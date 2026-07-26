Risk Sentinel TechnoTrader

>


Risk Sentinel 是一款风险保护工具，而非交易策略。它不会开仓，而是像专业交易台管理风险那样，守护您或其他 EA 开出的持仓。


核心功能


- 为每一笔持仓设置硬止损。 它绝不让任何一笔交易处于无止损保护的裸露状态。可选择 ATR、点数、百分比或固定金额。

- 自动保本与移动止损。 当行情朝有利方向运行时，它会锁定盈利单的利润。

- 单日亏损熔断。 当当日亏损达到您设定的上限时，它会平掉所有持仓，并在当天剩余时间内停止交易。即使终端重启也依然有效。

- 关注财经日历。 它会监控与您交易品种相关货币的高影响力新闻，并在风险时段内保护您的持仓。大多数 EA 会忽略新闻，而它不会。

- 一键操作面板。 图表上直接提供全部平仓、全部保本以及紧急停止开关，每项操作均需两次点击确认，以防误触将账户全部平仓。

- 简洁、可隐藏的面板，显示净值、当日 P/L、未平仓风险、保护状态、下一个高影响力事件以及熔断状态。支持深色或浅色主题，并可根据任意屏幕分辨率自动缩放。


绝无马丁格尔。绝无网格。绝无摊平加仓。永远不会。


使用方法


- 将它加载到任意图表，并允许算法交易。

- 照常交易，手动或使用其他 EA 均可。

- Risk Sentinel 会自动挂上止损、移至保本、跟踪移动止损，并执行您的单日亏损限额。


它可以从单个图表守护整个账户，也可设置为仅管理当前品种。


兼容跟单信号 在整账户模式下，它同样会守护从信号订阅复制而来的交易。如果复制过来的交易没有止损，它会为其挂上止损，单日亏损熔断也会对整个账户封顶。请注意，添加您自己的止损或熔断会改变复制交易的管理方式，因此请在您希望掌握这种控制权时使用。


参数说明


- 仅管理当前品种 - 关闭（默认）时从单个图表守护整个账户，开启时仅限于图表所在的品种。

- 强制止损 - 为任何没有止损的持仓挂上止损。

- 止损模式 - ATR 倍数、固定点数、价格百分比或固定金额。

- 自动保本与移动止损 - 锁定盈利单，并随行情推进跟踪止损。

- 单日熔断与单日最大亏损百分比 - 达到该亏损时平掉所有持仓并当天停止交易。

- 新闻过滤与重要性 - 在低、中或高影响力新闻前后进行保护。

- 面板 - 主题（深色或浅色）、缩放、位置、字体大小。


免费版 vs Prop Guardian 功能 Risk Sentinel（免费） Prop Guardian 为每一笔持仓设置硬止损（ATR、点数、百分比、金额） 自动保本与移动止损 单日亏损熔断 新闻保护 停止交易时取消挂单 整账户守护 自营公司预设（主流自营公司） - 最大回撤、盈利目标、最少交易天数 - 单笔交易风险上限 - 魔术号（Magic Number）过滤 - 图表上即将发布的新闻标线 - 周末平仓 -


付费版 Prop Guardian 会替您让已注资账户或考核账户始终符合其规则，并为主流自营公司提供预设配置。


由 TechnoTrader 打造。先保护好账户。 更多...

