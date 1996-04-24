Goldforge Gold Signals

Goldforge Gold Signals

产品概述

Goldforge Gold Signals 是一款为 XAUUSD（黄金）设计的 MetaTrader 5 交易信号指标。它只分析已经收盘的 M5 K线，并结合 M15 及更高时间周期进行确认，在图表上显示潜在的买入和卖出信号。

建议使用 M5 图表。即使切换当前图表的显示周期，计算引擎仍以 M5 为基础。本产品不会自动发送或管理订单，所有交易决定和下单操作均由用户自行负责。

主要功能

- 仅根据已收盘K线计算；信号来源K线收盘后，箭头不会移动
- 覆盖东京/亚洲、伦敦和纽约时段的 M5/M15 逻辑
- 三种信号频率模式：QUALITY、BALANCED、HIGH FREQUENCY
- 显示 BUY/SELL 箭头、Entry、TP、SL 和计划 Time Exit
- STR 3、STR 2、STR 1 三档相对强度评级
- 五个时间周期的趋势面板
- 弹窗、手机推送、邮件和声音提醒
- 自动检测经纪商服务器相对 UTC 的时差，并提供手动模式

信号模式

QUALITY：信号数量最少、筛选最严格的模式。

BALANCED：在 QUALITY 基础上加入 M15 趋势加速逻辑。

HIGH FREQUENCY：组合东京/亚洲、伦敦和纽约时段可用的 M5/M15 引擎。同一根K线上只选择优先级最高的信号，并在任意滚动15分钟内最多显示两个信号。当趋势、点差、波动率和收盘K线条件不一致时，指标不会强行生成信号，因此出现安静时段属于正常现象。

强度评级

STR 3：内部 Grade A，本指标中相对最强的等级。

STR 2：内部 Grade B，标准等级。

STR 1：内部 Grade C，相对较低的等级。

STR 只是指标内部的相对评级，并非固定胜率，也不保证交易获利。最新三个箭头会显示 STR 标记，较早箭头的详细信息可通过鼠标悬停查看。

简洁的图表显示

图表仅保留最新一组 TP/SL 指引和此前两组指引，不使用横贯整个图表的无限延伸线。最新指引为带文字的短实线，此前两组为不带文字的较短虚线。准确的计划 Time Exit 仍显示在面板和悬停提示中。

历史研究

研究使用用户提供的 Dukascopy Bid/Ask 数据，覆盖2019年1月1日至2026年7月22日的534,144根 UTC M5 K线。HIGH FREQUENCY 重构结果包含12,243个信号，胜率59.32%，Profit Factor为1.079，平均每个交易日5.21个信号。独立的东京/亚洲 AT15 模块包含603个信号，胜率62.85%，Profit Factor为1.303。

上述数据来自 MT5 之外的研究重构，并非未使用样本的真实前向业绩，也不是 MT5 实盘账户报表。如果同一根 M5 K线内同时触及 TP 和 SL，则按先触发 SL 计算。研究未计入佣金、隔夜利息、融资成本、拒单、市场冲击和税费。不同经纪商的报价、点差、交易品种规格和历史数据会影响结果。历史结果不保证未来表现。

建议设置

- 交易品种：XAUUSD 或经纪商对应的黄金品种
- 建议周期：M5
- 时间模式：通常保持 GF_TIME_AUTO
- 只有当测试器或历史数据需要已知 UTC 时差时，才使用 GF_TIME_MANUAL

输入参数

- Signal frequency preset：选择 QUALITY、BALANCED 或 HIGH FREQUENCY
- Popup alert：屏幕弹窗提醒
- Mobile push notification：向 MetaTrader 手机端发送推送
- Email alert：邮件提醒
- Sound alert：声音提醒
- Broker UTC-offset mode：自动或手动处理服务器时差
- Manual broker UTC offset：手动模式使用的 UTC 时差

