Ninja Trinity XAU

Ninja Trinity XAU 概述 Ninja Trinity XAU 是一款面向 MetaTrader 5 的 XAUUSD 多策略 EA。信号引擎以 M5 数据为基础，并在需要时使用更高周期的市场环境。 组合由三个功能角色构成： - 多头与动量：突破、回测、动量、支撑及反转逻辑 - 空头：弱势行情中的向下突破、延续及反转逻辑 - 统一控制：市场状态路由、3/9/18 周表现记忆、回撤控制及经纪商执行检查 本 EA 不使用网格、马丁格尔或以回本为目的的逆势加仓。内部策略参数受到保护。v1.48 仅向用户显示两个输入参数。 v1.48 新增内容 - 根据已完成 M5 K 线独立重建 A–N 虚拟表现记录 - 21、63、126 天三个窗口，对应 3、9、18 周 - 识别震荡、上涨、下跌、突破、过渡和波动冲击的多状态控制器 - 三档自动复利：Conservative 0.60x、Balanced 1.00x、Aggressive 1.25x - 默认模式改为 Conservative 0.60x - 图表左下角新增可折叠的 Capital & Lot Guide - 通过共享价格和指标数据加快策略测试 - 支持虚拟历史断点续建和缓存恢复 虚拟表现引擎不会发送订单，也不会改变账户余额。它只为内部风险控制提供表现背景。已验证的 v1.47 实盘进场路径与虚拟引擎分离，因此虚拟记录准备期间，基础交易逻辑仍可运行。 运行模式 0. Fixed Lot 每个新仓位使用 FixedLot_Lots 中指定的手数。手数必须符合经纪商的最小值、最大值和步进。固定手数并不等于固定金额风险。 1. Auto Compounding — Conservative 0.60x v1.48 的推荐默认模式，使用原自动风险尺度的 60%。它是三个自动模式中风险较低的一档，但仍可能出现较大回撤和亏损。 2. Auto Compounding — Balanced 1.00x 保留已验证核心的原始自动风险尺度，属于高风险设置。 3. Auto Compounding — Aggressive 1.25x 使用原自动风险尺度的 125%，属于非常高风险设置。增加账户余额并不能使该模式变得安全。 FixedLot_Lots 仅在模式 0 中生效，在三个自动模式中会被忽略。 资金与手数参考 - 低于 600 USD：仅建议模拟账户，尚未验证实盘使用 - 600–1,199 USD：Fixed Lot 0.01 为较低风险参考 - 1,200 USD 及以上：每 600 USD 不高于固定 0.01 手，或使用 Conservative 0.60x - Balanced 1.00x：更高风险 - Aggressive 1.25x：高风险 该面板仅提供信息，不会更改已选模式，也不构成安全保证。 组合及执行控制 - 使用已完成的日线数据调整多空风险 - 多状态控制器每 60 秒刷新，并采用三根已完成 K 线确认 - 当组合回撤扩大时，下调新仓位风险 - 进场前检查点差、波动率和交易时段 - 检查手数、可用保证金、成交模式、最小价格变动、止损距离及经纪商限制 - 终端或 EA 重启后恢复当日交易计数和净值高水位 - 缓存虚拟表现记录，并在正常重启后继续 - 不使用 DLL、WebRequest 或外部服务 建议设置 - 平台：MetaTrader 5 - 品种：XAUUSD 或经纪商对应的 GOLD 品种 - 图表：XAUUSD M5 - 账户：优先使用对冲账户 - 环境：低点差、稳定执行 - VPS：建议持续运行时使用 仅在一个 XAUUSD 图表上加载一份 EA。即使改变可见图表周期，内部信号仍使用 M5 数据。本 EA 未针对 EURUSD 或其他品种进行验证。 用户输入 - Operation_Mode - 0 Fixed Lot - 1 Conservative 0.60x — 默认 - 2 Balanced 1.00x — 更高风险 - 3 Aggressive 1.25x — 高风险 - FixedLot_Lots 仅在 Operation_Mode 为 0 时使用。 历史回测参考 以下为 MetaTrader 5 策略测试器结果，不是实盘交易结果。 - EA：Ninja Trinity XAU v1.48 Fast7 - 品种：自定义 XAUUSD-dukatest - 数据：导入的 Dukascopy 历史 Tick - 周期：M5 - 时间：2020.01.01–2026.07.21 - 模型：Every tick - 初始资金：10,000 USD - 杠杆：1:100 - 模式：Conservative 0.60x - 历史质量：98% - 总交易：3,164 - 净利润：8,597,200.71 USD - 最终余额：8,607,200.71 USD - Profit Factor：2.77 - 最大相对净值回撤：32.25% - 最低保证金水平：231.81% - 测试延迟：零延迟理想执行 - 测试佣金：0.00 USD 三个自动模式在该测试中产生相同的 3,164 次进出场，只有手数风险倍率不同： - Conservative 0.60x：最终余额 8,607,200.71 USD，PF 2.77，最大净值回撤 32.25% - Balanced 1.00x：最终余额 22,845,816.50 USD，PF 2.32，最大净值回撤 36.84% - Aggressive 1.25x：最终余额 26,707,225.67 USD，PF 2.18，最大净值回撤 43.48% 三个模式在历史测试中都达到内部 100 手上限，因此更高的风险倍率不会按同等比例提高最终余额。 另一个 v1.47 核心参考测试使用 600 USD 初始资金和 Fixed Lot 0.01，同期最终余额为 6,420.68 USD，PF 1.57，最大净值回撤 25.45%。这只是历史参考，不是对 600 USD 实盘账户的预测。 风险与限制 自动复利和内部 100 手上限造成了很大的历史最终余额，不应将其视为预期实盘收益。 测试使用自定义品种、零延迟理想执行和 0.00 USD 佣金。实盘存在点差、滑点、延迟和经纪商费用。不同经纪商的 XAUUSD 合约规模、Tick 价值、报价位数、最小手数、服务器时间和价格历史不同，可能显著改变交易频率、手数、保证金和结果。 实盘前请使用自己的经纪商数据回测，并先在模拟账户验证。仅使用可以承受损失的资金，并选择适合账户的模式和手数。 回测结果不保证未来表现。

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5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.15 (41)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
作者的更多信息
Ninja Trend Matrix MT5
Atsushi Katayama
指标
Ninja Trend Matrix MT5 Ninja Trend Matrix MT5是一款MetaTrader 5指标，将多个时间周期的趋势方向、相对强度和基于ATR的波动状态集中显示在一个面板中。它可用于在进行主观判断或使用其他交易系统之前，快速了解当前市场环境。 本指标不会开仓、修改订单或平仓，也不显示入场箭头、止盈、止损、胜率或利润预测。 主要功能 将每个选定周期分类为 STRONG UP、UP、RANGE、DOWN、STRONG DOWN 或 N/A 显示0至100的相对趋势强度 基于ATR显示 LOW、NORMAL、HIGH 或 SHOCK 波动状态 综合EMA 20/50、EMA斜率、近期高低点结构、ADX和+DI/-DI 使用已收盘K线，而不是当前尚未收盘的K线 面板可直接拖动、最小化、自动布局并支持紧凑网格 时间周期 DEFAULT显示M5、M15、H1、H4和D1。CUSTOM可输入逗号分隔的列表，例如M1,M5,M30,H1,W1,MN1。ALL显示从M1到MN1的全部21个MT5标准时间周期。 综合状态与提醒 面板汇总显示 BULLISH ALIGNMENT
FREE
NINJA Symbol Passport MT5
Atsushi Katayama
实用工具
NINJA SYMBOL PASSPORT MT5 概述 NINJA Symbol Passport MT5是一款免费的只读实用工具，用于查看经纪商提供的交易品种规格和当前交易条件。它可以扫描市场报价（Market Watch）中的品种或服务器上的可用品种，有效上限为200个品种。面板和输入参数名称使用英语。 检查的数据 面板显示交易时段、到期日、交易模式、预估点差成本、参考交易量对应的预估保证金，以及点差与ATR的比率。每个品种都会显示PENDING、PASS、WARN或BLOCK结果及相应原因。PASS仅表示已实现的检查未发现当前警告或阻止条件。 附加功能 结果可以导出为CSV。保存的基准数据可用于检测所监控固定品种规格的变化。面板支持拖动和折叠，后台扫描会继续运行。 重要说明 本实用工具不是信号、交易机会或品种排名系统，也不提供BUY或SELL入场提示。PASS不表示盈利、安全或推荐。数值取决于经纪商、账户类型和当前市场数据。点差成本和保证金为即时估算，不会完整计入佣金或未来滑点。请先在模拟账户上测试。 运行方式 本工具不会发送订单或修改持仓，也不使用DLL或调用WebReque