推荐产品
FiT Panel Pro
Thonglak Janyakorn
实用工具
Overview FiT Panel Pro is a professional-grade trade management panel designed for MetaTrader 5 traders who demand speed, precision, and full control over their trades. Built with a modern dark-theme UI, it combines one-click execution with advanced risk management, visual SL/TP drag lines, automatic Fibonacci-based levels, and comprehensive order management — all in a single, compact panel. Whether you are a scalper, day trader, or swing trader, FiT Panel Pro gives you the edge you need to exec
FREE
Dashboard X
Looi Kah Fung
实用工具
Dashboard X — Multi-EA Portfolio Observability Monitor Running several EAs on one account and tired of alt-tabbing between charts to know where you actually stand? Dashboard X turns any chart into a full-screen account command center — real-time balance, equity, today's and monthly P/L, open positions, drawdown, and risk exposure, all in one adaptive view. This is a monitor, not a trading robot. Dashboard X places no orders, modifies no positions, and closes nothing. It only reads your account s
FREE
Matrix Trade Condition Monitor
Joshy Antony
实用工具
================================================================ MATRIX CONDITION MONITOR Live Trade Condition Panel for MetaTrader 5 Fully Automatic -- Works with ALL Matrix EAs ================================================================ NEVER MISS A TRADE SETUP AGAIN Matrix Condition Monitor is a free utility that attaches to any chart and automatically checks all 10 trade conditions in real time -- showing you exactly why a trade will or will not open, and alerting you the moment ever
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (2)
实用工具
介绍适用于 MT5 的 NAS100 Auto SL 和 TP Maker： 有了我们的 NAS100 Auto SL 和 TP Maker，再也不会错过止损和止盈的设置，这是交易者在 MetaTrader 5 上浏览纳斯达克 100 市场时不可或缺的助手。该工具专为寻求自动管理止损和止盈水平的无缝解决方案的用户而设计。 主要功能 轻松实现自动化： 自动监控无止损和/或止盈的纳斯达克 100 指数交易。 根据用户配置设置动态调整水平。 订单类型的多样性： 兼容纳斯达克 100 指数的市价订单和挂单。 支持 MetaTrader 5 中的各种订单类型。 定制配置： 用户友好的参数设置允许自定义跟踪偏好和止损/止盈水平。 范围灵活： 可选择为其运行的特定 NAS100 工具或所有交易工具设置止损和止盈。 快速执行： 确保快速设置所需的 StopLoss 和/或 TakeProfit 值，无需等待新的 tick 即可迅速响应。 MetaTrader 5 兼容性： 与 MetaTrader 5 中的所有订单类型兼容，实现无缝集成。 使用 NAS100 Auto SL 和 TP Maker
FREE
Falcon Trailing Stop Manager
Kenichiro Sakamoto
实用工具
100% 免费 — 完整版，无限制，无需注册。 完全免费，无任何限制。如果它在您的图表上派上用场，一条简短的评价对我们帮助最大——只需30秒，这也是其他交易者发现这款工具的唯一途径。 如果 Falcon 对您的交易有帮助，请花一秒留下评价 — 这对我们帮助很大，也让工具保持免费。 同一开发者的其他工具: - Aegis Account Protector（账户整体资金保护）: https://www.mql5.com/en/market/product/182632 - Sentinel News Filter（新闻前后暂停交易）: https://www.mql5.com/en/market/product/182634 - Rapid Trade Panel（一键风险下单面板）: https://www.mql5.com/en/market/product/182635 - Donchian Trend Engine（我们的趋势EA，同样100%免费）: https://www.mql5.com/en/market/product/185534 - 全部 EA 与工
FREE
SmartRisk Trade Tool
Hoang Tuan Le
实用工具
SmartRisk Trade Tool — One-Click Risk-Based Trade Panel SmartRisk Trade Tool is a manual trading panel for MetaTrader 5 built around position sizing and risk control rather than signal generation. It does not analyze the market or suggest trade direction — it exists so that every order sent from the chart already has a calculated lot size, stop loss, and take profit consistent with a risk value the trader chooses, removing the manual arithmetic that normally happens between deciding to trade and
FREE
RM Sync Master
Mohammadreza Mahdi Mavaddat
5 (1)
指标
IF YOU FIND THIS TOOL HELPFUL, PLEASE LEAVE A 5-STAR RATING & REVIEW! Your feedback helps us maintain and update this FREE tool for the trading community. ================================================================= RM Sync Master - Ultimate Multi-Chart & Multi-Timeframe Sync Utility ================================================================= RM Sync Master is a powerful chart synchronization utility for MetaTrader designed to link and synchronize multiple charts instantly. Align
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
实用工具
功能： 自动使用 default.tpl 模板在当前时间周期（TF）打开市场观察中所有品种的图表，同时关闭其他所有图表（当前活动图表除外）。无需手动操作，快速分析多个品种的理想工具！ 特点： 自动化： 一键打开数十个图表。 安全性： 关闭无关图表，保留当前活动图表。 灵活性： 使用自定义的 default.tpl 模板（提前配置好即可！）。 当前周期： 图表与脚本启动时的活动图表时间周期一致。 安装： 将 OpenAllSymbolsSafe.mq5 复制到 MetaTrader 5 终端的 MQL5/Scripts 文件夹。 重启终端或刷新脚本列表（右键“脚本”→ 刷新 ）。 ️ 注意： 确保 default.tpl 保存在 MQL5/Profiles/Template/ 文件夹中。 脚本会关闭所有非当前图表，请确认不会影响工作流程。 若当前时间周期不支持，图表将使用该品种的最近可用周期。
FREE
Professional Trading Dashboard
Khac Thanh Bui
实用工具
Professional Trading Dashboard 一款专业的 MetaTrader 5 账户监控面板，将实时账户数据、每日交易记录和月度统计整合到图表上的单一显示界面中。 Professional Trading Dashboard 是一款适用于 MetaTrader 5 的实用工具指标，旨在让交易者随时对自己的账户状态一目了然。无需在多个终端窗口之间切换，所有关键信息均以结构清晰的画布面板直接呈现在图表上。该指标涵盖实时账户指标、持仓汇总、每日盈亏历史、月度绩效统计以及近 30 天的滚动余额图表。   功能概述 面板基于 MetaTrader 5 Canvas API 构建，渲染一个 1030x530 像素的覆盖层，无论切换何种交易品种或时间周期，该覆盖层始终固定在图表窗口中。显示区域分为四个主要部分。账户区域显示实时余额、净值、保证金、可用保证金、杠杆倍数、保证金水平、当前浮动盈亏以及当日已实现盈亏变动。每项指标均附有颜色编码的状态标签，随市场条件变化自动更新。 账户区域下方的持仓汇总栏显示多头和空头的持仓数量、合计交易量，以及各方向和总计的浮动盈亏。每日分析表列出最多
FREE
GOM Trade Manager
Wannapach Chinnaprapa