重要说明

本产品是指标，不是自动交易 EA。不同K线上的信号相互独立，持有时间可能重叠，也不是限制为单一持仓的系统。每个信号均设有明确的 SL，不使用网格或马丁格尔策略。考虑实盘使用前，请先在模拟账户和您自己的经纪商数据上测试。
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Gold Crazy EA MT5
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Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Volume flow Profile
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大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
Adjustable Fractals MT5 r
DMITRII GRIDASOV
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“可调分形” - 是分形指标的高级版本，非常有用的交易工具！ .......................................................................................... - 众所周知，标准分形 MT5 指标根本没有设置 - 这对交易者来说非常不方便。 - 可调分形解决了这个问题 - 它具有所有必要的设置： - 指标的可调周期（建议值 - 高于 7）。 - 价格高点/低点的距离可调。 - 可调分形箭头设计。 - 指标内置移动和 PC 警报。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 ....................................................
Magic EA MT5
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The Bitcoin Reaper
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M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
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我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
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5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (2)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
Smart Market Structure Toolkit
Garry James Goodchild
5 (1)
指标
Smart Market Structure Pro by G-Labs — ICT and Smart Money Concepts toolkit with built-in multi-symbol scanner for MetaTrader 5. Break of structure, change of character, order blocks, fair value gaps, liquidity sweeps, premium and discount zones, ICT sessions, confluence scoring, AI trade ideas, and a traffic-light scanner across up to 30 pairs and four timeframes from one chart. Map SMC and ICT on the active chart while the built-in scanner monitors your full watchlist. Each cell shows BUY, S
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！由拥有超过13年交易经验的资深交易员团队开发，     量子突破 PRO     旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您有任何疑问或需要帮助，请通过私人消息与我联系。
Currency Strength Wizard MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。   该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Gem SIGNAL
Shengzu Zhong
5 (1)
指标
GEM Signal Pro GEM Signal Pro 是一款適用於 MetaTrader 5 的趨勢跟隨指標，專為希望在圖表上獲得更清晰訊號、更有結構的交易設定，以及更實用風險管理的交易者而設計。 它不僅僅顯示一個簡單的箭頭，GEM Signal Pro 還能以更清晰、更易讀的方式呈現完整的交易思路。當條件確認完成後，指標可在圖表上顯示進場價、止損價與止盈目標，幫助交易者更有效率地評估交易設定。 運作方式 該指標首先根據其內部邏輯識別有效的初始訊號。 當確認條件滿足後，GEM Signal Pro 會在圖表上顯示完整的交易設定。這讓交易者可以更清楚地看到交易結構，並減少手動分析與計算的工作量。 圖表上的交易價位 對於已確認的訊號，GEM Signal Pro 可顯示： 進場價 止損價 止盈 1 止盈 2 止盈 3 風險報酬比 這讓交易設定更容易理解，也有助於讓圖表分析更有條理。 內建風險管理 風險管理是此指標設計的重要部分。 止損位基於近期市場結構，結合附近的擺動高低點與可選的 ATR 緩衝距離。這能讓交易價位更貼近當前市場條件，而不只是依賴固定距離。 圖表資訊面板 GEM Si
