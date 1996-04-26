Five Dimension Resonance System MT4

产品简介
Five Dimension Resonance System 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的五维共振交易主图指标。它创新性地将趋势跟踪、波动率突破、区间突破、背离反转与动能评分 5 大独立交易系统融合于一体。通过严格的共振过滤机制，当 5 个系统中至少有 2 个同时发出同向信号时，才会触发高概率的共振开仓提示。该指标帮助交易者从多个维度交叉验证市场方向，过滤单一指标的假信号，提供了一套完整且极具实战价值的主图交易解决方案。
核心功能
EMA 趋势线与 ATR 通道 系统在主图绘制一条 20 周期 EMA 趋势线，并根据价格与 EMA 的相对位置自动变色：多头状态显示为红色空头状态显示为绿色。同时，系统基于 20 周期均线和 2 倍 ATR 构建动态波动率通道（灰色点线），用于界定价格的正常波动范围与极端突破区域。MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能，让趋势状态通过 K 线颜色直观呈现。
做多信号
  • E (EMA Trend / EMA趋势)：当价格向上穿越 20 EMA，且 EMA 线本身保持向上发散时触发，在 K 线低点下方显示红色字母 "E"。这代表短期趋势已经确立向上，是基础的右侧顺势做多信号。
  • A (ATR Breakout / ATR通道突破)：当价格收盘价向上突破 ATR 通道上轨时触发，显示红色字母 "A"。这代表价格已经脱离正常波动范围，进入强势突破状态，是动能爆发的做多信号。
  • D (Range Breakout / 区间突破)：基于 Dual Thrust 算法，当价格向上突破由近 20 根 K 线极值计算的动态买入线时触发，显示红色字母 "D"。这代表价格打破了近期的震荡区间，是经典的开盘区间突破做多信号。
  • F (Divergence+Fib / 背离与斐波那契)：当价格创出近期新低，但 MACD 柱状图未创新低（底背离），且价格恰好处于 20 周期区间的 50% 或 61.8% 斐波那契回撤位附近时触发，显示红色字母 "F"。这代表在关键支撑位出现了动能反转，是高胜率的左侧抄底做多信号。
  • R (Score / 强度评分)：系统综合均线多头排列、成交量爆发（大于均量 1.5 倍）、成交量递增、ATR 波动率扩张等 4 个维度进行评分。当总分达到 80 分以上，且价格上穿 10 EMA 时触发，显示红色字母 "R"。这代表市场多头动能极强，是高质量的趋势加速做多信号。
  • *** Open Long (共振开多)：当上述 5 个做多信号中至少有 2 个同时触发**时，系统会在 K 线下方显示紫红色星号与 "* Open Long" 文字，并绘制向上箭头。同时提示 "Close Short"（平空）。这是经过多维度交叉验证后的最高级别做多指令。
做空信号
  • E (EMA Trend / EMA趋势)：当价格向下穿越 20 EMA，且 EMA 线本身保持向下发散时触发，在 K 线高点上方显示绿色字母 "E"。代表短期趋势确立向下，是基础的右侧顺势做空信号。
  • A (ATR Breakout / ATR通道突破)：当价格收盘价向下跌破 ATR 通道下轨时触发，显示绿色字母 "A"。代表价格进入弱势跌破状态，是动能爆发的做空信号。
  • D (Range Breakout / 区间突破)：基于 Dual Thrust 算法，当价格向下跌破动态卖出线时触发，显示绿色字母 "D"。代表价格向下打破近期震荡区间，是开盘区间突破做空信号。
  • F (Divergence+Fib / 背离与斐波那契)：当价格创出近期新高，但 MACD 柱状图未创新高（顶背离），且价格处于斐波那契回撤位附近时触发，显示绿色字母 "F"。代表在关键阻力位出现动能反转，是高胜率的左侧逃顶做空信号。
  • R (Score / 强度评分)：当空头评分达到 80 分以上（均线空头排列、放量、缩量下跌、波动率扩张），且价格下穿 10 EMA 时触发，显示绿色字母 "R"。代表市场空头动能极强，是高质量的趋势加速做空信号。
  • *** Open Short (共振开空)：当上述 5 个做空信号中至少有 2 个同时触发**时，系统会在 K 线上方显示紫红色星号与 "* Open Short" 文字，并绘制向下箭头。同时提示 "Close Long"（平多）。这是经过多维度交叉验证后的最高级别做空指令。
实战应用
单一字母信号（E、A、D、F、R）代表某一特定维度的交易机会。交易者可以根据自身的交易风格选择性地关注特定信号。例如，趋势交易者可重点关注 E  R，突破交易者可关注 A  D，而反转交易者可关注 F
*** Open Long / * Open Short** 是本指标的核心价值所在。当共振信号出现时，代表市场在趋势、动能、波动率等多个维度达成了共识，此时入场的胜率和盈亏比通常极佳。建议将共振信号作为主要的建仓依据，并结合 ATR 通道或近期高低点设置止损。
参数说明
核心算法参数：Max Lookback Bars 默认 2000，控制历史信号标注的最大回溯 K 线数。
提醒设置：Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假突破信号。Popup  Sound 默认开启，Push  Email 默认关闭。
单信号提醒开关：系统允许您针对 S1 (EMA)S2 (ATR)S3 (Range)S4 (Divergence)S5 (Score) 以及 Open Long/Short (共振开仓) 这 6 类信号，分别独立开启或关闭提醒功能。默认状态下仅开启了共振开仓提醒，以避免信息过载。
使用建议
本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 M15 及以上周期使用，大周期的共振信号比小周期更具稳定性和实战价值。
建议将本指标作为独立的主图交易系统使用，或结合副图指标进行二次确认。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险。
总结
Five Dimension Resonance System 将 5 种经典且互补的交易逻辑完美融合，并通过严格的共振机制过滤噪音。它不仅是视觉清晰的主图辅助工具，更是具备多维度交叉验证、全方位信号提醒的实战级交易系统，适合各阶段交易者构建稳健的交易规则。

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Garry James Goodchild
指标
Built-in multi-symbol scanner — traffic-light grid for up to 30 pairs across four timeframes. No separate scanner file required. BUY, SELL, WAIT cells with confluence score and recent structure event. Full alignment with AI Trade Idea — current chart cell reads live engine data so scanner, dashboard, and AI panel always show the same verdict, score, and reason. Per-cell explain popup — four-section breakdown of what is happening, how the score was built, what to look for, and what to watch out