实用工具
GOM Trade Manager helps you execute trades the way you want it. Works on all instruments Forex, Commodities, & Crypto. It helps you with lot calculations, spread addition and balance calculations so you can just focus on actual trading. For full automatic planned management, stackable triggers and spread widening protection >> check out GOM Trade Manager Pro . ------------------------------------------NOTABLE FEATURES------------------------------------------ You set everything based on bid
FREE
One Click Close All Position Tool
Ghulam Hassan Nawaz
5 (1)
实用工具
Are you an MT5 trader who needs rapid, reliable risk management? ​Introducing this essential utility – a powerful, free Expert Advisor designed to instantly close all open positions on your MetaTrader 5 account with a single, dedicated action. This tool is a must-have for emergency market exits or quick, decisive profit-taking. ​ Why is this a FREE tool? ​I am a professional MQL developer actively focused on delivering   5-star solutions   and   securing custom MQL5 Freelance Jobs . This free ut
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
实用工具
Position Size Tool – Smart Risk Management & Trade Execution Panel The Position Size Tool is a powerful and intuitive MT5 panel that simplifies your trading by combining position sizing , risk calculation , risk/reward visualization , and order placement —all in one place. ️ Clean & Functional Interface The tool features a compact, real-time panel with the following: Balance & Equity display Live Price tracking Customizable Risk % input Auto-calculated Lot Size based on SL and Risk Input for S
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
指标
概述 本指标是经典 Donchian 通道 的增强版，增加了多种实用的交易功能。 除了标准的三条线（最高、最低和中线），系统能够检测 突破 ，并在图表上用箭头进行可视化标记，同时只显示 与当前趋势方向相反的那条线 ，让图表更加简洁。 功能包括： 可视化信号 ：突破时在图表上绘制彩色箭头 自动通知 ：弹窗、Push 推送和 Email 邮件 RSI 过滤 ：根据市场相对强弱验证信号 个性化设置 ：颜色、线条粗细、箭头符号、RSI 阈值等 工作原理 Donchian 通道计算： 上轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最高价 下轨线 ：最近 N 根已收盘 K 线的最低价 中线 ：最高价和最低价的平均值 看涨突破 ：收盘价高于上轨线 看跌突破 ：收盘价低于下轨线 指标会： 绘制三条 Donchian 通道线 仅在 方向变化后的首次突破 绘制箭头 隐藏顺应趋势方向的那条线（上涨趋势: 只显示红色下轨线；下跌趋势: 只显示绿色上轨线） 可选用 RSI 过滤突破信号，减少虚假突破 支持实时发送通知 参数说明 Donchian 通道设置 indPeriod ：计算通道高低点的已收盘 K 线数量 Lin
FREE
Account Risk Manager
Marco Savia
实用工具
Risk Manager – Account Protection Tool Risk Manager is an Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to protect your trading account by applying automatic risk management rules. This tool does not open trades . It continuously monitors your account and enforces predefined limits to help prevent excessive losses and maintain disciplined trading. Risk Manager works in the background and can manage positions opened by manual trading or other Expert Advisors. It is particularly useful for: • Manual tr
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
指标
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
实用工具
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 – Professional Trading & Risk Management Panel Trade Assistant MT5 is an advanced trading panel designed to help traders execute orders faster, safer, and more professionally . It simplifies manual trading by combining smart order management , precise risk control , and one-click execution , making it ideal for both beginners and advanced traders. This tool does not trade automatically . Instead, it empowers you with full control while applying professional-gra
FREE
Dynamic Candle Timer
Channaphat Yamuangmorn
实用工具
Overview The Dynamic Candle Timer is a lightweight and efficient utility designed for MetaTrader 5. Unlike traditional candle timers that remain static in the corner of the chart, this indicator dynamically attaches to the current Bid price line. This allows traders to monitor the remaining candle time directly at the point of action, enhancing focus during fast-paced market movements. It is highly suitable for day traders and scalpers operating on XAUUSD, Forex, Crypto, or Indices. Key Feature
FREE
GDS RiskLab TradeDesk
Andrey Goida
实用工具
GDS RiskLab TradeDesk Free Manual Trading Desk and Risk-Control Utility for MetaTrader 5 GDS RiskLab TradeDesk is a free chart-based utility for traders who want a cleaner manual trading workspace in MetaTrader 5. It is designed as a simple execution-support and risk-control panel. The goal is to keep the trading process more organized: review the chart, plan the trade, keep risk visible and execute manually with more structure. This tool does not generate buy or sell signals. It does not predic
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
实用工具
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro 是一款專為 MetaTrader 5 設計的自動交易系統。 它使用基於斐波那契的價格水平，結合趨勢和結構分析來定義入場點和出場點。此 EA 支援多頭和空頭部位，並內建風險管理參數。 核心功能： • 使用斐波那契回檔和擴展邏輯來繪製入場點、停損點和獲利點。 • 可設定交易手數和停損/獲利水平 • 可選擇 1 或 2 個入場點 • 根據市場情況支持固定或動態停損和獲利 • 適用於多種時間範圍和貨幣對 • 包含最大點差、滑點和交易頻率控制選項 • 自動交易管理：損益兩平、追蹤停損與部分平倉選項 • 如有需要，支持市價單。 輸入概覽： • 風險管理：交易手數、單筆交易風險、最大交易數量 • 入場條件：斐波那契水平選擇、趨勢過濾選項 • 出場管理：停損/停盈類型、追蹤停損設定、損益平衡參數 • 交易過濾：價差限制、滑點容忍度 基本規則 • 點擊“繪製斐波那契”，並根據您的需求繪製斐波那契框。 • 您選擇的斐波那契程度會顯示出來（完全可設定） • 點擊“執行斐波那契”，即可立即建立掛單以及停損和止盈 • 設定完畢後，讓PA