PrimeScalping
Temirlan Kdyrkhan
指标
PrimeScalping is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or e
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.96 (24)
指标
RelicusRoad Pro: 量化市场操作系统 终身访问限时 70% 折扣 - 加入 2,000+ 交易员社区 为什么大多数交易者即使拥有“完美”指标也会失败？ 因为他们在真空中交易 单一概念 。没有背景的信号是赌博。要持续获胜，您需要 共振 (CONFLUENCE) 。 RelicusRoad Pro 不是一个简单的箭头指标。它是一个完整的 量化市场生态系统 。它描绘价格运行的“公允价值之路”，区分市场噪音和真实的结构性突破。 停止猜测。开始用机构级“路”逻辑进行交易。 核心引擎：“Road” (路) 算法 系统的核心是 Road Algo ，一个实时适应市场条件的动态波动率通道。它投射出 安全线 (平衡) 和价格可能反转的 扩展水平 。 Simple Road: 典型市场的标准结构映射。 Smooth Road: 针对震荡盘整的降噪计算。 Breakout Road: 专为识别波动率扩张和爆发性走势而调整。 1. 算法动量与确认 我们的“剥头皮箭头”不只是简单的交叉。它们利用 高阶多项式逻辑 过滤噪音，确保信号与主周期一致。我们检测动量、价格行为和 Road 结构汇聚的精确入场
Turtle Soup Liquidity Sweep
Khayotkhon Akhmedova
指标
Turtle Soup Liquidity Sweep is a smart liquidity analysis tool designed to identify Buy-Side Liquidity (BSL), Sell-Side Liquidity (SSL), liquidity sweeps, and potential reversal setups. The indicator detects important swing highs and lows, combines nearby liquidity levels, and waits for price rejection and confirmation after a liquidity grab. It also supports Order Block (OB), Fair Value Gap (FVG), and Inverse Fair Value Gap (IFVG) confluence to help filter potential setups. Entry signals, Stop
CRT Confluence Pro
Jessica Victoria Huera Rodriguez
指标
CRT Confluence Pro by TraderJess92 is a professional MetaTrader 5 indicator designed for traders who use the CRT methodology , institutional structure, liquidity sweeps, FVG, CISD and multi-timeframe analysis. The indicator helps identify high-confluence CRT setups through a clean visual sequence: HTF candles, TS / liquidity sweep, first CISD after the TS, FVG zones, Daily/Weekly Bias and DOL as the logical target of the setup . Main Features Displays HTF candles directly on the main chart. Aut
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
指标
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (10)
指标
Berma 波段 (BBs) 指标对于寻求识别和利用市场趋势的交易者来说是一种有价值的工具。通过分析价格与 BBs 之间的关系，交易者可以辨别市场是处于趋势阶段还是区间波动阶段。 访问[ Berma Home Blog ] 了解更多信息。 Berma 带由三条不同的线组成：上 Berma 带、中 Berma 带和下 Berma 带。这些线围绕价格绘制，直观地表示价格相对于整体趋势的变动。这些带之间的距离可以洞察波动性和潜在的趋势逆转。 当 Berma Bands 线相互分离时，通常表明市场正在进入横盘或区间波动时期。这表明缺乏明确的方向性。交易者可能会发现在这些时期内很难识别趋势，因此可能需要等待更清晰的趋势出现。 当 Berma Bands 线汇聚成一条线时，通常表示趋势环境强劲。这种汇聚表明存在明显的方向性偏差，因为价格波动性足以随趋势而变化。交易者可能会发现在这些时期更容易识别潜在的入场点和出场点，因为趋势的势头可以提供有利的交易机会。然而，重要的是要注意整体趋势中的潜在回调或修正。 Berma 带根据价格蜡烛图与上带和下带的相互作用提供明确的买入和卖出信号。当价格蜡烛图首
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
指标
