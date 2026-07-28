Martingale Firewall TechnoTrader

Martingale Firewall 是一款防护工具，而非交易策略。它不开任何仓。它与任何 EA、跟单信号或你自己的手动交易并行运行，专门阻止那个悄悄让账户爆仓的行为：马丁格尔加仓。

买一个机器人、跟一个信号，或者手动交易——一旦它开始在亏损上翻倍加仓、铺设网格，或在亏损单上补仓，Martingale Firewall 就会出手干预。

两种模式

  • WARN 只监控并提醒。它不触碰任何东西——它会在图表上和日志中，清楚地向你展示你的 EA 到底在做什么。
  • ENFORCE 会采取行动。它会平掉违规的补仓单或亏损后加码的单子，并为任何裸露的仓位挂上一道硬性止损。启用 ENFORCE 需要两次点击确认。

它防护哪些行为

  • 马丁格尔——在一笔亏损交易之后放大仓位。
  • 网格与摊平加仓——在更差的价格上给同方向的已持仓补仓。Firewall 作用于形态而非意图：有意的分批加仓（scale-in）或多次入场的突破策略，只要在更差价格加仓，处理方式相同，即使每笔都设了止损——因此请用 magic 号将范围限定到单个 EA，并先用 WARN 模式查看它会触及什么。
  • 裸露仓位——在经纪商端没有止损的仓位。由 EA 在内部维护的虚拟或隐藏止损视为裸露，因此 ENFORCE 会在经纪商端挂上真正的止损——一种能在终端、VPS 或网络连接中断时依然生效的止损。
  • 超额风险——一笔交易的风险超过你设定的上限（仅提醒）。

设计上不与你的 EA 对抗
一道刚平掉交易、EA 转眼又重新开仓的防火墙，只会白白损耗点差。因此它在某个品种上出手后会等待一段冷却期；如果某个 EA 不断重新开仓，它会暂停并提示你去停用那个 EA，而不是与它硬碰硬。它只会触碰你所选定范围内的交易——整个账户，或某一个 magic number——并且绝不会平掉你挂载它之前就已经开着的仓位，除非你要求它这么做。它防护的是行为本身，而不是每一笔亏损单。

不许马丁格尔。不许网格。不许摊平加仓。 这就是那条规则，被强制执行。

使用方法

  1. 把它挂到任意图表上，并允许 Algo Trading。
  2. 先从 WARN 模式开始，观察它的报告。设定一个 magic number 来针对某一个 EA，或者让它覆盖整个账户。
  3. 当你想让它出手时，切换到 ENFORCE。

可与免费的 Trade Auditor 搭配使用，后者会在你的整个交易历史中呈现这些相同的行为。

它不是什么
它是一个管理工具，不是交易策略——它不开任何仓，也不做任何业绩或通过率声明。在净额结算（netting）账户上，马丁格尔与网格的强制处理会回退为 WARN（净持仓无法被精准拆解）；裸露仓位的止损防护依然适用。

