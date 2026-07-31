Copier Relay TechnoTrader
- 实用工具
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Nice Trader
- 版本: 1.0
- 激活: 20
购买前请看：这个工具不做的六件事。如果其中某一条正是你要买它的原因，那这就是一款错的产品。我宁愿你现在就知道，而不是付完款之后才发现。
- 仅限 MetaTrader 5。没有 MT4 端，也不能在 MT4 与 MT5 之间复制。
- 只能在一台机器上。两个终端必须运行在同一台电脑或 VPS 上。不支持两台机器之间的远程复制，也没有云端复制。
- 只支持对冲（hedging）账户。净持仓（netting）账户会被直接拒绝，工具不会启动。购买前请先确认你的账户类型。
- 账户货币只能有一种。两个账户必须以同一种货币计价。
- 尚未成交的挂单不会被镜像。发送方的挂单一旦成交，会立即以仓位的形式复制过去。
- 跨经纪商的品种改名需要你自己加一行。如果两家经纪商给同一个品种起了不同的名字，例如 USTEC 和 NAS100，你需要自己把这一对加进品种对照表。前缀和后缀会自动识别。
Copier Relay 在同一台电脑或 VPS 上的两个 MetaTrader 5 终端之间复制交易。别的复制工具会做的，它都做——而且它还多做一件别人都省掉的事：它保护接收方账户。
可靠的复制
- 在本地 MT5 终端之间镜像市场仓位，包括平仓、部分平仓和止损修改。
- 挂单：当发送方账户上的挂单成交时，由此产生的仓位会立即被复制。本版本不会在接收方挂出尚未成交的挂单。
- 止损按距离传递——相对入场价的距离，在接收方按它自己的成交价重建。绝不复制绝对价格，因此两家经纪商报价有差异时，止损也不会落到价格的错误一侧。
- 敞口标准化：接收方的手数按其自身品种的合约大小与最小变动价值换算，因此合约规格不同，也绝不会在你不知情的情况下放大你的敞口。
- 品种映射（前缀、后缀以及名称对照表）、品种与 magic 号过滤、反向复制（止损方向同样正确镜像）。
- 从设计上就能安全重启：每次启动时，状态都会从两端的真实账户以及复制器自己的持仓映射记录中重建。崩溃或重启之后不会重复开仓。
控制面板
- 默认精简：一行状态，如实告诉你通道是否在线、是否正在复制。最小化后，通道状态指示点仍然可见。
- 按 SET 可切换四个视图：SYMBOLS、RISK、GUARDS、COPY。面板设置按账户分别保存，重启、切换时间周期或加载模板之后依然保留。
- 按品种和按来源 magic 号的独立开关（发送方的手动交易显示为“manual”）。关闭只阻止新的复制——已开仓位继续受管理，重新打开也绝不会按今天的价格补开旧的交易。
- 接收方会记住它见过的每一个发送方品种和 magic 号，因此你可以在下一笔交易到来之前就关掉某个品种——而不是等它的第一笔复制已经开仓之后。
- 陌生品种：先搁置（可选，默认关闭）。接收方从未见过的品种到来时即处于关闭状态，等待你的决定，而不是直接被复制。
- 数值可以在面板上直接输入，也可以用步进按钮调整；两种方式都会被限制在与输入参数相同的范围内。
重新标记，但不隐瞒
许多买来的 EA 会把自己的 magic 号和订单注释写死。Copier Relay 允许你在自己的一个账户上运行任意 EA，再把它的交易带到你自己的另一个账户，并按品种分别标上你自己的 magic 号和注释。这是你自己几个账户之间的标签整理，不是隐瞒。如果你交易的是资金账户，请先查清所在 prop 公司关于复制交易的规则。
接收方的独立风险
- 固定手数、手数倍数，或按接收方净值计算的风险百分比——后者由真实的止损距离换算得出。
- 风险百分比要求止损必须存在——如果止损距离未知，这笔复制会被跳过并计入统计，绝不靠猜。
- 单笔风险上限，强制执行方式由你选择：缩小手数，或者跳过。
保护层——这款复制器存在的理由
- 每一笔复制单都有硬性止损。裸露的复制仓位会被挂上止损，并在每一轮检查中重新核实。
- 每日亏损熔断与最大回撤防护，按接收方账户衡量：在损失继续累积之前，平掉复制出来的仓位并停手。
- 保护动作触发时推送通知。
它故意不做的事
- 绝不使用虚拟止损或隐藏止损。隐藏止损意味着在经纪商眼里你的仓位是裸露的。这个工具管理的每一道止损，都是经纪商端真正的止损。
- 不按整体浮动盈亏平掉一篮子仓位，不在亏损单上补仓，也不做任何形式的马丁格尔式加仓。
- 绝不靠猜。如果复制器无法确认接收方的某个仓位确实是它自己开的，它会按兵不动并在面板上告诉你，而不是再开一个。
- 仅限本机运行。无 DLL，无网络，无外部服务。
不许马丁格尔。不许网格。不许摊平加仓。永不例外。
使用方法
- 把它挂到发送端终端的任意图表上，把角色设为 Master。
- 把它挂到接收端终端的任意图表上，把角色设为 Slave，并选择你的手数计算方式。
- 两个终端都需要启用算法交易（Algo Trading）。两端的面板都会显示通道状态。
免费的 Copier Relay Core 使用同一套复制引擎，支持按余额比例缩放，以及你自己设定的倍数。这个付费版本另外提供按真实止损距离计算的风险百分比手数、重新标记，以及接收方保护层。账户级的 prop 规则请看 Prop Guardian；想查清一个源头 EA 到底在做什么，请看免费的 Trade Auditor。
注意：复制引擎在策略测试器中不工作（复制器需要两个真实运行的终端），面板在那里会显示一行状态说明。
由 TechnoTrader 打造。先守住账户。