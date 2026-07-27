Trade Auditor TechnoTrader

Trade Auditor 是一款只读的取证分析工具。它不会开仓，也不会改动任何东西。它扫描您账户自身的交易历史与持仓，用通俗的语言告诉您：这个账户的行为究竟像一支纪律严明的交易台，还是像一个正在爆仓的账户。

大多数交易者买了一个 EA 或跟单某个信号，却始终不真正了解它对账户做了什么，直到回撤到来。Trade Auditor 让您看清这一切，并能拿出证据。

它检查什么

马丁格尔。 亏损之后加大仓位——经典的账户杀手。经过账户余额归一化处理，因此基于风险的正常仓位增加不会被误标。

亏损之后加大仓位——经典的账户杀手。经过账户余额归一化处理，因此基于风险的正常仓位增加不会被误标。 网格与逆势摊仓。 在前一笔仍未平仓时，于更差的价格再开一笔同方向的交易——这是形态，而非意图。有意的分批加仓（scale-in）或多次入场的突破策略，只要在更差价格加仓，同样计入，即使每笔都设了止损；顺势加仓（多头以更高价格加仓）则不计入。

在前一笔仍未平仓时，于更差的价格再开一笔同方向的交易——这是形态，而非意图。有意的分批加仓（scale-in）或多次入场的突破策略，只要在更差价格加仓，同样计入，即使每笔都设了止损；顺势加仓（多头以更高价格加仓）则不计入。 无止损裸单。 入场订单中未在经纪商端附带止损的交易。由 EA 在内部维护的虚拟或隐藏止损在此视为裸单，因为只有挂在经纪商端的止损才能在终端、VPS 或网络连接中断时依然生效。如果此项被标记而您并未预料到，请询问您的 EA 或信号提供者的开发者是否使用了隐藏止损。

入场订单中未在经纪商端附带止损的交易。由 EA 在内部维护的虚拟或隐藏止损在此视为裸单，因为只有挂在经纪商端的止损才能在终端、VPS 或网络连接中断时依然生效。如果此项被标记而您并未预料到，请询问您的 EA 或信号提供者的开发者是否使用了隐藏止损。 风险敞口。 每笔交易实际动用了账户余额的多大比例——中位数与最坏值。

每笔交易实际动用了账户余额的多大比例——中位数与最坏值。 处置效应。亏损单持有时间长于盈利单，以小盈利换大亏损。

每一项检查都会给出明确的绿灯、黄灯或红灯，并给出总体结论，同时指向背后对应的具体交易。它会自动把每一笔被标记的交易写入一个 CSV，保存到您的 Common Files 文件夹——这就是您的证据。

不用马丁格尔。不用网格。不逆势摊仓。这款工具正是对这条铁律的度量。

如何使用

将它挂载到任意图表上。它不发送任何订单，因此不需要特殊的交易权限——它只读取您自己的历史记录。 它会扫描整个账户并显示评分卡。若要审计某一个特定的 EA，请设置它的 magic number；若要聚焦某段时间，请设置日期范围。 在图表上查看结论，并打开 Common Files 文件夹中的 TradeAuditor 报告 CSV，查看被标记的具体交易。

支持跟单信号与任意 EA

把它对准某个订阅所复制的交易，或某个已购买机器人的 magic number，就能看清它从未向您宣传过的行为——隐藏的马丁格尔、网格或无止损裸单——在它让您付出代价之前。

审计之后

如果它发现无止损裸单，免费的 Risk Sentinel 会为每一个持仓附加一道硬性止损。如果它发现风险过大或回撤压力，Prop Guardian 会让出资账户或挑战账户始终保持在其限额之内。Trade Auditor 告诉您哪里出了问题；这些工具负责修复它。

参数

范围 ——整个账户（默认），或单个 magic number、品种和日期范围。

——整个账户（默认），或单个 magic number、品种和日期范围。 检测阈值 ——提供合理的默认值；可调整何为一次马丁格尔加码、一次网格加仓、无止损交易的占比、风险偏高，或爆仓式的处置行为。

——提供合理的默认值；可调整何为一次马丁格尔加码、一次网格加仓、无止损交易的占比、风险偏高，或爆仓式的处置行为。 输出 ——是否写入证据 CSV；审计刷新间隔。

——是否写入证据 CSV；审计刷新间隔。 面板——主题（深色或浅色）、缩放、位置、字体大小；一个重新扫描按钮和一个隐藏开关。

它不是什么

它是事后反应型的，而非预测型的。它报告已经发生的事情；它不做任何业绩或通过率承诺，也不会拦截或改变交易。它是一面诚实的镜子，而非一份保证。对于已平仓的历史，无止损与风险的数据是精确的（在入场时计量）；对于仍未平仓的持仓，则以当前的止损和账户余额作为尽力而为的近似值。

由 TechnoTrader 打造。先保护好账户。