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
指标
目前8折优惠! 对任何新手或专家交易者来说都是最好的解决方案! 这个指标是专门用来显示任何符号的货币强度，如异国货币对、商品、指数或期货。它是同类产品中的第一个，任何符号都可以添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度。这是一个独特的、高质量的、负担得起的交易工具，因为我们已经纳入了一些专有的功能和一个新的公式。想象一下，你的交易将如何改善，因为你能够准确地确定新趋势或剥头皮机会的触发点？ 用户手册：点击这里   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 它适用于所有时间框架。你将很快能够看到TREND! 根据新的基础算法设计，它使识别和确认潜在交易变得更加容易。这是因为它以图形方式显示了8种主要货币和一种符号的强弱。 该指标显示了8种主要货币（澳元加元瑞士法郎欧元英镑日元新西兰美元）的强弱线，再加上一个符号! 该指标显示了符号的真实价值。例如：对于XAUUSD（黄金）：价格以美元报价。如果黄金在上涨，你怎么能知道是黄金的强势还是美元的弱势？只有当黄金走强时，我们才会进行交易。该指
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
指标
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
指标
AW 蜡烛形态指标是高级趋势指标与强大的蜡烛形态扫描仪的组合。它是识别和突出显示 30 个最可靠的烛台形态的有用工具。此外，它是一个基于彩色条的电流趋势分析器，带有   可调整大小和定位的插件多时间框架趋势面板。根据趋势过滤调整模式显示的独特能力。 优点： 轻松识别蜡烛形态 不重绘结果 内置多时间趋势面板 禁用模式类型（1、2、3 根蜡烛） 显示形态时趋势过滤的调整 MT5 version - >   HERE   / Instructions and description  -> HERE 显示模式列表： 锤模式 固定/固定 看跌 Harami / 看涨 Harami 看跌 Harami Cross / 看涨 Harami Cross 枢轴点反转向上/枢轴点反转向下 双柱低位收盘价较高/双柱低位收盘价较低 收盘价反转向上 / 收盘价反转向下 中性条 /     两个中性条 双内/内/外 向上推力杆/向下推力杆 晚星/晨星 晚上十字星 / 早上十字星 吞没看跌线/吞没看涨线 镜子酒吧 流星 乌云盖顶 十字星 输入变量： Main settings Trend Filtering Mo
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
指标
Scalper Inside PRO 帮你分析日内趋势，在入场前就把交易规划好。核心是三套专属策略，让你更精准地读懂市场。信号一出现，指标就自动判断行情方向并计算关键价位，你能提前看到潜在入场点、预期的止损以及多个止盈位。详尽的绩效统计会展示不同品种和策略在历史上的表现，帮你根据当前行情挑选合适的资产。它既可以作为独立的剥头皮工具，也可以融入你的系统，或者作为你自己 EA 的基础。运行于 MetaTrader 4 平台。 指标会直接在图表上标出入场、三个止盈位 - TP1、TP2、TP3 以及一个可选止损。你甚至可以接入自己的箭头指标，检验它们的统计数据和盈利能力。 购买后请直接联系我，即可获得指标的专属附赠 add-ons、更多关于实盘运用的说明，以及把它正确接入你自己交易系统和 EA 的帮助。 指标主要功能 内置三套专属交易策略，可即时切换。 箭头信号出现后即时计算价位：入场以及 TP1、TP2、TP3 多级目标立刻显示，方便你提前规划交易。开启手动或自动计算后，会显示止损位。 三套策略均内置优化模块：自动把参数适配到当前品种和周期，帮你快速筛选资产（仅在实时状态下可用）。 HTF
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
指标
All-in-One Trade Indicator (AOTI) – Since 2015. The All-in-One Trade Indicator (AOTI) determines daily targets for EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD, and USDJPY. All other modules work with any trading instruments. The indicator includes various features, such as Double Channel trend direction, Price channel, MA Bands, Fibo levels, Climax Bar detection, and others. The AOTI indicator is based on several trading strategies, and
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.67 (12)
指标
这个指标是我们2个产品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics 的一个超级组合。 它适用于所有时间框架，并以图形方式显示8种主要货币和一种符号的强势或弱势冲动! 该指标专门用于显示任何符号的货币强度加速，如黄金、异国货币对、商品、指数或期货。这是它的第一个指标，任何符号都可以被添加到第9行，以显示黄金、白银、石油、DAX、US30、MXN、TRY、CNH等的真实货币强度加速（冲动或速度）。 建立在新的基础算法上，它使识别和确认潜在的交易更加容易。这是因为它以图形方式显示了一种货币的强势或弱势是否正在加速，并测量了这种加速的速度--把它想象成你汽车中的速度表。当你加速时，事情显然会发生得更快，这在外汇市场上也是一样的，即如果你配对的货币正在向相反的方向加速，你就会发现一个潜在的有利可图的交易。 动态市场斐波那契28水平被用作警报触发器，将适应市场活动。如果冲动击中黄色触发线，你将收到警报。然后你就知道作为一个交易员应该做什么。货币对和方向已经给出。只需点击警报按钮，就可以切换到该货
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
指标
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
指标
货币强度向导是一个非常强大的指标，为您提供成功交易的一体化解决方案。该指标使用多个时间范围内所有货币的数据来计算这个或那个外汇对的力量。此数据以易于使用的货币指数和货币电力线的形式表示，您可以使用它们来查看这种或那种货币的力量。 您所需要的只是将指标附加到您要交易的图表上，该指标将向您显示您交易的货币的真实强度。该指标还向您显示买卖量压力的极值，您可以在顺势交易时利用这些压力。该指标还显示了基于斐波那契的可能目标。该指标可用于各种交易时间范围。该指标支持各种货币对的交易。 该指标为您提供所有类型的警报，包括推送通知。 购买后请联系我。我将与您分享我的交易技巧，并免费为您提供丰厚的红利指标！ 祝您交易愉快，获利丰厚！
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
指标
