FREQUENCY：组合东京/亚洲、伦敦和纽约时段可用的 M5/M15 引擎。同一根K线上只选择优先级最高的信号，并在任意滚动15分钟内最多显示两个信号。当趋势、点差、波动率和收盘K线条件不一致时，指标不会强行生成信号，因此出现安静时段属于正常现象。





强度评级





STR 3：内部 Grade A，本指标中相对最强的等级。





STR 2：内部 Grade B，标准等级。





STR 1：内部 Grade C，相对较低的等级。





STR 只是指标内部的相对评级，并非固定胜率，也不保证交易获利。最新三个箭头会显示 STR 标记，较早箭头的详细信息可通过鼠标悬停查看。





简洁的图表显示





图表仅保留最新一组 TP/SL 指引和此前两组指引，不使用横贯整个图表的无限延伸线。最新指引为带文字的短实线，此前两组为不带文字的较短虚线。准确的计划 Time Exit 仍显示在面板和悬停提示中。





历史研究





研究使用用户提供的 Dukascopy Bid/Ask 数据，覆盖2019年1月1日至2026年7月22日的534,144根 UTC M5 K线。HIGH FREQUENCY 重构结果包含12,243个信号，胜率59.32%，Profit Factor为1.079，平均每个交易日5.21个信号。独立的东京/亚洲 AT15 模块包含603个信号，胜率62.85%，Profit Factor为1.303。





上述数据来自 MT5 之外的研究重构，并非未使用样本的真实前向业绩，也不是 MT5 实盘账户报表。如果同一根 M5 K线内同时触及 TP 和 SL，则按先触发 SL 计算。研究未计入佣金、隔夜利息、融资成本、拒单、市场冲击和税费。不同经纪商的报价、点差、交易品种规格和历史数据会影响结果。历史结果不保证未来表现。





建议设置





- 交易品种：XAUUSD 或经纪商对应的黄金品种

- 建议周期：M5

- 时间模式：通常保持 GF_TIME_AUTO

- 只有当测试器或历史数据需要已知 UTC 时差时，才使用 GF_TIME_MANUAL





输入参数





- Signal frequency preset：选择 QUALITY、BALANCED 或 HIGH FREQUENCY

- Popup alert：屏幕弹窗提醒

- Mobile push notification：向 MetaTrader 手机端发送推送

- Email alert：邮件提醒

- Sound alert：声音提醒

- Broker UTC-offset mode：自动或手动处理服务器时差

- Manual broker UTC offset：手动模式使用的 UTC 时差





重要说明





本产品是指标，不是自动交易 EA。不同K线上的信号相互独立，持有时间可能重叠，也不是限制为单一持仓的系统。每个信号均设有明确的 SL，不使用网格或马丁格尔策略。考虑实盘使用前，请先在模拟账户和您自己的经纪商数据上测试。