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (3)
实用工具
Calculating the volume of orders every time you create an order is an extremely important thing in risk management Let this tool simplify your work! ----------------------------------------------------- How to use? Attach the indicator to the chart and set its parameters:  Risk size in %  or money and Risk Reward Ratio. Click on the ON button and locate the horizontal line to your would-be StopLoss level. Options: Click on the Pending/Instant button to locate the horizontal line  to your would-b
FREE
Solarize Trade Panel
Ahmad Yusuf
实用工具
Solarize – Professional Trading Panel for MetaTrader 5 Solarize is a premium trading panel designed for traders who demand speed, precision, and efficiency in every execution. Built with a luxurious Black & Gold interface, Solarize combines an elegant design with practical trading tools, allowing traders to manage positions, pending orders, risk, and account statistics from a single control panel. Whether you're a scalper, intraday trader, or swing trader, Solarize helps simplify your workflow
FREE
Enhanced Volume Profile
Raka
5 (2)
指标
Enhanced Volume Profile: The Ultimate Order Flow & Liquidity Analysis Tool Overview Enhanced Volume Profile is an indicator for MetaTrader 5 that displays the traded volume at specific price levels over a defined period. It separates the total volume into buy and sell components, presenting them as a side-by-side histogram on the chart. This allows users to observe the volume distribution and the proportion of buy and sell volumes at each price level. Graphics Rendering The indicator uses the
FREE
Market Session by TradingLabs ID
Robby Suhendrawan
指标
Master the market rhythm with the Advanced Market Sessions indicator. Timing is everything in trading. Knowing exactly when major financial centers open and close is the key to understanding market volatility, liquidity, and directional bias. This indicator gives you crystal-clear visibility into the three major trading sessions: Asia, London, and New York. By automatically mapping the exact High and Low of each session in real-time, this tool empowers you to trade with true institutional contex
FREE
VWAP Mean Reversion
Avinash Pagadala
专家
XAU VWAP Mean Reversion H4 Expert Advisor for MetaTrader 5 — Gold / XAUUSD focus Version: 1.00 What it is XAU VWAP Mean Reversion H4 is an Expert Advisor for gold on the H4 chart. Intraday VWAP mean-reversion style participation on gold H4. Built for structured automated participation — not grid , not martingale . Evaluate on your broker and risk profile before any live use. This product is a technical system . Exact thresholds and entry equations remain internal product design and are not publ
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.75 (4)
实用工具
Bonus when buying an indicator or an advisor from my list. Write to me in private messages to receive a bonus. Manual Assistant MT5 is a professional manual trading tool that will make your trading fast and comfortable. It is equipped with all the necessary functions that will allow you to open, maintain and close orders and positions with one click. It has a simple and intuitive interface and is suitable for both professionals and beginners. The panel allows you to place buy and sell orders w
FREE
Bundle Risk Manager Pro
Kai Lim
实用工具
Bundle Risk Manager Pro EA "Risk Manager Pro EA is an all-in-one trading utility that combines advanced risk management tools, ensuring full control over your trading account while protecting your capital and complying with trading regulations. By bundling Limit Positions , Concurrent Risk Capital , and the newly added Limit Profit , this EA is the ultimate solution for disciplined trading and achieving evaluation goals. Key Features: 1. Limit Positions : Enforces a maximum number of open posi
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
3 (1)
指标
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
InnovaDash Smart Sync
Blok Capital
实用工具
InnovaDash Smart Sync 是官方数据连接器，旨在将您的 MetaTrader 终端直接桥接到您的 InnovaDash Analytics 仪表板。 这款轻量级实用程序专为专业交易者打造，在后台静默运行，自动将您的实时净值更新、未平仓头寸和历史交易数据推送到 InnovaDash。 为什么选择 InnovaDash？ InnovaDash 是一款高级且基于云端的量化分析套件，可将您的原始交易数据转化为可操作的见解，从而提高您的交易业绩。 无论您是日内交易者、波段交易者还是基金经理，InnovaDash 都能帮助您止损并改善交易表现。 Innova AI 代理 不要再猜测哪里出了问题。直接与您的交易历史进行对话。问问人工智能：“我通常在一周中的哪一天亏钱？”，“我是在报复性交易吗？”，或者“给我一份完整的绩效报告”。 50+ 高级量化指标 InnovaDash 会自动计算机构风险指标，包括您的夏普比率 (Sharpe Ratio)、索提诺比率 (Sortino Ratio)、卡玛比率 (Calmar Ratio)、风险价值 (VaR)、溃疡指数 (U
FREE
Trading Journal pro
Israr Hussain Shah
实用工具