Linear Trend Predictor — 结合切入点和方向支撑线的趋势指标。按照突破高/低价通道的原理运作。该指标算法过滤市场噪音，考虑波动性和市场动态。 指示器功能  使用平滑方法，显示市场趋势和开立买入或卖出订单的切入点。  适合通过分析任何时间范围内的图表来确定短期和长期的市场走势。  输入参数可适应任何市场和时间范围，允许交易者独立定制指标。  设定的指示信号不会消失，也不会重新绘制——它是在蜡烛收盘时确定的。  几种类型的通知以箭头组合。  该指标既可以作为独立的交易系统使用，也可以作为其他交易系统的补充。  可供任何经验水平的交易者使用。 主要参数 Volatility Smoothing Level - 指标的主要参数，允许您配置指标以实现舒适的操作。 它的数字范围是 1 到 100，从而增加了您可以获得更长趋势运动的平滑度。 通过少量的数字，您可以获得短期走势并快速退出交易。 使用指标进行交易的时刻：  红线和箭头表示下降趋势和卖出开盘信号。止损应根据前一个上分形来设置。  黄线和箭头表示上升趋势和买入开盘信号。止损应根据前一个下分形来设置。
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
指标
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
指标
介绍     Quantum Breakout PRO   ，突破性的 MQL5 指标，正在改变您交易突破区域的方式！   Quantum Breakout PRO 由拥有超过 13 年交易经验的经验丰富的交易者团队开发，旨在通过其创新和动态的突破区域策略将您的交易之旅推向新的高度。 量子突破指标将为您提供带有 5 个利润目标区域的突破区域的信号箭头，以及基于突破框的止损建议。 它既适合新手交易者，也适合专业交易者。 量子 EA 通道：       点击这里 MT5版本：   点击这里 重要的！购买后请私信我领取安装手册。 建议： 时间范围：M15 货币对：GBPJPY、EURJPY、USDJPY、NZDUSD、XAUUSD 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低 经纪商时间：GMT +3 经纪商：IC Markets、Pepperstone with Raw 和 Razor 的点差最低 规格： 不重漆！ 最多 5 个建议利润目标区域 建议止损水平 可定制的盒子。您可以设置自己的 Box Time Start 和 Box Time End。 接触 如果您
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
指标
许多盈利交易者不仅知道如何识别市场趋势，而且也能把握趋势建立后的交易机会。 Pz 趋势交易 指标设计用来在趋势行情中尽可能的赚取利润。 已建立的趋势提供了一揽子交易机会，但大多数趋势交易指标完全忽视了它们，让交易者在趋势行情时完全不知道该如何做！一般趋势指标只通知有关的趋势变化，但根本不足以得到卓越的回报. Pz 趋势交易 指标比一般趋势指标显示多达 20 倍的交易 , 因为它注重所谓的市场时机。它不仅显示当前的市场趋势，也有回调，内柱线的突破和调整。它令您在趋势回调之后介入，安全的柱线内突破金字塔加仓，以及发现潜在的反转，和已知的调整。 趋势改变 一个趋势改变在市场方向变化时发生。趋势变化在图表上用带数字的彩色圆圈显示。蓝色 (1) 信号为上涨开始, 而红色 (1) 信号为下跌开始。趋势变化并非评估当前价格动作的结果, 它意味着交易设置是不定时地。如果您正确使用本指标, 在趋势变化时, 您将将已经入场 (参看下面的调整)。 回调 但凡趋势在运动中，行情上下抖动，盈利者收割利润，且其它参与者入场。趋势回调代表好的买入机会，通常是由主力获利离场导致。如果行情在回调后回归上行, 指标将
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
指标
在顺势交易中，主要的难点不在于找到一个水平位，而在于理解哪里才是一个真正有效的入场点。 价格经常对水平位产生反应，但无法延续 движение — 这会导致错误入场或错过行情。 Owl Smart Levels 不仅仅显示水平位 ，还会基于市场结构和回调构建区域。这使你可以以不同的方式评估入场点，并避免一部分虚假信号。 Owl Smart Levels 系统包含什么？ Owl Smart Levels 不只是标记水平位，而是一个 完整的交易模型 ，其中每个元素相互配合。 系统包含： Owl Smart Levels（指标） 显示趋势方向、回调区域，以及预定义的入场、止损和止盈水平 系统指南 解释如何在实战中使用信号：哪些情况需要考虑，哪些需要忽略，以及如何管理交易 交易决策清单 帮助你快速评估信号，避免基于“感觉”入场 Owl Helper 辅助EA 简化交易执行和管理 （一键下单） 说明、示例和策略 帮助你快速上手，并在实践中理解系统逻辑 最终，你获得的不是一个单独的工具，而是一个完整的交易框架 —— 从分析到执行。 阅读更多： Owl Smart Levels 如何发展
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
指标
下一代自动化供需区。适用于任何图表的创新算法。所有区域都是根据市场的价格行为动态创建的。 两种类型的警报 --> 1) 当价格触及区域时 2) 当新区域形成时 你不会再得到一个无用的指标。您将获得一个完整的交易策略和经过验证的结果。     新的功能：     价格触及供需区时发出警报     创建新的供应/需求区时发出警报     推送通知警报     以点为单位的区域宽度标签     关于 MTF 的又一个时间表。因此，现在您将能够看到高于当前 3 个时间帧，而不是高于当前 2 个时间帧     启用/禁用警报/区域/MTF 功能的按钮 您获得的优势：     消除交易中的情绪。     客观化您的交易条目。     通过高概率设置提高您的利润。     节省绘图区域的时间。     像专业人士一样交易金融市场。     任何市场的即时多时间框架分析。 你在图表上看到了什么？     蓝色和红色矩形是当前时间范围的供需区。     虚线样式线是当前上方第一个时间范围内的供需区域。     实线样式线是当前上方第二个时间范围内的
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
指标
A. 什么是 A2SR ？   * 这是一个领先的技术指标（没有重绘，没有滞后）。  -  指导 ： -- 在  https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- 和  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR 在确定支撑（需求）和阻力（供应）水平方面有一种特殊的技术。 与我们在网上看到的普通方式不同，A2SR 在确定实际 SR 级别时有一个独创的概念。 原技术不是从网上拿来的，也没有在网上公开过。 A2SR 将根据您的交易风格自动选择 SR 级别。 即使您正在更改时间范围，但 SR 级别仍将保留在其位置上。 因为实际的 SR 不是从你使用的时间范围内获得的。 A2SR 拥有完整的交易工具 。 实际支持（需求）和阻力（供应）的真正概念。 新闻事件和央行讲话的市场情绪。 新闻事件和趋势的主要货币强度 (MCS) 的真正概
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
指标
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — 7层过滤器 + RR保证系统的XAUUSD摆动交易完整系统 无重绘。无重画。无延迟。所有信号在确认后锁定。 买家奖励：购买现货许可证可免费获得AI Zone Radar（价值$59）+ PDF手册。购买后在MQL5上向我发送消息。 AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 MT5版本也已发售： https://www.mql5.com/en/market/product/170916?source=Site +Profile+Seller 在活跃的交易社区中被黄金交易者使用和信赖。专为精确度和易用性而构建。 这是为谁设计的 工作或生活太忙无法盯盘M5/M15的交易者 只想交易经过过滤的高质量信号的人 隔夜持仓或离开屏幕时持仓的交易者 想要每个信号获得更大波动的交易者（M30上$8-$25，H1上$15-$40，H4上$30-$150） 厌倦了猜测TP/SL设置位置的人 因低时间框架虚假信号而疲惫的交易者