FREE
MTFOpenLineEn
Atsushi Katayama
指标
概述 Multi Timeframe Open Lines是一款适用于MetaTrader 5的轻量级指标，可在当前图表上直接显示所选时间周期的开盘价水平线。 本指标可以显示更高时间周期、更低时间周期以及相同时间周期的开盘价。 例如，可以在H1图表上显示H4和D1的开盘价，也可以在H1图表上显示M15的开盘价。 最多可以同时设置三个时间周期，并且每个时间周期都可以单独配置。 本指标仅用于辅助图表分析。它不会提供交易信号，不会开仓、修改持仓或平仓。 工作原理 每条开盘价线从所选时间周期的开始时间绘制到下一个周期的开始时间。 通过这种分段显示方式，可以清楚地确认每个开盘价所属的时间区间，并查看当前市场价格位于该开盘价的上方还是下方。 本指标也可以显示当前正在形成周期的开盘价，并自动更新显示。 主要功能 最多同时显示三个时间周期的开盘价 支持更高、更低和相同时间周期 可单独启用或关闭每个时间周期 可单独设置每条线的颜色、样式和宽度 可调整历史周期的显示数量 可显示当前周期的开盘价 可使用垂直线连接连续的开盘价水平 在图表右侧显示最新开盘价标签 可调整标签文字大小 可调整刷新间隔 自动使用当前
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Yenforge Usdjpy Adaptive Signals
Atsushi Katayama
指标
YENFORGE USDJPY v1.10 Adaptive Fusion 5 YENFORGE USDJPY is a discretionary signal indicator for MetaTrader 5. It evaluates confirmed M5 and M15 bars and displays BUY/SELL candidates together with reference target, stop and time-exit levels. This product is designed and validated primarily for Japanese traders using USDJPY data from the OANDA Japan MT5 Tokyo server. It can start on other broker feeds, but signal timing, prices, spread filtering and historical reconstruction may differ. The interf
Goldforge Gold Signals
Atsushi Katayama
指标
Goldforge Gold Signals 产品概述 Goldforge Gold Signals 是一款为 XAUUSD（黄金）设计的 MetaTrader 5 交易信号指标。它只分析已经收盘的 M5 K线，并结合 M15 及更高时间周期进行确认，在图表上显示潜在的买入和卖出信号。 建议使用 M5 图表。即使切换当前图表的显示周期，计算引擎仍以 M5 为基础。本产品不会自动发送或管理订单，所有交易决定和下单操作均由用户自行负责。 主要功能 - 仅根据已收盘K线计算；信号来源K线收盘后，箭头不会移动 - 覆盖东京/亚洲、伦敦和纽约时段的 M5/M15 逻辑 - 三种信号频率模式：QUALITY、BALANCED、HIGH FREQUENCY - 显示 BUY/SELL 箭头、Entry、TP、SL 和计划 Time Exit - STR 3、STR 2、STR 1 三档相对强度评级 - 五个时间周期的趋势面板 - 弹窗、手机推送、邮件和声音提醒 - 自动检测经纪商服务器相对 UTC 的时差，并提供手动模式 信号模式 QUALITY：信号数量最少、筛选最严格的模式。
Ninja Kagehana XAU
Atsushi Katayama
专家