由 TechnoTrader 打造。先守住账户。


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Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
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Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
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Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
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Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
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Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
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Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
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Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
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交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.61 (18)
实用工具
秒级图表 (Seconds Chart) - 一款专为 MetaTrader 5 设计的独特工具，用于创建秒级时间框架的图表。 通过 秒级图表 ，您可以构建以秒为单位的时间框架图表，获得标准分钟或小时图表无法提供的极致灵活性和分析精度。例如，时间框架 S15 表示每根蜡烛图持续15秒。您可以使用任何支持自定义交易品种的指标和EA交易系统。操作它们就像在标准图表上交易一样方便。 与标准工具不同， 秒级图表 让您能够在超短时间框架下进行高精度交易，无延迟干扰。 免费演示版： Seconds Chart v2.29 Demo.ex5 下载免费演示版，亲自体验： 功能齐全 - 所有功能均可使用 24小时测试 - 足够评估准确性和便利性 仅限模拟账户 - 大多数经纪商均可轻松开立 仅限GBPCAD图表 - 大多数终端均可使用 这些限制仅适用于演示版。完整版适用于任何账户类型（真实、演示、竞赛）和任何图表（XAUUSD、EURUSD 等），无任何限制。 如何安装演示版 通过上方链接下载演示文件 打开MetaTrader -> 文件 -> 打开数据文件夹 -> MQL5 -> Experts 将下
Trader Evolution
Siarhei Vashchylka
5 (7)
实用工具
" Trader Evolution " - A utility designed for traders who use wave and technical analysis in their work. One tab of the utility is capable of money management and opening orders, and the other can help in making Elliott wave and technical analysis. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Trading in a few clicks. Immediate and pending orders are available in the panel 2. Money management. The program automatically selects the appropriate lot size 3. Simplifies
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
实用工具
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.87 (31)
实用工具
MT5 to Telegram Signal Provider 是一个易于使用且完全可自定义的工具，它允许向 Telegram 的聊天室、频道或群组发送 指定 的信号，将您的账户变为一个 信号提供商 。 与大多数竞争产品不同，它不使用 DLL 导入。 [ 演示 ] [ 手册 ] [ MT4 版本 ] [ Discord 版本 ] [ Telegram 频道 ]  New: [ Telegram To MT5 ] 设置 提供了逐步的 用户指南 。 不需要了解 Telegram API；开发者提供了您所需的一切。 关键特性 能够自定义发送给订阅者的订单详情 您可以创建分层的订阅模型，例如铜、银、金。其中金订阅获得所有信号等。 通过 id、符号或评论过滤订单 包括执行订单的图表截图 在发送的截图上绘制已关闭的订单，以便额外核实 延迟发送新订单消息的可能性，以便在发送前对位置进行调整 订单详情完全透明： 新的市场订单*带截图 订单修改（止损、获利） 已关闭的订单*带截图 部分关闭的订单** 新的挂单 修改的挂单（进场价格） 挂单激活（作为新的市场订单附加） 已删除的挂单 历史订单报告