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
指标
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
指标
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
指标
棘手的发现和频率稀缺是最可靠的交易方案之一。该指标使用您喜欢的振荡器自动查找并扫描常规和隐藏的发散。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 容易交易 发现常规和隐藏的分歧 支持许多知名的振荡器 根据突破实现交易信号 显示适当的止损和获利水平 可配置的振荡器参数 可自定义的颜色和尺寸 按条形过滤大小差异 实现绩效统计 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 为了提供广阔的市场前景，可以使用不同的振荡器在同一张图表中多次加载该指标，而不会产生干扰。该指标支持以下振荡器： RSI CCI MACD OSMA 随机 动量 很棒的振荡器 加速器振荡器 威廉姆斯百分比范围 相对活力指数 由于差异可能会扩大很多，尤其是在外汇市场中，因此该指标产生了转折：它在等待交易突破之前等待donchian突破确认差异。最终结果是带有非常可靠的交易信号的重新粉刷指示器。 输入参数 幅度：用于寻找差异的之字形周期 振荡器-选择要加载到图表的振荡器。 突破期-交易信号的突破期，以柱为单位。 发散类型-启用或禁用发散类型：隐藏，常规或两者。 最小散度单位为条形-最小散度单位为条形
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
指标
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  MT5 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/170028 MT4 Version                    https://www.mql5.com/en/market/product/88034 Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will hel
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
作者的更多信息
Bottom Picker Pro MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Bottom Picker Pro 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的牛熊波段副图指标。它通过融合多周期极值算法与多重平滑技术，构建出灵敏的牛熊趋势线与波段跟踪系统。该指标能够精准识别市场在极度超买与超卖区域的动能反转，提供明确的抄底、逃顶以及趋势回调信号，帮助交易者在波动的市场中精准把握波段的高低点，并配备完善的多通道信号提醒与冷却过滤机制。 核心功能 牛熊波段趋势系统与超买超卖参考线   系统内置 4 条核心轨迹线：紫色的 牛线 与青绿色的 熊线 用于界定中长期的牛熊多空边界；白色的 波段线 与蓝色的 段线 用于捕捉中短期的价格波动节奏。副图采用固定的 0-100 坐标系，并内置 80 和 20 两条水平参考线以界定超买与超卖区域。 MT5 版本额外支持牛线与辅助线之间的区域填充显示 ，让牛熊力量的扩张与收缩通过色块变化更加直观立体。 做多信号 Buy Dip (抄底) ：当波段线在 20 以下的深度超卖区向上穿越段线时触发，显示红色向上箭头与 "Buy Dip" 文字。这代表市场经历了充分的下跌释放，空头动能枯竭并开始强劲反弹，是极具实战价值的左侧或
Dual Swing Breakout System MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Dual Swing Breakout System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的双摆动突破状态机主图指标。它通过构建快、慢两套完全独立的摆动高低点追踪系统，将市场结构转化为清晰的状态机模型。当价格突破关键摆动极值时，系统会改变状态线的颜色并触发交易信号。该指标帮助交易者过滤市场噪音，精准识别短期动能爆发与中长期趋势反转，提供了一套逻辑严密、视觉直观的主图趋势跟踪解决方案。 核心功能 快慢双轨状态线与实时价格标签   系统在主图绘制 4 条状态线： 快线 由红色（多头状态）和绿色（空头状态）组成，追踪短期 12 周期内的摆动极值突破； 慢线 由紫色（多头状态）和青色（空头状态）组成，基于多周期加权组合算法追踪中长期趋势结构。线条颜色会根据市场状态自动切换，让交易者一眼看清当前所处的多空阶段。系统在最新 K 线右侧显示橙色（快线）和紫色（慢线）的 实时关键价位数字 ，方便交易者设置止损或挂单。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让盘整与突破状态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Long (快线做多) ：当快线状态从空头（绿色）切换为多头（
FREE
Liquidity Pool Hunter MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Liquidity Pool Hunter 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的流动性池主图指标。它基于机构订单流理论，通过统计近期高低点构建流动性聚集区域，精准识别市场中的扫荡、假突破与真突破行为。该指标帮助交易者站在机构视角，识别主力资金的猎杀流动性行为，从而在假突破后的反转行情中捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的多通道信号提醒。 核心功能 流动性池区域与高流动性提示   系统通过统计指定周期内的最高价、最低价以及 K 线实体的最高和最低点，构建出 空头流动性池（红色边界线） 和 多头流动性池（绿色边界线） 。这些区域代表了市场中止损单和挂单密集聚集的价格带。当价格在近期频繁触及某一区域时（10 根 K 线内触及 3 次及以上），图表右侧会显示   High Liq Zone (高流动性区)   或   Low Liq Zone (低流动性区)   提示，代表该方向存在大量待猎杀的流动性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让流动性扫荡行为通过颜色变化更加直观。 做多信号 Bull Sweep (多头扫荡) ：当价格向下刺穿多头流动性池下边界