Here   our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis Key Features 1.  Total Immersion UI (The "Blackout") Chart Masking:   Upon loading, the tool turns the background, grid, and candles pitch black. This hides the noise of the market ticks, allowing you to focus purely on your performance data withou
FREE
Abj Sweep EA
Abdellah Afkir
专家
Abj Sweep EA is a professional Smart Money Concepts (SMC) Expert Advisor for MetaTrader 5, built to identify high-probability liquidity sweep opportunities and execute trades with advanced risk management. It combines market structure analysis, institutional concepts, and automated trade management into a single multi-currency trading system. —-FOR SET FILE CLICK HERE —-EURUSD 1M —-Check EA live performance———————— -Server: Exness-MT5Trial15 -Login: 474003403 -Investor Password: Aa12345@ ———————
FREE
该产品的买家也购买
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (215)
实用工具
它有助于计算每笔交易的风险，容易安装新的订单，具有部分关闭功能的订单管理， 7 种类型的追踪止损和其他有用的功能。   附加材料和说明 安装说明   -   应用程序说明   -   模拟账户应用程序的试用版 线条功能  - 在图表上显示开仓线、止损线、止盈线。 有了这个功能，就可以很容易地设置一个新的订单，并在开仓前看到它的附加特性。   风险管理  - 风险计算功能在考虑到设定的风险和止损单的大小的情况下，计算新订单的成交量。它允许你设置任何大小的止损，同时观察设定的风险。 批量计算按钮 - 启用 / 禁用风险计算。 在 " 风险 " 一栏中设置必要的风险值，从 0 到 100 的百分比或存款的货币。 在 " 设置 " 选项卡上选择风险计算的变量： $ 货币， % 余额， % 资产， % 自由保证金， % 自定义， %AB 前一天， %AB 前一周， %AB 前一个月。   R/TP 和 R/SL - 设置止盈和止损的关系。 这允许你设置相对于损失的利润大小。 例如， 1 : 1 - 这决定了 TP = SL 的大小。 2 : 1 - 这意味着 TP 是 SL 的两倍。 RR -
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.98 (670)
实用工具
欢迎来到 Trade Manager EA——这是一个终极风险管理工具，旨在使交易变得更直观、精准和高效。它不仅仅是一个下单工具，而是一个用于无缝交易计划、仓位管理和风险控制的全面解决方案。不论您是新手交易员、资深交易员，还是需要快速执行的剥头皮交易员，Trade Manager EA 都可以满足您的需求，适用于外汇、指数、大宗商品、加密货币等各种市场。 借助 Trade Manager EA，复杂的计算已成过去。只需分析市场，在图表上用水平线标记入场、止损和止盈，设置您的风险水平，Trade Manager 就会立即计算出理想的头寸规模，并实时显示以点、账户货币计价的止损和止盈。每笔交易都得以轻松管理。 主要功能： 头寸规模计算器 ：根据定义的风险瞬间确定交易规模。 简单的交易计划 ：在图表上用可拖动的水平线直接计划交易，设置入场、止损和止盈。 实时显示 SL 和 TP ：以账户货币、点或分显示止损和止盈，便于分析。 高级保护工具 盈亏平衡选项 ： 基本盈亏平衡 ：当您的交易达到设定水平时自动保护利润。 多级盈亏平衡 ：设置多达 4 个级别以逐步保护利润。 尾随止损选项 ： 基本尾随
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.97 (144)
实用工具
通过 Local Trade Copier EA MT5 获得非常快速的交易复制体验。它的简单1分钟设置，使您可以在同一台Windows计算机或Windows VPS上在多个MetaTrader终端之间复制交易，具有闪电般快速的复制速度，低于0.5秒。 无论您是初学者还是专业交易者， Local Trade Copier EA MT5 都提供了广泛的选项，可根据您的特定需求进行自定义。对于任何希望增加利润潜力的人来说，这都是终极解决方案。 今天就尝试一下，看看为什么它是市场上最快、最简单的贸易复印机！ 提示： 您可以在您的模拟账户中下载并试用 Local Trade Copier EA MT5 模拟版： 这里 将下载的免费演示文件粘贴到您的 MT5 >> 文件 >> 打开数据文件夹 >> MQL5 >> 专家文件夹并重新启动您的终端。  免费演示版本每次可在 4 小时内发挥全部功能，仅限演示帐户。 要重置试用期，请转至 MT5 >> 工具 >> 全局变量 >> Control + A >> 删除。 请仅在非关键模拟账户上执行此操作，不要在挑战道具公司账户中执行此操作。 如果您无法
Point of Control Breakout Buy Sell Signal
Abdul Jalil
5 (4)
实用工具
================================================================================ POC BREAKOUT - V20.72. Full Professional Grade Toolkit ================================================================================ POC Breakout is a full MetaTrader 5 trading dashboard for discretionary traders who want breakout signals, Point of Control (POC) context, volume profiles, order flow, market structure, news, alerts, and advanced trade planning in one professional workspace. Attached directly to you
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.88 (166)
实用工具
交易面板是一款多功能交易助手。该应用包含超过50种手动交易功能，并允许您自动执行大多数交易任务。 在购买之前，您可以在演示账户上测试演示版本。下载用于演示账户的试用版应用程序： https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762579 。 完整说明 这里 。 贸易. 只需单击一下即可执行交易操作： 打開掛單和頭寸，並自動計算風險。 一鍵打開多個訂單和頭寸。 打開訂單網格。 按組別關閉掛單和頭寸。 反轉頭寸方向（關閉買入>打開賣出，關閉賣出>打開買入）。 鎖定頭寸（通過開啟缺少的頭寸，使買入和賣出頭寸的數量相等）。 一鍵部分關閉所有頭寸。 將所有頭寸的止盈和止損設置在同一價格水平。 將所有頭寸的止損設置在盈虧平衡水平。 開倉時，可使用以下功能： 在多個訂單或倉位之間分配計算出的數量（在單擊一次時開啟多個訂單和倉位）。 在開啟訂單前在圖表上可視化交易水平。 僅在當前點差不超過設定值時才開啟倉位。 止盈和止損之間的自動比例。 虛擬止損和止盈。 自動將止損和止盈的大小增加為當前點差的大小。 基於ATR指標讀數計算止盈和止損。 設置掛單的到期日期。 為掛單設置追蹤（掛單
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (30)
实用工具
测试版发布 Telegram to MT5 Signal Trader 即将进入正式的 Alpha 版本。一些功能仍在开发中，您可能会遇到一些小错误。如果您遇到问题，请反馈，您的意见将帮助我们改进软件。 Telegram to MT5 Signal Trader 是一款强大的工具，能够将 Telegram 频道或群组的交易信号自动复制到您的 MetaTrader 5 账户。 支持公开和私人频道，可将多个信号提供者连接至一个或多个 MT5 账户。软件优化、高效、稳定，精准控制每笔复制交易。 界面简洁，仪表盘美观，图表交互性佳，导航直观。您可以管理多个信号账户，自定义每个提供者的设置，并实时监控所有操作。 系统需求 由于 MQL 限制，EA 需要配合 PC 端应用与 Telegram 通信。 安装程序可通过官方 安装指南 获取。 核心功能 多提供者支持： 从多渠道复制信号至多个 MT5 帐户 高级信号识别： 关键词、模式和标签全面自定义 逐提供者控制： 可启用/禁用特定信号类型、平仓策略等 灵活风险管理： 固定手数、固定金额、余额/权益百分比、部分平仓设置 可定制 SL/TP： 覆盖信号
FarmedHedge Pair Trading Dashboard
Tanapisit Tepawarapruek
5 (3)
实用工具
Farmed Hedge Yield Farming | All Markets (Manual - Hybrid - Semi/Automated EA) MULTI-ASSET SUPPORT Trade any asset available on your broker - Forex: Major, Minor, Exotic pairs - Crypto: BTC, ETH, XRP, SOL, BNB - Stocks: Apple, Tesla, Amazon, Google, etc. - Commodities: Gold, Silver, Oil, Gas - Indices: US30, NAS100, SPX500, DAX40 - Any CFD your broker offers VERIFIED TRADING RESULTS - Farmed Hedge Yield Axi Copy:  https://www.mql5.com/en/signals/2356376 - Farmed Hedge Yield Exn Copy:   https:/
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.97 (35)
实用工具
