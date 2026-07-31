Copier Relay TechnoTrader

购买前请看：这个工具不做的六件事。如果其中某一条正是你要买它的原因，那这就是一款错的产品。我宁愿你现在就知道，而不是付完款之后才发现。

仅限 MetaTrader 5。 没有 MT4 端，也不能在 MT4 与 MT5 之间复制。

没有 MT4 端，也不能在 MT4 与 MT5 之间复制。 只能在一台机器上。 两个终端必须运行在同一台电脑或 VPS 上。不支持两台机器之间的远程复制，也没有云端复制。

两个终端必须运行在同一台电脑或 VPS 上。不支持两台机器之间的远程复制，也没有云端复制。 只支持对冲（hedging）账户。 净持仓（netting）账户会被直接拒绝，工具不会启动。购买前请先确认你的账户类型。

净持仓（netting）账户会被直接拒绝，工具不会启动。购买前请先确认你的账户类型。 账户货币只能有一种。 两个账户必须以同一种货币计价。

两个账户必须以同一种货币计价。 尚未成交的挂单不会被镜像。 发送方的挂单一旦成交，会立即以仓位的形式复制过去。

发送方的挂单一旦成交，会立即以仓位的形式复制过去。 跨经纪商的品种改名需要你自己加一行。如果两家经纪商给同一个品种起了不同的名字，例如 USTEC 和 NAS100，你需要自己把这一对加进品种对照表。前缀和后缀会自动识别。

Copier Relay 在同一台电脑或 VPS 上的两个 MetaTrader 5 终端之间复制交易。别的复制工具会做的，它都做——而且它还多做一件别人都省掉的事：它保护接收方账户。

可靠的复制

在本地 MT5 终端之间镜像市场仓位，包括平仓、部分平仓和止损修改。

挂单： 当发送方账户上的挂单成交时，由此产生的仓位会立即被复制。本版本不会在接收方挂出尚未成交的挂单。

当发送方账户上的挂单成交时，由此产生的仓位会立即被复制。本版本不会在接收方挂出尚未成交的挂单。 止损按距离传递 ——相对入场价的距离，在接收方按它自己的成交价重建。绝不复制绝对价格，因此两家经纪商报价有差异时，止损也不会落到价格的错误一侧。

——相对入场价的距离，在接收方按它自己的成交价重建。绝不复制绝对价格，因此两家经纪商报价有差异时，止损也不会落到价格的错误一侧。 敞口标准化： 接收方的手数按其自身品种的合约大小与最小变动价值换算，因此合约规格不同，也绝不会在你不知情的情况下放大你的敞口。

接收方的手数按其自身品种的合约大小与最小变动价值换算，因此合约规格不同，也绝不会在你不知情的情况下放大你的敞口。 品种映射（前缀、后缀以及名称对照表）、品种与 magic 号过滤、反向复制（止损方向同样正确镜像）。

从设计上就能安全重启：每次启动时，状态都会从两端的真实账户以及复制器自己的持仓映射记录中重建。崩溃或重启之后不会重复开仓。

控制面板

默认精简： 一行状态，如实告诉你通道是否在线、是否正在复制。最小化后，通道状态指示点仍然可见。

一行状态，如实告诉你通道是否在线、是否正在复制。最小化后，通道状态指示点仍然可见。 按 SET 可切换四个视图：SYMBOLS、RISK、GUARDS、COPY。面板设置按账户分别保存，重启、切换时间周期或加载模板之后依然保留。

按品种和按来源 magic 号的独立开关 （发送方的手动交易显示为“manual”）。关闭只阻止新的复制——已开仓位继续受管理，重新打开也绝不会按今天的价格补开旧的交易。

（发送方的手动交易显示为“manual”）。关闭只阻止新的复制——已开仓位继续受管理，重新打开也绝不会按今天的价格补开旧的交易。 接收方会记住 它见过的每一个发送方品种和 magic 号，因此你可以在下一笔交易到来之前就关掉某个品种——而不是等它的第一笔复制已经开仓之后。

它见过的每一个发送方品种和 magic 号，因此你可以在下一笔交易到来之前就关掉某个品种——而不是等它的第一笔复制已经开仓之后。 陌生品种：先搁置 （可选，默认关闭）。接收方从未见过的品种到来时即处于关闭状态，等待你的决定，而不是直接被复制。

（可选，默认关闭）。接收方从未见过的品种到来时即处于关闭状态，等待你的决定，而不是直接被复制。 数值可以在面板上直接输入，也可以用步进按钮调整；两种方式都会被限制在与输入参数相同的范围内。

重新标记，但不隐瞒

许多买来的 EA 会把自己的 magic 号和订单注释写死。Copier Relay 允许你在自己的一个账户上运行任意 EA，再把它的交易带到你自己的另一个账户，并按品种分别标上你自己的 magic 号和注释。这是你自己几个账户之间的标签整理，不是隐瞒。如果你交易的是资金账户，请先查清所在 prop 公司关于复制交易的规则。

接收方的独立风险

固定手数、手数倍数，或按接收方净值计算的风险百分比——后者由真实的止损距离换算得出。

风险百分比要求止损必须存在——如果止损距离未知，这笔复制会被跳过并计入统计，绝不靠猜。

单笔风险上限，强制执行方式由你选择：缩小手数，或者跳过。

保护层——这款复制器存在的理由

每一笔复制单都有硬性止损。 裸露的复制仓位会被挂上止损，并在每一轮检查中重新核实。

裸露的复制仓位会被挂上止损，并在每一轮检查中重新核实。 每日亏损熔断与最大回撤防护 ，按接收方账户衡量：在损失继续累积之前，平掉复制出来的仓位并停手。

，按接收方账户衡量：在损失继续累积之前，平掉复制出来的仓位并停手。 保护动作触发时推送通知。

它故意不做的事

绝不使用虚拟止损或隐藏止损。 隐藏止损意味着在经纪商眼里你的仓位是裸露的。这个工具管理的每一道止损，都是经纪商端真正的止损。

隐藏止损意味着在经纪商眼里你的仓位是裸露的。这个工具管理的每一道止损，都是经纪商端真正的止损。 不按整体浮动盈亏平掉一篮子仓位，不在亏损单上补仓，也不做任何形式的马丁格尔式加仓。

绝不靠猜。 如果复制器无法确认接收方的某个仓位确实是它自己开的，它会按兵不动并在面板上告诉你，而不是再开一个。

如果复制器无法确认接收方的某个仓位确实是它自己开的，它会按兵不动并在面板上告诉你，而不是再开一个。 仅限本机运行。无 DLL，无网络，无外部服务。

不许马丁格尔。不许网格。不许摊平加仓。永不例外。

使用方法

把它挂到发送端终端的任意图表上，把角色设为 Master。 把它挂到接收端终端的任意图表上，把角色设为 Slave，并选择你的手数计算方式。 两个终端都需要启用算法交易（Algo Trading）。两端的面板都会显示通道状态。

免费的 Copier Relay Core 使用同一套复制引擎，支持按余额比例缩放，以及你自己设定的倍数。这个付费版本另外提供按真实止损距离计算的风险百分比手数、重新标记，以及接收方保护层。账户级的 prop 规则请看 Prop Guardian；想查清一个源头 EA 到底在做什么，请看免费的 Trade Auditor。

注意：复制引擎在策略测试器中不工作（复制器需要两个真实运行的终端），面板在那里会显示一行状态说明。

由 TechnoTrader 打造。先守住账户。