Pyramiding Entry Master MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Pyramiding Entry Master 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图均线趋势跟踪与金字塔式加仓入场指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA20、MA60），并基于 55 周期趋势动量模型、成交量放大确认和多重超跌条件，自动生成三类买入信号：半路追涨（Chase）、加仓（Add）和抄底（Dip Buy），覆盖趋势加速追入、次日低吸加仓和深度超跌抄底三种典型入场场景。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立冷却过滤与多通道提醒机制，是构建金字塔加仓交易系统的理想主图工具。 核心功能 四周期均线系统与右侧标签 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA20 品红色粗线 作为中短期趋势分水岭， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准。四条均线右侧均附带同色文字标签，便于快速识别各均线位置。均线多头排列（MA5 > MA10 > MA20 > MA60）时代表趋势健康向上，是 Chase 和 Add 信号发挥最佳效力的背景条件。 MT5 版本额外支持信号 K 线染色
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Pattern Recognition Master System MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Pattern Recognition Master System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图经典 K 线形态自动识别指标。它在主图上自动侦测并标注十一类经典反转与中继形态，涵盖双顶双底、头肩顶底、锤子吊颈、吞没、十字星以及晨星暮星，并为每类形态配备独立的冷却过滤周期，从源头抑制重复信号。该指标视觉紧凑、信号分层清晰，并支持按形态独立开关提醒，是构建形态交易系统的理想主图工具。 核心功能 形态自动识别与紧凑标注 系统在满足条件的 K 线附近自动绘制形态名称文字与方向箭头，看跌类形态（双顶、头肩顶、吊颈、看跌吞没、十字星、暮星）标注于 K 线上方，看涨类形态（双底、头肩底、锤子、看涨吞没、晨星）标注于 K 线下方，多形态同现时自动紧凑错位排布，避免文字重叠。双顶与头肩顶附带红色向下箭头，双底与头肩底附带绿色向上箭头，方向一目了然。 MT5 版本额外支持形态 K 线染色功能 ，将触发形态的关键 K 线按多空属性着色，让形态位置通过 K 线颜色直观呈现。 看跌形态信号 M Top (双顶)：当当前 K 线为局部高点、且在近 10 至 25 根 K 线
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TD Sequential Pro MT5
You Long Guo
指标
产品简介 TD Sequential Pro 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的九转序列主图指标，基于经典的 Tom DeMark 序列理论深度开发。该指标通过统计连续 9 根 K 线的收盘价与 4 根前 K 线的比较关系，精准识别市场动能衰竭点。它能帮助交易者在趋势末端捕捉高概率的反转机会，并提供完善的序列跟踪、数字标记与多通道信号提醒功能。 核心功能 九转序列数字标记与 K 线染色   系统会自动统计上涨和下跌的连续计数，当计数达到 5 至 9 时，会在 K 线高低点附近标注对应数字。上涨序列 5-8 显示为紫色，9 显示为绿色；下跌序列 5-8 显示为青色，9 显示为红色。5-8 的数字标记采用回溯确认机制，仅当该轮序列最终走满 9 时才会显示，确保信号的有效性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让序列进程通过颜色变化一目了然。 做多信号 Low 9 (低九) ：当连续 9 根 K 线的收盘价均低于各自前 4 根 K 线的收盘价时触发。这代表空头动能已经极度衰竭，市场出现高概率的底部反转信号，是经典的左侧建仓或加仓时机。 TD Track Down
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Dual Swing Breakout System MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Dual Swing Breakout System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的双摆动突破状态机主图指标。它通过构建快、慢两套完全独立的摆动高低点追踪系统，将市场结构转化为清晰的状态机模型。当价格突破关键摆动极值时，系统会改变状态线的颜色并触发交易信号。该指标帮助交易者过滤市场噪音，精准识别短期动能爆发与中长期趋势反转，提供了一套逻辑严密、视觉直观的主图趋势跟踪解决方案。 核心功能 快慢双轨状态线与实时价格标签   系统在主图绘制 4 条状态线： 快线 由红色（多头状态）和绿色（空头状态）组成，追踪短期 12 周期内的摆动极值突破； 慢线 由紫色（多头状态）和青色（空头状态）组成，基于多周期加权组合算法追踪中长期趋势结构。线条颜色会根据市场状态自动切换，让交易者一眼看清当前所处的多空阶段。系统在最新 K 线右侧显示橙色（快线）和紫色（慢线）的 实时关键价位数字 ，方便交易者设置止损或挂单。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让盘整与突破状态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Long (快线做多) ：当快线状态从空头（绿色）切换为多头（
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Dynamic Fibonacci Deviation MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Dynamic Fibonacci Deviation 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的自适应斐波那契水平线主图指标。它创新性地将 EMA 动态中线、标准差波动率与斐波那契比例相结合，构建出能够随市场波动自动伸缩的智能支撑阻力系统。该指标通过超买超卖识别与回落反弹信号，帮助交易者在均值回归行情中精准捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 自适应斐波那契通道与 K 线染色   系统以 EMA 作为动态中线，结合标准差计算当前市场的波动幅度，并通过 EMA 平滑后的最大偏离倍数动态调整斐波那契比例。通道上下各绘制 6 条水平线，涵盖 0.191、0.5、0.75、1.0、1.382、1.618 等经典斐波那契比例，颜色从绿色（低位）渐变到紫色（高位），让价格所处的波动区间一目了然。图表右侧会实时显示当前的   中线价格   和   标准差数值 。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让超买超卖状态通过颜色变化更加直观。 做多信号 Oversold (超卖) ：当价格收盘价跌破下轨第 4 水平线 (Dn4, 1.0
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Pyramiding Entry Master MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Pyramiding Entry Master 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图均线趋势跟踪与金字塔式加仓入场指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA20、MA60），并基于 55 周期趋势动量模型、成交量放大确认和多重超跌条件，自动生成三类买入信号：半路追涨（Chase）、加仓（Add）和抄底（Dip Buy），覆盖趋势加速追入、次日低吸加仓和深度超跌抄底三种典型入场场景。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立冷却过滤与多通道提醒机制，是构建金字塔加仓交易系统的理想主图工具。 核心功能 四周期均线系统与右侧标签 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA20 品红色粗线 作为中短期趋势分水岭， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准。四条均线右侧均附带同色文字标签，便于快速识别各均线位置。均线多头排列（MA5 > MA10 > MA20 > MA60）时代表趋势健康向上，是 Chase 和 Add 信号发挥最佳效力的背景条件。 MT5 版本额外支持信号 K 线染色