适用于 MetaTrader 5 的专业交易复制器 快速、专业、稳定可靠的 交易复制器 ，适用于 MetaTrader 。 COPYLOT 可在 MT4 和 MT5 终端之间复制 Forex 交易，并支持 Hedge 和 Netting 账户。 COPYLOT 的 MT5 版本支持： - MT5 Hedge → MT5 Hedge - MT5 Hedge → MT5 Netting - MT5 Netting → MT5 Hedge - MT5 Netting → MT5 Netting - MT4 → MT5 Hedge - MT4 → MT5 Netting MT4 版本 完整说明 + DEMO + PDF 如何购买 如何安装 如何获取日志文件 如何测试和优化 Expforex 的所有产品 您也可以将交易复制到 MT4 终端（MT4 → MT4，MT5 → MT4）： COPYLOT CLIENT for MT4 COPYLOT 是一款专业的交易和持仓复制器，可同时与 2、3 甚至 10 个终端协同工作。 支持从 模拟账户和投资者账户 复制，也支持同时在多个终端上运行。 您可以使
Anchor Trade Manager
Kalinskie Gilliam
5 (6)
实用工具
Anchor: The EA Manager Your EAs manage their own trades. Anchor manages the account around them. Anchor gives you one place to control your EAs, manage risk and decide when trading is allowed. Any EA, any vendor, any broker or symbol. No source-code changes required. The Problem Most EAs only know what they are doing. They cannot see when another EA is already trading, when several EAs open and are stacking risk or when the account has reached your loss limit. Even using just one EA, it may not
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.71 (17)
实用工具
LIMITED SUMMER SALE -40% !   ONLY $30 insead of $50!  Maximum real discount!  ONLY UNTIL 08/22 HINN MAGIC ENTRY – the ultimate tool for entry and position management! Place orders by selecting a level directly on the chart! full description   ::  demo-version  :: 60-sec-video-description Key features: - Market, limit, and pending orders - Automatic lot size calculation - Automatic spread and commission accounting - Unlimited partitial take-profits  - Breakeven and trailing stop-loss and take-p
Telegram to MT5 MultiChannel Copier
Sergio Marquez Uroz
5 (4)
实用工具
Telegram to MT5 Multi-Channel Copier 可自动将您 Telegram 频道中的交易信号直接复制到 MetaTrader 5。无需机器人,无需浏览器扩展,无需手动复制。您在 Telegram 上收到信号,EA 会在几秒钟内在您的终端上开仓。 本产品包含两个组件:一个监听您 Telegram 频道的 Windows 应用程序,以及在您的 MT5 终端上执行信号的 EA。同时也提供 MT4 版本。 设置指南和应用程序下载: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768988 工作原理 Windows 应用程序使用您自己的 API 凭据连接到 Telegram,而不是机器人。这意味着它可以读取您订阅的任何频道、群组或话题,包括私人和 VIP 频道。检测到信号后,它会进行解析并发送给 EA。EA 根据您的经纪商解析交易品种名称,基于您的风险设置计算手数,然后开仓。 整个过程都是自动的。您无需守在电脑前。 打开应用程序并登录 Telegram(仅第一次)。 选择要监听的频道或话题。 按下 Start。EA 会处理其余的一切。 支持的
Order flow footprint chart
Abdul Jalil
4.4 (5)
实用工具
Footprint Chart Pro — Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 6.34 | Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization DEMO USERS - PLEASE SELECT EVERY TICK / REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROLLED OVER PERIOD.
Exp5 VirtualTradePad PRO SE for MT5
Vladislav Andruschenko
实用工具
VirtualTradePad PRO SE MT5 — MetaTrader 5 专业交易控制中心 VirtualTradePad PRO SE 是一款基于图表的高级交易面板，也是适用于 MetaTrader 5 的交易管理工作区。它专为希望获得更快执行、更清晰持仓控制、结构化交易管理、可视化价位规划，以及直接在图表上完成专业交易流程的交易者而设计。 这不仅仅是一个 BUY / SELL 面板。PRO SE 将手动交易、挂单、持仓管理、部分平仓、篮子利润/亏损控制、加仓均价层级、ATM 规则、信号监控、实时市场信息、策略测试器 (Strategy Tester) 流程以及面向 VPS 的运行方式整合到一个互相关联的界面中。 MT4 版本 | 完整说明和截图 | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会选择这套面板 图表一键交易 ，并支持键盘快速操作 快速完成开仓、平仓、修改、反转、锁仓与部分平仓 深度控制仓位、挂单、总利润与风控逻辑 自动参数计算，减少手动输入与重复劳动 为什么 PRO SE 比标准手动交易更高
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.57 (51)
实用工具
Trade Copier 是一种专业实用程序，旨在复制和同步交易账户之间的交易。 复制发生从供应商的帐户/终端到收件人的帐户/终端，安装在同一台计算机或 vps 上。 促销活动 - 如果您已经购买了“Trade copier MT5”，您可以免费获取“Trade copier MT4”（用于 MT4 > MT5 和 MT4 < MT5 的复制）。欲了解更多详细条款，请通过私人消息与我们联系！ 在购买之前，您可以在演示帐户上测试演示版本。 演示 这里 。 完整说明 这里 。 主要功能和优点： 支持复制MT5>MT5、MT4>MT5、MT5>MT4，包括МТ5 netting账户。 供应商和收件人模式在同一产品中实现。 简单直观的界面，允许您直接从图表中实时控制复制。 连接中断或终端重新启动时不会丢失设置和位置。 允许您选择要复制的符号，也可以替换接收者的符号，例如 EURUSD> USDJPY。 支持回拷贝。 能够仅复制某些订单。 允许您设置开仓交易价格的最大差异和最大时间延迟。 正确复制部分订单关闭的执行。 计算复制手数的几种方法。 同步止盈和止损。有几种方法可以计算它们的位置。 支持
Premium Trade Manager
Daniel Stein
5 (4)
实用工具
Premium Trade Manager - 内置交易导师的图表面板 Premium Trade Manager 将一位交易导师嵌入您的图表，并在其下搭载完整的执行引擎。像往常一样建立交易，然后让您的 AI 交易导师 Max 读取这笔具体的交易，结合您的实时账户给出直接判断，再由您决定是否下单：止损是否符合纪律化交易的要求、风险规模是否合理、高影响新闻事件是否即将发布、您是否接近资金盘限额。其下是完整的执行引擎，负责点击之后的一切：一键按风险下单、您在图表上拖动规划且交易进行中仍可随时调整的计划、最多四个分批止盈级别、七种移动止损方式、实时资金盘合规检查、新闻屏蔽保护，以及对自身成本进行评级的点差功能。决策由您做出。Max 给出第二次审视。面板负责此后的一切。 购买前先亲手体验。 直接在浏览器中点击实时面板，这是在购买前感受其工作方式的最快途径。 stein.investments/products/premium-trade-manager Max 是您的一对一 AI 交易导师，他直接内置于面板之中。  他了解您的账户、您的设置和您的规则，用您自己的语言回答，并在每笔交易下单前进
Power Candles Scanner
Daniel Stein
5 (1)
实用工具
Power Candles 策略扫描器——自优化多符号设置查找器 Power Candles策略扫描器 采用与Power Candles指标相同的自优化引擎，可同时扫描您“市场观察”中的所有交易品种。一个面板即可显示当前哪些品种在统计上具备交易价值、每种策略的最佳应用方向、最优止损/止盈组合，并在新信号触发时立即向您发送提醒。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 您的全面市场监控。每个交易品种超过3,000次自动优化。2种警报类型。一键切换图表并采取行动。 为何您需要此工具 大多数多标的扫描器仅展示价格 波动 。每只股票的波动率、百分比变化、RSI。您仍需自行摸索正确的策略、合适的止损位以及理想的入场阈值。Power Candles策略扫描器针对每只股票自动解答这些问题，仅在数学验证过的交易设置中触发实际入场信号时才会向您发出提示。这就是全部卖点。 自动
Timeless Charts
Samuel Manoel De Souza
5 (7)
实用工具
Timeless Charts is an all-in-one trading utility for professional traders. It combines custom chart types such as Seconds Charts and Renko with advanced order flow analysis using Footprints , Clusters , Volume Profiles , VWAP studies, and anchored analysis tools for deeper market insight. Trading and position management are handled directly from the chart through an integrated trade management panel , while Market Replay and Virtual Accounts provide environments for practicing trading skills and