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (2)
实用工具
Patrex Pro: Maximize Your Trading Potential Patrex Pro is an advanced trading bot designed to help traders optimize their trading strategies and maximize their potential returns. With its cutting-edge technology and user-friendly interface, Patrex Pro is the ultimate tool for traders seeking to elevate their trading game. Get MT4 Version Key Features: 1. Position Hedging: Patrex Pro allows users to hedge their positions based on their individual risk tolerance and market analysis. 2. Advanced R
作者的更多信息
Drawdown Floor TechnoTrader
Nice Trader
指标
Drawdown Floor 让那条看不见的红线变得可见。当账户净值触及一条基准线——它随你的净值峰值移动、每天重置，或固定停留在初始余额下方——你的出资账户或考核账户就会在那一刻爆仓。你的自营交易公司从不为你画出这条线，而它会。 它能显示什么 独立窗口中的净值与基准线实时图表 ：将你的交易净值与至多三条基准线（移动式或静态的最大回撤线，以及每日基准线）进行对照。距离最近、你会最先触及的那条约束线以红色高亮标出。 主图上的 品牌信息面板 ，以账户货币和百分比实时显示你距离触线的差距。支持深色或浅色主题，并可针对任意屏幕进行分辨率缩放。 公司预设 ，可为热门项目（FTMO、FundedNext、The5ers、FundingPips、E8、Alpha Capital、FunderPro、FXIFY、MyFundedFX）加载具有代表性的基准线，也可自行设定。 诚实是它的设计原则 只读。 它仅读取你的账户和成交历史，不进行交易，不含 DLL，也从不访问网络。 它只绘制它能证实的内容。 净值历史从你挂载它的那根 K 线起算，绝不伪造回填。 出入金会从净值曲线中剔除 ，因此一笔转账绝不会错误地
FREE
Order Gatehouse TechnoTrader
Nice Trader
实用工具
安装之前：先了解本工具不做什么。请先阅读这一部分。如果以下某一项正是您想要的功能，那么这个工具并不适合您，最好在把它挂到图表之前就知道这一点。 - 绝不使用虚拟或隐藏止损。每一个止损都是真实的服务器端止损，您的经纪商和自营交易公司（prop firm）都能看到。设计上不向任何一方隐瞒任何东西。 - 每个图表只交易一个品种。免费版只交易其所挂图表的品种。其剩余风险额度预测只覆盖本面板在该品种上的交易。如果您同时交易多个品种，预测无法看到整个账户——这是单图表工具的真实能力边界，不是被关闭的功能。 - 不支持在策略测试器中交易。点击面板在测试器中无法被有意义地点击；面板只会在那里绘制出来，仅此而已。 - 不要与 Risk Sentinel 或 Prop Guardian 挂在同一图表。MetaTrader 5 每个图表只能运行一个 EA。请把账户级管理工具放在单独的图表上；Order Gatehouse 留在您实际交易的图表上。 - 不对 Mac ARM 模拟环境或内存低于 8 GB 的机器作任何承诺。本工具是免费的：请先在您自己的环境中挂载并验证，再依赖它。 - 迁移到 MQL5 V
FREE
Copier Relay Core TechnoTrader
Nice Trader
实用工具
安装前请看：这个工具不做的五件事。 如果其中某一条正是你要找的东西，那这就是一款错的产品。我宁愿你现在就知道，而不是在你花一个小时装好之后才发现。 仅限 MetaTrader 5。 没有 MT4 端，也不能在 MT4 与 MT5 之间复制。 只能在一台机器上。 两个终端必须运行在同一台电脑或 VPS 上。不支持两台机器之间的远程复制，也没有云端复制。 只支持对冲（hedging）账户。 净持仓（netting）账户会被直接拒绝，工具不会启动。请先确认你的账户类型。 账户货币只能有一种。 两个账户必须以同一种货币计价。 尚未成交的挂单不会被镜像。 发送方的挂单一旦成交，会立即以仓位的形式复制过去。 Copier Relay Core 在同一台电脑或 VPS 上的两个 MetaTrader 5 终端之间镜像交易。一个账户发送，另一个跟随。免费，只在本机运行，并且对自己到底做什么说得清清楚楚。 它做什么 以 1:1 镜像市场仓位，包括平仓、部分平仓和止损修改。 挂单： 当发送方账户上的挂单成交时，由此产生的仓位会立即被复制。本版本不会在接收方挂出尚未成交的挂单。 止损按距离传递 ——相对入场