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TD Sequential Pro MT4
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产品简介 TD Sequential Pro 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的九转序列主图指标，基于经典的 Tom DeMark 序列理论深度开发。该指标通过统计连续 9 根 K 线的收盘价与 4 根前 K 线的比较关系，精准识别市场动能衰竭点。它能帮助交易者在趋势末端捕捉高概率的反转机会，并提供完善的序列跟踪、数字标记与多通道信号提醒功能。 核心功能 九转序列数字标记与 K 线染色   系统会自动统计上涨和下跌的连续计数，当计数达到 5 至 9 时，会在 K 线高低点附近标注对应数字。上涨序列 5-8 显示为紫色，9 显示为绿色；下跌序列 5-8 显示为青色，9 显示为红色。5-8 的数字标记采用回溯确认机制，仅当该轮序列最终走满 9 时才会显示，确保信号的有效性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让序列进程通过颜色变化一目了然。 做多信号 Low 9 (低九) ：当连续 9 根 K 线的收盘价均低于各自前 4 根 K 线的收盘价时触发。这代表空头动能已经极度衰竭，市场出现高概率的底部反转信号，是经典的左侧建仓或加仓时机。 TD Track Down
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Dynamic Trend Follower MT5
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Dynamic Trend Follower 主图指标深度解析：双均线变色 + 金叉死叉标记 + 买卖信号 + 趋势转换 + 强势金/死叉 指标概述 Dynamic Trend Follower 是一款专为   MT4、5平台   设计的高品质主图均线交叉综合信号指标。它突破了传统单一均线或简单交叉的局限，通过整合   双均线趋势变色系统 、 金叉死叉"+"标记与差值百分比 、 买卖信号箭头 、 趋势转换提示   以及   强势金叉/死叉识别 ，结合均线状态判定和多层信号标注机制，在主图上直观呈现市场趋势方向、交叉爆发点和关键反转预警。其核心价值在于利用多维度均线算法融合和信号过滤机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟随和反转机会。 1. 核心信号系统 1.1 双均线趋势变色系统   短期均线（Short MA）   — 线宽2：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   长期均线（Long MA）   — 线宽3：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   交易意义 ：通过颜色直观判断均线方向，绿色代表多头趋势，红色代表空头趋势，蓝色
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Dynamic Fibonacci Deviation MT4
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产品简介 Dynamic Fibonacci Deviation 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的自适应斐波那契水平线主图指标。它创新性地将 EMA 动态中线、标准差波动率与斐波那契比例相结合，构建出能够随市场波动自动伸缩的智能支撑阻力系统。该指标通过超买超卖识别与回落反弹信号，帮助交易者在均值回归行情中精准捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 自适应斐波那契通道与 K 线染色   系统以 EMA 作为动态中线，结合标准差计算当前市场的波动幅度，并通过 EMA 平滑后的最大偏离倍数动态调整斐波那契比例。通道上下各绘制 6 条水平线，涵盖 0.191、0.5、0.75、1.0、1.382、1.618 等经典斐波那契比例，颜色从绿色（低位）渐变到紫色（高位），让价格所处的波动区间一目了然。图表右侧会实时显示当前的   中线价格   和   标准差数值 。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让超买超卖状态通过颜色变化更加直观。 做多信号 Oversold (超卖) ：当价格收盘价跌破下轨第 4 水平线 (Dn4, 1.0
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Pattern Recognition Master System MT4
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产品简介 Pattern Recognition Master System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图经典 K 线形态自动识别指标。它在主图上自动侦测并标注十一类经典反转与中继形态，涵盖双顶双底、头肩顶底、锤子吊颈、吞没、十字星以及晨星暮星，并为每类形态配备独立的冷却过滤周期，从源头抑制重复信号。该指标视觉紧凑、信号分层清晰，并支持按形态独立开关提醒，是构建形态交易系统的理想主图工具。 核心功能 形态自动识别与紧凑标注 系统在满足条件的 K 线附近自动绘制形态名称文字与方向箭头，看跌类形态（双顶、头肩顶、吊颈、看跌吞没、十字星、暮星）标注于 K 线上方，看涨类形态（双底、头肩底、锤子、看涨吞没、晨星）标注于 K 线下方，多形态同现时自动紧凑错位排布，避免文字重叠。双顶与头肩顶附带红色向下箭头，双底与头肩底附带绿色向上箭头，方向一目了然。 MT5 版本额外支持形态 K 线染色功能 ，将触发形态的关键 K 线按多空属性着色，让形态位置通过 K 线颜色直观呈现。 看跌形态信号 M Top (双顶)：当当前 K 线为局部高点、且在近 10 至 25 根 K 线
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Dynamic Trend Follower MT4