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
实用工具
Attention: You can view the program operation in the free version  YuClusters DEMO .  YuClusters is a professional market analysis system. The trader has unique opportunities to analyze the flow of orders, trade volumes, price movements using various charts, profiles, indicators, and graphical objects. YuClusters operates on data based on Time&Sales or ticks information, depending on what is available in the quotes of a financial instrument. YuClusters allows you to build graphs by combining da
Telegram To MT5 Ultra
Mirel Daniel Gheonu
5 (3)
实用工具
Telegram To MT5 — 信号复制器 将您的 Telegram 频道中的交易信号变成真实的 MT5 订单 — 自动执行，可用于任意数量的账户，风险与规则完全由您掌控。 Telegram To MT5 将您已在 Telegram 关注的 VIP / 信号频道连接到您的 MetaTrader 5 终端。一个免费的配套桌面应用读取消息（即使是禁止机器人的频道），而本 EA 在您的账户上执行这些信号 — 应用您自己的风险设置、品种映射、止盈处理、交易时段与新闻过滤。 它是一个信号复制器，而非黑箱策略：由您决定信任哪些频道，以及每笔交易如何计算手数和管理。 分步设置与配套应用安装指南 工作原理 [您的 Telegram 频道] -> [配套桌面应用] -> [MT5 + 本 EA] -> 订单 配套桌面应用（免费，已包含）使用您的 Telegram 账户登录并监视您所选择的频道。即使是禁止机器人的 VIP 频道也能正常工作，它通过一个私有、加密的本地桥接转发每条消息。 本 EA 挂在一个图表上，在 MT5 接收这些信号，并按照您的规则开仓 / 管理交易。 应用与 EA 之间的连接是位于
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
实用工具
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.95 (132)
实用工具
疲于复杂的订单下达和手动计算？Trade Dashboard 是您的解决方案。凭借其用户友好的界面，订单下达变得轻而易举，只需点击一下，您就可以开设交易、设置止损和止盈水平、管理交易手数，并计算风险回报比，让您只需专注于您的策略。告别手动计算，使用 Trade Dashboard 简化您的交易体验。 立即下载演示版本 。 您可以在这里找到仪表盘功能和特性的详细信息 。 加入 Telegram 频道 。 购买后请给我发消息以获取支持。如果您需要添加更多功能，可以在产品的评论区留下您的想法，我愿意听取任何建议，希望您能在使用我的产品时获得最佳体验 。 这是 MT4 版本。 风险管理：使用 Trade Dashboard，可以将您的风险设置为账户余额或权益的百分比，或将风险设置为总金额。在图表上直观地定义您的止损，让工具准确计算每个货币对的适当手数。该工具还可以根据您期望的风险回报比自动设置止盈水平。它甚至可以在手数计算中涵盖佣金和点差费用。此外，您的止损和止盈可以转变为虚拟水平，隐藏于经纪商。通过 Trade Dashboard 的高级风险管理功能，掌控风险，保护您的资本。 交易线
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
实用工具
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (8)
实用工具
工作演示版下载 Copy Cat More (跟单猫) MT5 交易跟单器 (Trade Copier) 是一款本地交易跟单器,也是一套完整的风险管理与执行框架,专为当今的交易挑战而设计。从自营公司 (prop firm) 挑战到个人投资组合管理,它凭借稳健的执行、资金保护、灵活的配置和先进的交易处理的结合,适应各种情况。 该跟单器同时支持主控端 (Master,发送方) 与受控端 (Slave,接收方) 两种模式,可实时同步市价单与挂单、交易修改、部分平仓以及对锁平仓 (Close By) 操作。它兼容模拟与真实账户、交易或投资者登录,并通过持久化交易记忆 (Persistent Trade Memory) 系统确保恢复——即使 EA、终端或 VPS 重启也不例外。可借助唯一 ID 同时管理多个主控端与受控端,跨经纪商差异则通过前缀/后缀调整或自定义品种映射自动处理。 试用版:  先试用看看 : 你可以下载并体验  Copy Cat More (跟单猫) 交易跟单器 MT5 试用版,通过 此链接 。 下载后,请将演示文件放入你的终端文件夹: MT5 » 文件 » 打开数据文件夹
Trade Command Center
Nguyen Thanh Trieu
5 (2)
实用工具
附加材料和说明 安装说明 - 用于模拟账户的应用程序试用版 ; 官方信息 官方频道 卖家个人资料 Trade Command Center — 专业交易执行与实时 Risk Guard 控制面板 Trade Command Center 是一款面向 MetaTrader 5 的高性能直观交易执行、手数计算器及风险管理工具。它专为需要严格风险控制、资金保护以及实时回撤监控的自主交易者而设计，完美适配具有每日/最大回撤限制的资金账户或实盘投资组合。 通过单张图表上的五个专用功能模块，该面板提供机构级风险控制、自动化持仓管理和精准订单规划，且无需外部 DLL 或 network 连接。 界面与模块架构 控制面板由五个专用选项卡组成，便于无缝导航并优化图表空间管理： 选项卡 / 模块 核心功能 屏幕操作与指标显示 TRADE 直观视觉规划、基于风险的动态手数计算、UTC 交易时间管理。 拖拽式参数线、实时 R:R 计算器、一键下单。 ARMOR 高级保护设置、全局与单笔保本（BE）、多级止盈、移动止损。 ATR 波动率、Fractal 波段高低点、Parabolic SAR、K线
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.59 (74)
实用工具
MetaTrader 5 专业交易面板 —— 图表与键盘一键交易的高效控制中心 一款面向主动交易者的专业 Trading Panel，可让您比标准 MetaTrader 操作方式更快、更直观地完成开仓、平仓、修改、管理与控制。 这不是一个普通的小工具，而是一个为高频手动操作、仓位管理、挂单控制与利润管理而设计的完整交易工作台。 通过这套面板，您可以直接在图表上一键执行交易，通过键盘快速触发核心操作，并借助自动参数计算、图形提示、信息标签以及可视化管理功能，大幅减少重复性操作，让整个交易流程更加流畅、高效且专业。 使用我们的交易面板，您可以直接从图表上一键下单，执行交易操作的速度可比标准 MetaTrader 控件快约 30 倍。 全新高级版本现已推出： 使用 VirtualTradePad PRO SE 升级您的交易流程 — 适用于 MetaTrader 5 和 MetaTrader 4 的新一代专业交易面板。 MT4 版本 | 完整说明 + DEMO + PDF | 如何购买 | 如何安装 | 如何获取日志文件 | 如何测试与优化 | Expforex 的所有产品 为什么交易者会
MT5 To Telegram Signal Bridge
Inakis Srl
5 (2)
实用工具
用我们先进的 Telegram Bridge EA 提升您的交易信号 是时候用专业且视觉上吸引人的实时交易更新来吸引您的受众了。 联系我查看演示并获取试用版本 我们在用户友好功能上进行了大量投资，为客户和提供商创造独特的体验。  SIGNAL BRIDGE 能够为所有业务场景提供 100% 复制器友好的信号，即使在其他 EA 挣扎的情况下也能绕过 Metatrader 逻辑！ 我们的 Telegram Bridge EA 自动将信号、图表截图和详细的绩效报告直接发送到您的 Telegram 群组——无需您动一根手指。 查看 功能输入详细说明手册点击这里！ 主要功能和优势 全面的交易数据 决定在每条消息中显示什么：点数、入场价格、止损、止盈、手数，甚至风险和风险回报比。让您的追随者完全透明。 发送新订单、更新止损止盈、从设置中自定义保本点，发送 100% 复制器友好的部分平仓  超酷图表附件功能 包含每笔交易的截图，显示您的入场点、止损/止盈和整体市场背景。非常适合在每次更新中建立信任和清晰度。 选择图表模板，自定义交易颜色，决定缩放  决定附加位置：所有交易、仅挂单、仅市价单
Quant AI Agents
Ho Tuan Thang
5 (1)
实用工具
Quant AI Agents are independent trading Expert Advisors. Instead of trading using a fixed strategy like other conventional EAs, Quant AI Agents   is a   multi-agent AI trading framework   that turns natural-language strategy prompts into live.  WANT THE SAME RESULTS AS MY LIVE SIGNAL?   Use the exact same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating un
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.23 (30)
实用工具