FREE
Risk Sentinel TechnoTrader
Nice Trader
实用工具
> Risk Sentinel 是一款风险保护工具，而非交易策略。它不会开仓，而是像专业交易台管理风险那样，守护您或其他 EA 开出的持仓。 核心功能 - 为每一笔持仓设置硬止损。 它绝不让任何一笔交易处于无止损保护的裸露状态。可选择 ATR、点数、百分比或固定金额。 - 自动保本与移动止损。 当行情朝有利方向运行时，它会锁定盈利单的利润。 - 单日亏损熔断。 当当日亏损达到您设定的上限时，它会平掉所有持仓，并在当天剩余时间内停止交易。即使终端重启也依然有效。 - 关注财经日历。 它会监控与您交易品种相关货币的高影响力新闻，并在风险时段内保护您的持仓。大多数 EA 会忽略新闻，而它不会。 - 一键操作面板。 图表上直接提供全部平仓、全部保本以及紧急停止开关，每项操作均需两次点击确认，以防误触将账户全部平仓。 - 简洁、可隐藏的面板，显示净值、当日 P/L、未平仓风险、保护状态、下一个高影响力事件以及熔断状态。支持深色或浅色主题，并可根据任意屏幕分辨率自动缩放。 绝无马丁格尔。绝无网格。绝无摊平加仓。永远不会。 使用方法 - 将它加载到任意图表，并允许算法交易。 - 照常交易
FREE
Trade Auditor TechnoTrader
Nice Trader
实用工具
Trade Auditor 是一款只读的取证分析工具。它不会开仓，也不会改动任何东西。它扫描您账户自身的交易历史与持仓，用通俗的语言告诉您：这个账户的行为究竟像一支纪律严明的交易台，还是像一个正在爆仓的账户。 大多数交易者买了一个 EA 或跟单某个信号，却始终不真正了解它对账户做了什么，直到回撤到来。Trade Auditor 让您看清这一切，并能拿出证据。 它检查什么 马丁格尔。 亏损之后加大仓位——经典的账户杀手。经过账户余额归一化处理，因此基于风险的正常仓位增加不会被误标。 网格与逆势摊仓。 在前一笔仍未平仓时，于更差的价格再开一笔同方向的交易——这是形态，而非意图。有意的分批加仓（scale-in）或多次入场的突破策略，只要在更差价格加仓，同样计入，即使每笔都设了止损；顺势加仓（多头以更高价格加仓）则不计入。 无止损裸单。 入场订单中未在经纪商端附带止损的交易。由 EA 在内部维护的虚拟或隐藏止损在此视为裸单，因为只有挂在经纪商端的止损才能在终端、VPS 或网络连接中断时依然生效。如果此项被标记而您并未预料到，请询问您的 EA 或信号提供者的开发者是否使用了隐藏止损。 风险敞口
FREE
Prop Guardian TechnoTrader
Nice Trader
实用工具
> Prop Guardian 帮您让资金账户或挑战账户始终处于其规则允许的范围内。它是一款保护工具，而非交易策略。它不会开仓。无论运行的是您本人的交易，还是另一个 EA 的交易，它都会为您守护。 实时跟踪的 prop 规则 - 每日亏损上限。在您触及之前平掉所有仓位并停止当天交易。 - 最大回撤，可基于初始余额固定计算，或从峰值动态跟踪。在您触及之前平仓并锁定账户。 - 盈利目标进度。 - 最少交易天数进度。 - 单笔交易风险上限。标记任何风险超过您所设限额的仓位。 自动保护会根据您设定的缓冲值触发，因此它会在触及硬性限额之前动作，而非之后。 选择您的公司 选择您的 prop 公司，其规则集会立即载入（FTMO, FundedNext, The5ers, FundingPips, E8, Alpha Capital, FunderPro, FXIFY, MyFundedFX），或使用 Custom 自定义任意公司。预设值为具有代表性的初始参考值。prop 公司会更改其规则，因此请务必对照您自己的账户核实，或在 Custom 中手动输入。 覆盖任何 EA 或跟单信号的安全网
Copier Relay TechnoTrader
Nice Trader
实用工具
购买前请看：这个工具不做的六件事。 如果其中某一条正是你要买它的原因，那这就是一款错的产品。我宁愿你现在就知道，而不是付完款之后才发现。 仅限 MetaTrader 5。 没有 MT4 端，也不能在 MT4 与 MT5 之间复制。 只能在一台机器上。 两个终端必须运行在同一台电脑或 VPS 上。不支持两台机器之间的远程复制，也没有云端复制。 只支持对冲（hedging）账户。 净持仓（netting）账户会被直接拒绝，工具不会启动。购买前请先确认你的账户类型。 账户货币只能有一种。 两个账户必须以同一种货币计价。 尚未成交的挂单不会被镜像。 发送方的挂单一旦成交，会立即以仓位的形式复制过去。 跨经纪商的品种改名需要你自己加一行。 如果两家经纪商给同一个品种起了不同的名字，例如 USTEC 和 NAS100，你需要自己把这一对加进品种对照表。前缀和后缀会自动识别。 Copier Relay 在同一台电脑或 VPS 上的两个 MetaTrader 5 终端之间复制交易。别的复制工具会做的，它都做——而且它还多做一件别人都省掉的事： 它保护接收方账户。 可靠的复制 在本地 MT5 终端之间镜
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