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Dynamic Trend Follower 主图指标深度解析：双均线变色 + 金叉死叉标记 + 买卖信号 + 趋势转换 + 强势金/死叉 指标概述 Dynamic Trend Follower 是一款专为   MT4平台   设计的高品质主图均线交叉综合信号指标。它突破了传统单一均线或简单交叉的局限，通过整合   双均线趋势变色系统 、 金叉死叉"+"标记与差值百分比 、 买卖信号箭头 、 趋势转换提示   以及   强势金叉/死叉识别 ，结合均线状态判定和多层信号标注机制，在主图上直观呈现市场趋势方向、交叉爆发点和关键反转预警。其核心价值在于利用多维度均线算法融合和信号过滤机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟随和反转机会。 1. 核心信号系统 1.1 双均线趋势变色系统   短期均线（Short MA）   — 线宽2：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   长期均线（Long MA）   — 线宽3：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   交易意义 ：通过颜色直观判断均线方向，绿色代表多头趋势，红色代表空头趋势，蓝色代表
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Gap Up Hunter
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合理的指标，合理的价格 【指标名称】： 跳空短线王 1. 核心功能   多周期共振 ：融合   13/34/55   周期KDJ，过滤假信号，提升胜率。   跳空捕捉 ：识别   跳空高开   形态，捕捉市场强势启动点。   顶底预警 ：利用   J值   敏感性，精准预警行情转折。 2. 信号说明   买入信号一：UP 图表显示白色   “UP” 。代表   跳空高开   阳线站上   MA5 。预示   多头强势 ，适合   追涨 。   买入信号二：Buy 图表显示绿色   “”   及   “Buy” 。代表   低位超卖   区形成   金叉 。预示   反弹概率   高，适合   抄底 。   卖出信号：Sell 图表显示红色   “”   及   “Sell” 。代表   高位超买   区形成   死叉 。预示   动能衰竭 ，建议   止盈 。   其他 ： MA5/MA10   均线用于判断趋势方向。 3. 图形展示   MA线 ：白色MA5，黄色MA10，判断趋势支撑。   UP信号 ：白色文字，位于K
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
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Smart Divergence Finder 指标深度解析：趋势、背离与共振的实战指南 指标简介 Smart Divergence Finder 是一款专为 MT4/MT5 平台设计的智能主图综合指标。它突破传统副图背离分析的碎片化局限，通过算法整合趋势判定、多指标背离检测与智能信号过滤功能，将关键交易信号直接呈现在价格图表中。该指标的核心价值在于利用动态验证机制识别高概率反转点，显著降低假信号干扰，帮助交易者在趋势延续与反转临界点做出精准决策。 核心信号详解 1. 趋势与动态均线系统 指标通过自适应均线组实时界定市场状态，避免滞后性干扰：   EMA Fast（亮蓝色实线） ：动态调整的短期敏感均线，根据市场波动率自动优化周期参数，紧贴价格运行。   EMA Smart（紫色虚线） ：基于波动率加权的智能趋势线，平滑度高于传统EMA，能有效过滤短期噪音，作为多空分界参考。   趋势确认信号（彩色箭头） ： 绿色实心箭头 ：价格站上双均线且快线向上发散，确认多头趋势。 红色空心箭头 ：价格跌破双均线且快线向下收敛，确认空头趋势。 2. 智能多指标背离检测 指标同步扫
Black Horse Finder
You Long Guo
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Black Horse Finder 指标深度解析：趋势、压力支撑与多重信号的实战指南 指标简介 Black Horse Finder 是一款专为 MT4 平台设计的综合性主图指标。它源自经典的通达信综合主图逻辑，突破了单一均线或单一指标的局限，将趋势判断、动态压力支撑、多重买入信号（如老鼠仓、黑马线）以及背离检测高度集成于主图界面。该指标的核心价值在于通过多重算法过滤与冷却周期机制，帮助交易者在复杂的行情中精准捕捉高胜率的反转与突破机会。 核心信号详解 趋势与动态压力支撑系统 指标在主图上绘制了核心趋势线与动态通道，用于界定当前的市场状态： MA8 与 MA12（蓝色实线）：代表短期与中期价格趋势，通过两者的排列关系（如 MA8 > MA12）直观判断多空方向。 压力线（青色线）：基于过去30根K线的最高价动态计算，代表上方的阻力位。 支撑线（绿色线）：基于过去30根K线的最低价动态计算，代表下方的支撑位。 多重买入信号检测 指标内置了多种高胜率的买入逻辑，并自动在主图上标注向上箭头（lime色）： 老鼠仓 (Insider)：在低价位出现大阴线或特定跌幅后，次日出
Channel Breakout Master MT4
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双通道趋势主图指标（Channel Breakout Master）深度解析：加权通道、双重EMA与趋势状态实战指南 指标简介 Channel Breakout Master（双通道趋势主图指标）源自通达信SLTD系列，是一款专为MT4/MT5平台设计的高阶主图趋势指标。它突破了传统单一布林带或均线通道的局限，通过 加权高低点EMA90通道 与 双重EMA平滑通道（25/60周期）   的双通道嵌套架构，配合趋势状态判定和通道触及信号，在主图上直观呈现市场的趋势方向、强弱状态及关键转折点。其核心价值在于利用多层通道过滤与信号冷却机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的顺势交易与反转机会。 核心信号详解 1. 双通道系统架构 指标在主图上绘制两套核心通道，用于定义市场的多层级状态： 加权高低点通道（90周期EMA） 采用20,19,...,2,1的加权方式计算高低点，再经过90周期EMA平滑 生成扩展上轨（SLTD8）和扩展下轨（SLTD9），作为通道的宏观边界参考 双重EMA平滑通道（25/60周期）   25周期通道（白色虚线 + 黄色中线） ：由双重EMA（E
Ultimate Signal Hub MT4
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终极信号枢纽主图指标（Ultimate Signal Hub）深度解析：MA60趋势基准、动量起爆与多层共振实战指南 指标简介 Ultimate Signal Hub（终极信号枢纽主图指标）是一款专为   MT4/MT5 平台   设计的高阶主图综合信号指标。它突破了传统单一均线或振荡器的局限，通过   MA60 趋势基准线 、 MACD 变种起爆算法 、 类 KDJ 振荡器   以及   突破/追涨形态识别   的多维嵌套架构，配合趋势状态判定和多层信号过滤机制，在主图上直观呈现市场的趋势方向、动量爆发点及关键转折预警。其核心价值在于利用多维度算法融合与信号冷却机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟踪与反转机会。 1. 核心信号体系 1.1 趋势基准线（MA60） 绘制   60 周期简单移动平均线 （白色虚线），用于界定市场主要趋势方向。   实战意义 ：价格在 MA60 之上时，优先考虑做多信号；价格在 MA60 之下时，优先考虑做空信号。MA60 是整个指标系统的   “方向锚点” 。 1.2 动量起爆类信号（MACD 变种算法）   Ignite（起
Bull Bear Decision Maker MT4
