Risk Sentinel TechnoTrader

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Risk Sentinel 是一款风险保护工具，而非交易策略。它不会开仓，而是像专业交易台管理风险那样，守护您或其他 EA 开出的持仓。





核心功能





- 为每一笔持仓设置硬止损。 它绝不让任何一笔交易处于无止损保护的裸露状态。可选择 ATR、点数、百分比或固定金额。

- 自动保本与移动止损。 当行情朝有利方向运行时，它会锁定盈利单的利润。

- 单日亏损熔断。 当当日亏损达到您设定的上限时，它会平掉所有持仓，并在当天剩余时间内停止交易。即使终端重启也依然有效。

- 关注财经日历。 它会监控与您交易品种相关货币的高影响力新闻，并在风险时段内保护您的持仓。大多数 EA 会忽略新闻，而它不会。

- 一键操作面板。 图表上直接提供全部平仓、全部保本以及紧急停止开关，每项操作均需两次点击确认，以防误触将账户全部平仓。

- 简洁、可隐藏的面板，显示净值、当日 P/L、未平仓风险、保护状态、下一个高影响力事件以及熔断状态。支持深色或浅色主题，并可根据任意屏幕分辨率自动缩放。





绝无马丁格尔。绝无网格。绝无摊平加仓。永远不会。





使用方法





- 将它加载到任意图表，并允许算法交易。

- 照常交易，手动或使用其他 EA 均可。

- Risk Sentinel 会自动挂上止损、移至保本、跟踪移动止损，并执行您的单日亏损限额。





它可以从单个图表守护整个账户，也可设置为仅管理当前品种。





兼容跟单信号 在整账户模式下，它同样会守护从信号订阅复制而来的交易。如果复制过来的交易没有止损，它会为其挂上止损，单日亏损熔断也会对整个账户封顶。请注意，添加您自己的止损或熔断会改变复制交易的管理方式，因此请在您希望掌握这种控制权时使用。





参数说明





- 仅管理当前品种 - 关闭（默认）时从单个图表守护整个账户，开启时仅限于图表所在的品种。

- 强制止损 - 为任何没有止损的持仓挂上止损。

- 止损模式 - ATR 倍数、固定点数、价格百分比或固定金额。

- 自动保本与移动止损 - 锁定盈利单，并随行情推进跟踪止损。

- 单日熔断与单日最大亏损百分比 - 达到该亏损时平掉所有持仓并当天停止交易。

- 新闻过滤与重要性 - 在低、中或高影响力新闻前后进行保护。

- 面板 - 主题（深色或浅色）、缩放、位置、字体大小。





免费版 vs Prop Guardian 功能 Risk Sentinel（免费） Prop Guardian 为每一笔持仓设置硬止损（ATR、点数、百分比、金额） 自动保本与移动止损 单日亏损熔断 新闻保护 停止交易时取消挂单 整账户守护 自营公司预设（主流自营公司） - 最大回撤、盈利目标、最少交易天数 - 单笔交易风险上限 - 魔术号（Magic Number）过滤 - 图表上即将发布的新闻标线 - 周末平仓 -





付费版 Prop Guardian 会替您让已注资账户或考核账户始终符合其规则，并为主流自营公司提供预设配置。





由 TechnoTrader 打造。先保护好账户。 更多...