Ninja Kagehana XAU 面向近期市场、约每两周持续更新的XAUUSD EA 最大特点：约每两周持续复核与更新 Ninja Kagehana XAU并不是一款多年保持相同逻辑、无需维护的EA。 原则上约每两周重新检查近期交易表现、最新Tick数据、交易成本、市场状态以及不同经纪商之间的差异，并持续进行维护和更新。当测试确认存在有意义的改进时，将通过MQL5 Market发布新版本。 如果当前版本仍然是表现更好的方案，则不会为了更新版本号而进行无意义的修改，而是保留当前逻辑并继续下一周期的检查。约两周是持续测试、维护和更新的周期，并不是产品有效期。超过显示的复核日期后，EA不会停止运行。 MQL5 SIGNAL 计划使用Ninja Kagehana XAU专用账户发布公开的MQL5 Signal。积累稳定的前向记录后，将在产品页面补充相关信息。 Signal发布前，页面中的数据属于回测或独立Tick验证结果，并非真实前向交易结果。 主要规格 MetaTrader 5 XAUUSD / GOLD 内部信号周期：M5 支持做多和做空 两套逻辑：均值回归和缓冲突破 最多同时持有一个
Ninja EA Portfolio Guard MT5
Atsushi Katayama
实用工具
NINJA EA PORTFOLIO GUARD MT5 NINJA EA Portfolio Guard MT5是一款面向整个MetaTrader 5账户的监控与风险管理工具。只需在一个图表上加载一个实例，即可按Magic Number查看手动交易和多个EA。它不预测行情、不生成信号，也不会主动开仓。 重要：作用范围为整个账户 CLOSE ALL、DELETE PENDING和自动保护并不限于当前图表品种，而会作用于整个MT5账户，包括手动交易、所有Magic Number、所有EA和所有品种。每个账户只运行一个实例，并先在模拟账户测试。 面板与Magic分析 Balance、Equity、Floating、Free margin和Margin 含浮动盈亏的当日结果，以及本周和本月已实现结果 从持久峰值计算的Equity DD和已实现余额曲线的Closed DD 全账户Positions、总Lots和Pending NORMAL、WATCH、DANGER和MAX USE 每个Magic Number可显示7/14/30日已实现盈亏、30日PF、胜率、最大连败、当前持仓数、手数和浮动盈
NINJA Market Radar MT5
Atsushi Katayama
实用工具
PRODUCT NAME NINJA Market Radar MT5 LANGUAGE Simplified Chinese (zh) SHORT DESCRIPTION 只读MT5实用工具，以透明的0至100分Market Context Score对市场报价中可见的交易品种进行排名。 FULL DESCRIPTION 重要：本工具仅用于分析，不是交易信号 NINJA Market Radar MT5是一款只读的多品种实用工具。它对当前市场环境进行排名，帮助用户建立观察列表并自行查看图表。BULLISH WATCH、BEARISH WATCH和评分仅为分析标签，不是BUY或SELL指令，也不代表盈利概率。 品种范围和时间周期 本工具仅扫描当前在市场报价（Market Watch）中可见的品种。默认上限为30个品种，可设置的最大值为60。默认分析周期为M15、H1和H4。面板和输入参数名称使用英语。 透明的0至100分评分 Market Context Score由可见的评分部分相加而成：趋势30分，依据M15、H1和H4上的EMA 20与EMA 50一致性；动量2
NINJA Setup Confirm MT5
Atsushi Katayama
实用工具
概述 NINJA Setup Confirm MT5是一款只读实用工具，用于在选出候选品种后检查当前图表品种。面板整合M15、H1和H4环境、已收盘K线条件、运行状态以及参考风险计划。 检查内容 面板显示EMA趋势一致性、方向性RSI和ADX/DI、ATR活跃度、点差与ATR之比、交易时段和报价状态，以及已收盘K线的突破、回调或延续条件。0至100的透明Market Context Score表示规则一致程度，不代表概率。 状态 WAIT表示环境尚未准备好。ARMED表示方向环境一致，但触发条件尚未全部完成。TRIGGERED表示设定分数、符合条件的已收盘K线和有效参考计划均已具备。BLOCKED表示运行、经纪商或风险检查失败。 参考计划 面板估算Entry、SL、TP、风险金额、手数和保证金。OrderCalcProfit将Entry到SL的实际损失换算为账户货币，手数按经纪商volume step向下取整。若超过设定的可用保证金限制，OrderCalcMargin可降低参考手数。 重要说明 TRIGGERED不是入场指令、交易信号或盈利保证。本工具不会发送订单或修改持仓。数值为估算
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