Martingale Firewall TechnoTrader

Martingale Firewall 是一款防护工具，而非交易策略。它不开任何仓。它与任何 EA、跟单信号或你自己的手动交易并行运行，专门阻止那个悄悄让账户爆仓的行为：马丁格尔加仓。

买一个机器人、跟一个信号，或者手动交易——一旦它开始在亏损上翻倍加仓、铺设网格，或在亏损单上补仓，Martingale Firewall 就会出手干预。

两种模式

WARN 只监控并提醒。它不触碰任何东西——它会在图表上和日志中，清楚地向你展示你的 EA 到底在做什么。

只监控并提醒。它不触碰任何东西——它会在图表上和日志中，清楚地向你展示你的 EA 到底在做什么。 ENFORCE 会采取行动。它会平掉违规的补仓单或亏损后加码的单子，并为任何裸露的仓位挂上一道硬性止损。启用 ENFORCE 需要两次点击确认。

它防护哪些行为

马丁格尔 ——在一笔亏损交易之后放大仓位。

——在一笔亏损交易之后放大仓位。 网格与摊平加仓 ——在更差的价格上给同方向的已持仓补仓。Firewall 作用于形态而非意图：有意的分批加仓（scale-in）或多次入场的突破策略，只要在更差价格加仓，处理方式相同，即使每笔都设了止损——因此请用 magic 号将范围限定到单个 EA，并先用 WARN 模式查看它会触及什么。

——在更差的价格上给同方向的已持仓补仓。Firewall 作用于形态而非意图：有意的分批加仓（scale-in）或多次入场的突破策略，只要在更差价格加仓，处理方式相同，即使每笔都设了止损——因此请用 magic 号将范围限定到单个 EA，并先用 WARN 模式查看它会触及什么。 裸露仓位 ——在经纪商端没有止损的仓位。由 EA 在内部维护的虚拟或隐藏止损视为裸露，因此 ENFORCE 会在经纪商端挂上真正的止损——一种能在终端、VPS 或网络连接中断时依然生效的止损。

——在经纪商端没有止损的仓位。由 EA 在内部维护的虚拟或隐藏止损视为裸露，因此 ENFORCE 会在经纪商端挂上真正的止损——一种能在终端、VPS 或网络连接中断时依然生效的止损。 超额风险——一笔交易的风险超过你设定的上限（仅提醒）。

设计上不与你的 EA 对抗

一道刚平掉交易、EA 转眼又重新开仓的防火墙，只会白白损耗点差。因此它在某个品种上出手后会等待一段冷却期；如果某个 EA 不断重新开仓，它会暂停并提示你去停用那个 EA，而不是与它硬碰硬。它只会触碰你所选定范围内的交易——整个账户，或某一个 magic number——并且绝不会平掉你挂载它之前就已经开着的仓位，除非你要求它这么做。它防护的是行为本身，而不是每一笔亏损单。

不许马丁格尔。不许网格。不许摊平加仓。 这就是那条规则，被强制执行。

使用方法

把它挂到任意图表上，并允许 Algo Trading。 先从 WARN 模式开始，观察它的报告。设定一个 magic number 来针对某一个 EA，或者让它覆盖整个账户。 当你想让它出手时，切换到 ENFORCE。

可与免费的 Trade Auditor 搭配使用，后者会在你的整个交易历史中呈现这些相同的行为。

它不是什么

它是一个管理工具，不是交易策略——它不开任何仓，也不做任何业绩或通过率声明。在净额结算（netting）账户上，马丁格尔与网格的强制处理会回退为 WARN（净持仓无法被精准拆解）；裸露仓位的止损防护依然适用。

由 TechnoTrader 打造。先守住账户。