Ultimate Boom and Crash 指标 Ultimate Boom and Crash 指标由 Coetsee Digital 开发，是一款先进工具，旨在识别市场中的潜在暴涨机会。该指标专为关注 Deriv 和 Weltrade 合成市场的交易者设计，仅在 3 分钟 (M3)、5 分钟 (M5)、15 分钟 (M15)、30 分钟 (M30) 和 1 小时 (H1) 时间周期上运行，并仅支持以下交易对：PainX 1200、PainX 999、PainX 800、PainX 600、PainX 400、GainX 1200、GainX 999、GainX 800、GainX 600、GainX 400、BreakX 600、BreakX 1200、BreakX 1800、SwitchX 600、SwitchX 1200、SwitchX 1800、Crash 1000 Index、Crash 900 Index、Crash 600 Index、Crash 500 Index、Crash 300 Index、Boom 1000 Index、Boom 900 Index、Bo
作者的更多信息
Ninja Trend Matrix MT5
Atsushi Katayama
指标
Ninja Trend Matrix MT5 Ninja Trend Matrix MT5是一款MetaTrader 5指标，将多个时间周期的趋势方向、相对强度和基于ATR的波动状态集中显示在一个面板中。它可用于在进行主观判断或使用其他交易系统之前，快速了解当前市场环境。 本指标不会开仓、修改订单或平仓，也不显示入场箭头、止盈、止损、胜率或利润预测。 主要功能 将每个选定周期分类为 STRONG UP、UP、RANGE、DOWN、STRONG DOWN 或 N/A 显示0至100的相对趋势强度 基于ATR显示 LOW、NORMAL、HIGH 或 SHOCK 波动状态 综合EMA 20/50、EMA斜率、近期高低点结构、ADX和+DI/-DI 使用已收盘K线，而不是当前尚未收盘的K线 面板可直接拖动、最小化、自动布局并支持紧凑网格 时间周期 DEFAULT显示M5、M15、H1、H4和D1。CUSTOM可输入逗号分隔的列表，例如M1,M5,M30,H1,W1,MN1。ALL显示从M1到MN1的全部21个MT5标准时间周期。 综合状态与提醒 面板汇总显示 BULLISH ALIGNMENT
FREE
NINJA Symbol Passport MT5
Atsushi Katayama
实用工具
NINJA SYMBOL PASSPORT MT5 概述 NINJA Symbol Passport MT5是一款免费的只读实用工具，用于查看经纪商提供的交易品种规格和当前交易条件。它可以扫描市场报价（Market Watch）中的品种或服务器上的可用品种，有效上限为200个品种。面板和输入参数名称使用英语。 检查的数据 面板显示交易时段、到期日、交易模式、预估点差成本、参考交易量对应的预估保证金，以及点差与ATR的比率。每个品种都会显示PENDING、PASS、WARN或BLOCK结果及相应原因。PASS仅表示已实现的检查未发现当前警告或阻止条件。 附加功能 结果可以导出为CSV。保存的基准数据可用于检测所监控固定品种规格的变化。面板支持拖动和折叠，后台扫描会继续运行。 重要说明 本实用工具不是信号、交易机会或品种排名系统，也不提供BUY或SELL入场提示。PASS不表示盈利、安全或推荐。数值取决于经纪商、账户类型和当前市场数据。点差成本和保证金为即时估算，不会完整计入佣金或未来滑点。请先在模拟账户上测试。 运行方式 本工具不会发送订单或修改持仓，也不使用DLL或调用WebReque
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MTFOpenLineEn
Atsushi Katayama
指标
概述 Multi Timeframe Open Lines是一款适用于MetaTrader 5的轻量级指标，可在当前图表上直接显示所选时间周期的开盘价水平线。 本指标可以显示更高时间周期、更低时间周期以及相同时间周期的开盘价。 例如，可以在H1图表上显示H4和D1的开盘价，也可以在H1图表上显示M15的开盘价。 最多可以同时设置三个时间周期，并且每个时间周期都可以单独配置。 本指标仅用于辅助图表分析。它不会提供交易信号，不会开仓、修改持仓或平仓。 工作原理 每条开盘价线从所选时间周期的开始时间绘制到下一个周期的开始时间。 通过这种分段显示方式，可以清楚地确认每个开盘价所属的时间区间，并查看当前市场价格位于该开盘价的上方还是下方。 本指标也可以显示当前正在形成周期的开盘价，并自动更新显示。 主要功能 最多同时显示三个时间周期的开盘价 支持更高、更低和相同时间周期 可单独启用或关闭每个时间周期 可单独设置每条线的颜色、样式和宽度 可调整历史周期的显示数量 可显示当前周期的开盘价 可使用垂直线连接连续的开盘价水平 在图表右侧显示最新开盘价标签 可调整标签文字大小 可调整刷新间隔 自动使用当前
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Ninja Trinity XAU
Atsushi Katayama
专家
Ninja Trinity XAU 概述 Ninja Trinity XAU 是一款面向 MetaTrader 5 的 XAUUSD 多策略 EA。信号引擎以 M5 数据为基础，并在需要时使用更高周期的市场环境。 组合由三个功能角色构成： - 多头与动量：突破、回测、动量、支撑及反转逻辑 - 空头：弱势行情中的向下突破、延续及反转逻辑 - 统一控制：市场状态路由、3/9/18 周表现记忆、回撤控制及经纪商执行检查 本 EA 不使用网格、马丁格尔或以回本为目的的逆势加仓。内部策略参数受到保护。v1.48 仅向用户显示两个输入参数。 v1.48 新增内容 - 根据已完成 M5 K 线独立重建 A–N 虚拟表现记录 - 21、63、126 天三个窗口，对应 3、9、18 周 - 识别震荡、上涨、下跌、突破、过渡和波动冲击的多状态控制器 - 三档自动复利：Conservative 0.60x、Balanced 1.00x、Aggressive 1.25x - 默认模式改为 Conservative 0.60x - 图表左下角新增可折叠的 Capital & Lot Guide - 通过共享价格
Yenforge Usdjpy Adaptive Signals
Atsushi Katayama
指标