交易管理器可帮助您快速进入和退出交易，同时自动计算风险。 包括帮助您防止过度交易、报复性交易和情绪化交易的功能。 交易可以自动管理，账户绩效指标可以在图表中可视化。 这些功能使该面板成为所有手动交易者的理想选择，并有助于增强 MetaTrader 5 平台。多语言支持。 MT4版本  |  用户指南+演示 交易经理在策略测试器中不起作用。 如需演示，请参阅用户指南 风险管理 根据%或$自动调整风险 可选择使用固定手数或根据交易量和点自动计算手数 使用 RR、点数或价格设置盈亏平衡止损 追踪止损设置 最大每日损失百分比，在达到目标时自动平仓所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 最大每日损失（以美元为单位）在达到目标时自动关闭所有交易。 保护账户免遭过多提款并阻止您过度交易 一键实现所有交易的盈亏平衡 自动计算从手机/电话发送的交易的风险 OCO 在设置中可用 交易和头寸管理 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。 高级挂单管理。 调整何时关闭挂单的规则 追踪挂单 支持市价订单和挂单 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止
Equity Protect Pro MT5
Shi Jie He
5 (5)
实用工具
Equity Protect Pro：全方位账户保护专家，让您的交易更安心 如果您正在寻找账户保护、净值保护、投资组合保护、多策略保护、利润保护、利润收割、交易安全、风控程序、自动风控、自动清仓、条件清仓、定时清仓、动态清仓、跟踪止损、一键关闭、一键清仓、一键还原等功能，Equity Protect Pro 就是您要找的程序。 它配置简单，当到达预设条件时，可关闭所有图表，同时支持关闭信号订阅（这意味着所有交易程序也将停止运行）。此时，将不再有新订单产生，最后再关闭所有订单，有效防止意外损失，让您在交易过程中高枕无忧。 Equity Protect Pro (Technical Manual) Equity Protect Pro Demo Version for yo u to test   Equity Protect Pro MT4 Demo.ex4        Equity Protect Pro MT5 Demo.ex5 Equity Protect Pro 拥有 14 个核心功能，它们都是独立运行的。您可以根据您的交易策略，选择合适的功能组合使用。这些功能默认为关闭状态，
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
4.96 (48)
实用工具
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
作者的更多信息
Drawdown Floor TechnoTrader
Nice Trader
指标
Drawdown Floor 让那条看不见的红线变得可见。当账户净值触及一条基准线——它随你的净值峰值移动、每天重置，或固定停留在初始余额下方——你的出资账户或考核账户就会在那一刻爆仓。你的自营交易公司从不为你画出这条线，而它会。 它能显示什么 独立窗口中的净值与基准线实时图表 ：将你的交易净值与至多三条基准线（移动式或静态的最大回撤线，以及每日基准线）进行对照。距离最近、你会最先触及的那条约束线以红色高亮标出。 主图上的 品牌信息面板 ，以账户货币和百分比实时显示你距离触线的差距。支持深色或浅色主题，并可针对任意屏幕进行分辨率缩放。 公司预设 ，可为热门项目（FTMO、FundedNext、The5ers、FundingPips、E8、Alpha Capital、FunderPro、FXIFY、MyFundedFX）加载具有代表性的基准线，也可自行设定。 诚实是它的设计原则 只读。 它仅读取你的账户和成交历史，不进行交易，不含 DLL，也从不访问网络。 它只绘制它能证实的内容。 净值历史从你挂载它的那根 K 线起算，绝不伪造回填。 出入金会从净值曲线中剔除 ，因此一笔转账绝不会错误地
FREE
Order Gatehouse TechnoTrader
Nice Trader
实用工具
安装之前：先了解本工具不做什么。请先阅读这一部分。如果以下某一项正是您想要的功能，那么这个工具并不适合您，最好在把它挂到图表之前就知道这一点。 - 绝不使用虚拟或隐藏止损。每一个止损都是真实的服务器端止损，您的经纪商和自营交易公司（prop firm）都能看到。设计上不向任何一方隐瞒任何东西。 - 每个图表只交易一个品种。免费版只交易其所挂图表的品种。其剩余风险额度预测只覆盖本面板在该品种上的交易。如果您同时交易多个品种，预测无法看到整个账户——这是单图表工具的真实能力边界，不是被关闭的功能。 - 不支持在策略测试器中交易。点击面板在测试器中无法被有意义地点击；面板只会在那里绘制出来，仅此而已。 - 不要与 Risk Sentinel 或 Prop Guardian 挂在同一图表。MetaTrader 5 每个图表只能运行一个 EA。请把账户级管理工具放在单独的图表上；Order Gatehouse 留在您实际交易的图表上。 - 不对 Mac ARM 模拟环境或内存低于 8 GB 的机器作任何承诺。本工具是免费的：请先在您自己的环境中挂载并验证，再依赖它。 - 迁移到 MQL5 V
FREE
Copier Relay Core TechnoTrader
Nice Trader
实用工具
安装前请看：这个工具不做的五件事。 如果其中某一条正是你要找的东西，那这就是一款错的产品。我宁愿你现在就知道，而不是在你花一个小时装好之后才发现。 仅限 MetaTrader 5。 没有 MT4 端，也不能在 MT4 与 MT5 之间复制。 只能在一台机器上。 两个终端必须运行在同一台电脑或 VPS 上。不支持两台机器之间的远程复制，也没有云端复制。 只支持对冲（hedging）账户。 净持仓（netting）账户会被直接拒绝，工具不会启动。请先确认你的账户类型。 账户货币只能有一种。 两个账户必须以同一种货币计价。 尚未成交的挂单不会被镜像。 发送方的挂单一旦成交，会立即以仓位的形式复制过去。 Copier Relay Core 在同一台电脑或 VPS 上的两个 MetaTrader 5 终端之间镜像交易。一个账户发送，另一个跟随。免费，只在本机运行，并且对自己到底做什么说得清清楚楚。 它做什么 以 1:1 镜像市场仓位，包括平仓、部分平仓和止损修改。 挂单： 当发送方账户上的挂单成交时，由此产生的仓位会立即被复制。本版本不会在接收方挂出尚未成交的挂单。 止损按距离传递 ——相对入场
FREE
Trade Auditor TechnoTrader
Nice Trader
实用工具
Trade Auditor 是一款只读的取证分析工具。它不会开仓，也不会改动任何东西。它扫描您账户自身的交易历史与持仓，用通俗的语言告诉您：这个账户的行为究竟像一支纪律严明的交易台，还是像一个正在爆仓的账户。 大多数交易者买了一个 EA 或跟单某个信号，却始终不真正了解它对账户做了什么，直到回撤到来。Trade Auditor 让您看清这一切，并能拿出证据。 它检查什么 马丁格尔。 亏损之后加大仓位——经典的账户杀手。经过账户余额归一化处理，因此基于风险的正常仓位增加不会被误标。 网格与逆势摊仓。 在前一笔仍未平仓时，于更差的价格再开一笔同方向的交易——这是形态，而非意图。有意的分批加仓（scale-in）或多次入场的突破策略，只要在更差价格加仓，同样计入，即使每笔都设了止损；顺势加仓（多头以更高价格加仓）则不计入。 无止损裸单。 入场订单中未在经纪商端附带止损的交易。由 EA 在内部维护的虚拟或隐藏止损在此视为裸单，因为只有挂在经纪商端的止损才能在终端、VPS 或网络连接中断时依然生效。如果此项被标记而您并未预料到，请询问您的 EA 或信号提供者的开发者是否使用了隐藏止损。 风险敞口
FREE
Prop Guardian TechnoTrader
Nice Trader
实用工具
> Prop Guardian 帮您让资金账户或挑战账户始终处于其规则允许的范围内。它是一款保护工具，而非交易策略。它不会开仓。无论运行的是您本人的交易，还是另一个 EA 的交易，它都会为您守护。 实时跟踪的 prop 规则 - 每日亏损上限。在您触及之前平掉所有仓位并停止当天交易。 - 最大回撤，可基于初始余额固定计算，或从峰值动态跟踪。在您触及之前平仓并锁定账户。 - 盈利目标进度。 - 最少交易天数进度。 - 单笔交易风险上限。标记任何风险超过您所设限额的仓位。 自动保护会根据您设定的缓冲值触发，因此它会在触及硬性限额之前动作，而非之后。 选择您的公司 选择您的 prop 公司，其规则集会立即载入（FTMO, FundedNext, The5ers, FundingPips, E8, Alpha Capital, FunderPro, FXIFY, MyFundedFX），或使用 Custom 自定义任意公司。预设值为具有代表性的初始参考值。prop 公司会更改其规则，因此请务必对照您自己的账户核实，或在 Custom 中手动输入。 覆盖任何 EA 或跟单信号的安全网
Martingale Firewall TechnoTrader
Nice Trader
实用工具
Martingale Firewall 是一款防护工具，而非交易策略。它不开任何仓。它与任何 EA、跟单信号或你自己的手动交易并行运行，专门阻止那个悄悄让账户爆仓的行为：马丁格尔加仓。 买一个机器人、跟一个信号，或者手动交易——一旦它开始在亏损上翻倍加仓、铺设网格，或在亏损单上补仓，Martingale Firewall 就会出手干预。 两种模式 WARN 只监控并提醒。它不触碰任何东西——它会在图表上和日志中，清楚地向你展示你的 EA 到底在做什么。 ENFORCE 会采取行动。它会平掉违规的补仓单或亏损后加码的单子，并为任何裸露的仓位挂上一道硬性止损。启用 ENFORCE 需要两次点击确认。 它防护哪些行为 马丁格尔 ——在一笔亏损交易之后放大仓位。 网格与摊平加仓 ——在更差的价格上给同方向的已持仓补仓。Firewall 作用于形态而非意图：有意的分批加仓（scale-in）或多次入场的突破策略，只要在更差价格加仓，处理方式相同，即使每笔都设了止损——因此请用 magic 号将范围限定到单个 EA，并先用 WARN 模式查看它会触及什么。 裸露仓位 ——在经纪商端没有止损的仓位。
Copier Relay TechnoTrader
Nice Trader
实用工具
购买前请看：这个工具不做的六件事。 如果其中某一条正是你要买它的原因，那这就是一款错的产品。我宁愿你现在就知道，而不是付完款之后才发现。 仅限 MetaTrader 5。 没有 MT4 端，也不能在 MT4 与 MT5 之间复制。 只能在一台机器上。 两个终端必须运行在同一台电脑或 VPS 上。不支持两台机器之间的远程复制，也没有云端复制。 只支持对冲（hedging）账户。 净持仓（netting）账户会被直接拒绝，工具不会启动。购买前请先确认你的账户类型。 账户货币只能有一种。 两个账户必须以同一种货币计价。 尚未成交的挂单不会被镜像。 发送方的挂单一旦成交，会立即以仓位的形式复制过去。 跨经纪商的品种改名需要你自己加一行。 如果两家经纪商给同一个品种起了不同的名字，例如 USTEC 和 NAS100，你需要自己把这一对加进品种对照表。前缀和后缀会自动识别。 Copier Relay 在同一台电脑或 VPS 上的两个 MetaTrader 5 终端之间复制交易。别的复制工具会做的，它都做——而且它还多做一件别人都省掉的事： 它保护接收方账户。 可靠的复制 在本地 MT5 终端之间镜
筛选:
无评论
回复评论