Ninja Trinity XAU 概述 Ninja Trinity XAU 是一款面向 MetaTrader 5 的 XAUUSD 多策略 EA。信号引擎以 M5 数据为基础，并在需要时使用更高周期的市场环境。 组合由三个功能角色构成： - 多头与动量：突破、回测、动量、支撑及反转逻辑 - 空头：弱势行情中的向下突破、延续及反转逻辑 - 统一控制：市场状态路由、3/9/18 周表现记忆、回撤控制及经纪商执行检查 本 EA 不使用网格、马丁格尔或以回本为目的的逆势加仓。内部策略参数受到保护。v1.48 仅向用户显示两个输入参数。 v1.48 新增内容 - 根据已完成 M5 K 线独立重建 A–N 虚拟表现记录 - 21、63、126 天三个窗口，对应 3、9、18 周 - 识别震荡、上涨、下跌、突破、过渡和波动冲击的多状态控制器 - 三档自动复利：Conservative 0.60x、Balanced 1.00x、Aggressive 1.25x - 默认模式改为 Conservative 0.60x - 图表左下角新增可折叠的 Capital & Lot Guide - 通过共享价格和指标数据加快策略测试 - 支持虚拟历史断点续建和缓存恢复 虚拟表现引擎不会发送订单，也不会改变账户余额。它只为内部风险控制提供表现背景。已验证的 v1.47 实盘进场路径与虚拟引擎分离，因此虚拟记录准备期间，基础交易逻辑仍可运行。 运行模式 0. Fixed Lot 每个新仓位使用 FixedLot_Lots 中指定的手数。手数必须符合经纪商的最小值、最大值和步进。固定手数并不等于固定金额风险。 1. Auto Compounding — Conservative 0.60x v1.48 的推荐默认模式，使用原自动风险尺度的 60%。它是三个自动模式中风险较低的一档，但仍可能出现较大回撤和亏损。 2. Auto Compounding — Balanced 1.00x 保留已验证核心的原始自动风险尺度，属于高风险设置。 3. Auto Compounding — Aggressive 1.25x 使用原自动风险尺度的 125%，属于非常高风险设置。增加账户余额并不能使该模式变得安全。 FixedLot_Lots 仅在模式 0 中生效，在三个自动模式中会被忽略。 资金与手数参考 - 低于 600 USD：仅建议模拟账户，尚未验证实盘使用 - 600–1,199 USD：Fixed Lot 0.01 为较低风险参考 - 1,200 USD 及以上：每 600 USD 不高于固定 0.01 手，或使用 Conservative 0.60x - Balanced 1.00x：更高风险 - Aggressive 1.25x：高风险 该面板仅提供信息，不会更改已选模式，也不构成安全保证。 组合及执行控制 - 使用已完成的日线数据调整多空风险 - 多状态控制器每 60 秒刷新，并采用三根已完成 K 线确认 - 当组合回撤扩大时，下调新仓位风险 - 进场前检查点差、波动率和交易时段 - 检查手数、可用保证金、成交模式、最小价格变动、止损距离及经纪商限制 - 终端或 EA 重启后恢复当日交易计数和净值高水位 - 缓存虚拟表现记录，并在正常重启后继续 - 不使用 DLL、WebRequest 或外部服务 建议设置 - 平台：MetaTrader 5 - 品种：XAUUSD 或经纪商对应的 GOLD 品种 - 图表：XAUUSD M5 - 账户：优先使用对冲账户 - 环境：低点差、稳定执行 - VPS：建议持续运行时使用 仅在一个 XAUUSD 图表上加载一份 EA。即使改变可见图表周期，内部信号仍使用 M5 数据。本 EA 未针对 EURUSD 或其他品种进行验证。 用户输入 - Operation_Mode - 0 Fixed Lot - 1 Conservative 0.60x — 默认 - 2 Balanced 1.00x — 更高风险 - 3 Aggressive 1.25x — 高风险 - FixedLot_Lots 仅在 Operation_Mode 为 0 时使用。 历史回测参考 以下为 MetaTrader 5 策略测试器结果，不是实盘交易结果。 - EA：Ninja Trinity XAU v1.48 Fast7 - 品种：自定义 XAUUSD-dukatest - 数据：导入的 Dukascopy 历史 Tick - 周期：M5 - 时间：2020.01.01–2026.07.21 - 模型：Every tick - 初始资金：10,000 USD - 杠杆：1:100 - 模式：Conservative 0.60x - 历史质量：98% - 总交易：3,164 - 净利润：8,597,200.71 USD - 最终余额：8,607,200.71 USD - Profit Factor：2.77 - 最大相对净值回撤：32.25% - 最低保证金水平：231.81% - 测试延迟：零延迟理想执行 - 测试佣金：0.00 USD 三个自动模式在该测试中产生相同的 3,164 次进出场，只有手数风险倍率不同： - Conservative 0.60x：最终余额 8,607,200.71 USD，PF 2.77，最大净值回撤 32.25% - Balanced 1.00x：最终余额 22,845,816.50 USD，PF 2.32，最大净值回撤 36.84% - Aggressive 1.25x：最终余额 26,707,225.67 USD，PF 2.18，最大净值回撤 43.48% 三个模式在历史测试中都达到内部 100 手上限，因此更高的风险倍率不会按同等比例提高最终余额。 另一个 v1.47 核心参考测试使用 600 USD 初始资金和 Fixed Lot 0.01，同期最终余额为 6,420.68 USD，PF 1.57，最大净值回撤 25.45%。这只是历史参考，不是对 600 USD 实盘账户的预测。 风险与限制 自动复利和内部 100 手上限造成了很大的历史最终余额，不应将其视为预期实盘收益。 测试使用自定义品种、零延迟理想执行和 0.00 USD 佣金。实盘存在点差、滑点、延迟和经纪商费用。不同经纪商的 XAUUSD 合约规模、Tick 价值、报价位数、最小手数、服务器时间和价格历史不同，可能显著改变交易频率、手数、保证金和结果。 实盘前请使用自己的经纪商数据回测，并先在模拟账户验证。仅使用可以承受损失的资金，并选择适合账户的模式和手数。 回测结果不保证未来表现。