YENFORGE USDJPY v1.10 Adaptive Fusion 5 YENFORGE USDJPY is a discretionary signal indicator for MetaTrader 5. It evaluates confirmed M5 and M15 bars and displays BUY/SELL candidates together with reference target, stop and time-exit levels. This product is designed and validated primarily for Japanese traders using USDJPY data from the OANDA Japan MT5 Tokyo server. It can start on other broker feeds, but signal timing, prices, spread filtering and historical reconstruction may differ. The interf
Ninja Kagehana XAU
Atsushi Katayama
专家
Ninja Kagehana XAU 面向近期市场、约每两周持续更新的XAUUSD EA 最大特点：约每两周持续复核与更新 Ninja Kagehana XAU并不是一款多年保持相同逻辑、无需维护的EA。 原则上约每两周重新检查近期交易表现、最新Tick数据、交易成本、市场状态以及不同经纪商之间的差异，并持续进行维护和更新。当测试确认存在有意义的改进时，将通过MQL5 Market发布新版本。 如果当前版本仍然是表现更好的方案，则不会为了更新版本号而进行无意义的修改，而是保留当前逻辑并继续下一周期的检查。约两周是持续测试、维护和更新的周期，并不是产品有效期。超过显示的复核日期后，EA不会停止运行。 MQL5 SIGNAL 计划使用Ninja Kagehana XAU专用账户发布公开的MQL5 Signal。积累稳定的前向记录后，将在产品页面补充相关信息。 Signal发布前，页面中的数据属于回测或独立Tick验证结果，并非真实前向交易结果。 主要规格 MetaTrader 5 XAUUSD / GOLD 内部信号周期：M5 支持做多和做空 两套逻辑：均值回归和缓冲突破 最多同时持有一个
Ninja EA Portfolio Guard MT5
Atsushi Katayama
实用工具
NINJA EA PORTFOLIO GUARD MT5 NINJA EA Portfolio Guard MT5是一款面向整个MetaTrader 5账户的监控与风险管理工具。只需在一个图表上加载一个实例，即可按Magic Number查看手动交易和多个EA。它不预测行情、不生成信号，也不会主动开仓。 重要：作用范围为整个账户 CLOSE ALL、DELETE PENDING和自动保护并不限于当前图表品种，而会作用于整个MT5账户，包括手动交易、所有Magic Number、所有EA和所有品种。每个账户只运行一个实例，并先在模拟账户测试。 面板与Magic分析 Balance、Equity、Floating、Free margin和Margin 含浮动盈亏的当日结果，以及本周和本月已实现结果 从持久峰值计算的Equity DD和已实现余额曲线的Closed DD 全账户Positions、总Lots和Pending NORMAL、WATCH、DANGER和MAX USE 每个Magic Number可显示7/14/30日已实现盈亏、30日PF、胜率、最大连败、当前持仓数、手数和浮动盈
NINJA Market Radar MT5
Atsushi Katayama
实用工具
PRODUCT NAME NINJA Market Radar MT5 LANGUAGE Simplified Chinese (zh) SHORT DESCRIPTION 只读MT5实用工具，以透明的0至100分Market Context Score对市场报价中可见的交易品种进行排名。 FULL DESCRIPTION 重要：本工具仅用于分析，不是交易信号 NINJA Market Radar MT5是一款只读的多品种实用工具。它对当前市场环境进行排名，帮助用户建立观察列表并自行查看图表。BULLISH WATCH、BEARISH WATCH和评分仅为分析标签，不是BUY或SELL指令，也不代表盈利概率。 品种范围和时间周期 本工具仅扫描当前在市场报价（Market Watch）中可见的品种。默认上限为30个品种，可设置的最大值为60。默认分析周期为M15、H1和H4。面板和输入参数名称使用英语。 透明的0至100分评分 Market Context Score由可见的评分部分相加而成：趋势30分，依据M15、H1和H4上的EMA 20与EMA 50一致性；动量2
NINJA Setup Confirm MT5
Atsushi Katayama
实用工具
概述 NINJA Setup Confirm MT5是一款只读实用工具，用于在选出候选品种后检查当前图表品种。面板整合M15、H1和H4环境、已收盘K线条件、运行状态以及参考风险计划。 检查内容 面板显示EMA趋势一致性、方向性RSI和ADX/DI、ATR活跃度、点差与ATR之比、交易时段和报价状态，以及已收盘K线的突破、回调或延续条件。0至100的透明Market Context Score表示规则一致程度，不代表概率。 状态 WAIT表示环境尚未准备好。ARMED表示方向环境一致，但触发条件尚未全部完成。TRIGGERED表示设定分数、符合条件的已收盘K线和有效参考计划均已具备。BLOCKED表示运行、经纪商或风险检查失败。 参考计划 面板估算Entry、SL、TP、风险金额、手数和保证金。OrderCalcProfit将Entry到SL的实际损失换算为账户货币，手数按经纪商volume step向下取整。若超过设定的可用保证金限制，OrderCalcMargin可降低参考手数。 重要说明 TRIGGERED不是入场指令、交易信号或盈利保证。本工具不会发送订单或修改持仓。数值为估算
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