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产品简介 Bull Bear Decision Maker 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多合一主图趋势与反转决策指标。它源自经典的 NXMMA 交易体系，深度融合了威廉指标变种、KDJ、RSI 以及多重均线系统。该指标通过多维度的算法共振，帮助交易者在复杂的行情中精准识别高概率的趋势跟随、底部反转以及顶部逃顶机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 趋势追踪与 K 线染色   内置 MA17、EMA55 和 MA30 三条核心均线，直观展示中长期趋势方向。图表右侧会实时显示当前的   Bull (多头)   或   Bear (空头)   状态。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，通过 K 线颜色的自动切换，让多空动能的转换一目了然。 多维买入信号   提供 6 种不同级别的买入提示。 B (基础买入)   捕捉威廉变种趋势反转； Buy In (买进)   代表多重均线共振突破； Attack (进攻)   提示短期动能爆发； Bull (牛)   则在完美均线多头排列时触发，信号可靠性极高。 精准逃顶机制   包含   S (基
Channel State Analyzer MT4
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产品简介 Channel State Analyzer 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的趋势通道主图指标。它融合了线性回归斜率趋势线、加权通道、55 周期高低点监控以及通道状态识别。该指标通过动态通道与趋势线的配合，帮助交易者在复杂行情中精准识别趋势转折、通道突破以及短期底部机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 斜率趋势线与 K 线染色   基于 10 周期线性回归斜率与 EMA20 平滑算法，构建高灵敏度的主趋势线，直观展示中短期趋势方向。图表右侧会实时显示当前的   Bull Trend (多头趋势)   或   Bear Trend (空头趋势)   状态。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，多头为蓝色、空头为黄色、涨幅超过 5% 显示为青色，让多空动能转换一目了然。 加权趋势通道   采用独特的 8 级权重算法构建上下轨通道，上轨为加权均值线，下轨为多重低点均值平滑线。通道的收窄与扩张直观反映市场波动率变化，帮助交易者判断调整结束与趋势启动时机。 55 周期极值监控   自动标记 55 周期内的   55 High (新高)
Auto Trend Bands MT4
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产品简介 Auto Trend Bands 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的自适应趋势通道主图指标。它基于线性回归算法与标准差动态构建趋势通道，能够自动识别市场趋势方向并根据斜率变化实时变色。该指标通过通道突破信号与强趋势标记，帮助交易者在复杂行情中精准捕捉趋势启动与加速机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 自适应趋势通道与 K 线染色   采用线性回归预测算法构建通道中线，并结合标准差动态计算上下轨。通道会根据斜率方向自动变色： 上升趋势显示为绿色 (#089981) ， 下降趋势显示为红色 (#f23645) ，让趋势方向一目了然。图表右侧会实时显示当前的   Uptrend (上升趋势)   或   Downtrend (下降趋势)   状态及斜率数值。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让多空动能转换通过颜色变化更加直观。 强趋势标记   系统会自动计算斜率的平均值，当当前斜率的绝对值超过历史平均水平时，会在通道外侧绘制圆点标记。这代表市场进入加速阶段，是顺势加仓或持仓的强力信号。 做多信号 Resistance (阻力位突
Color Trend Master MT4
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产品简介 Color Trend Master 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多层 WMA 平滑趋势线主图指标。它基于经典的 MavilimW 算法，通过 6 层斐波那契周期的加权移动平均嵌套计算，构建出极度平滑且反应灵敏的趋势跟踪系统。该指标能够精准识别趋势拐点，并通过颜色变化、买卖信号与强势标记，帮助交易者在复杂行情中清晰把握趋势方向与动能强度，提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 6 层 WMA 平滑趋势线与 K 线染色   系统采用 3、5、8、13、21、34 这 6 个斐波那契周期，对收盘价进行层层嵌套的加权移动平均计算，最终生成一条极度平滑的 MAVW 趋势线。该趋势线会根据方向自动变色： 上升趋势显示为蓝色 ， 下降趋势显示为红色 ， 横盘整理显示为黄色 ，让趋势状态一目了然。图表右侧会实时显示当前的   Rising Trend (上升趋势)   或   Falling Trend (下降趋势)   状态及 MAVW 数值。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让多空动能转换通过颜色变化更加直观。 强势标记   当趋势线方
Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
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产品简介 6in1 Confluence System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多指标共振副图指标。它创新性地将 MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM 这 6 种经典技术指标融合在一个副图窗口中，通过可视化的圆点矩阵实时展示多空力量对比。当 6 个指标同时指向同一方向时，系统会发出高概率的共振信号，帮助交易者在复杂行情中快速识别趋势共识，捕捉确定性极高的买卖时机。 核心功能 6 指标可视化矩阵   系统在副图窗口中绘制 6 行圆点矩阵，分别对应   MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM   六个指标。每根 K 线对应的 6 个圆点会根据各指标的多空状态实时变色： 红色圆点代表该指标当前看多 ， 绿色圆点代表该指标当前看空 。这种设计让交易者无需切换多个副图，即可一眼看清所有指标的多空共识，大幅提升决策效率。右侧会显示各指标的名称标签，方便对照识别。 做多信号 All Bull (全多共振) ：当 6 个指标（MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM）同时看多时触发，并在副图顶部显示红色向上箭头和 "All Bull" 文字。
Triple Divergence Hunter MT4
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产品简介 Triple Divergence Hunter 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多指标背离检测副图指标。它深度整合了 MACD、KDJ、RSI 三大经典动能指标，通过严密的交叉与极值对比算法，精准捕捉价格与指标之间的顶底背离现象。同时，指标内置自定义 K88/D88 动能趋势系统，帮助交易者在趋势末端提前识别反转信号，在复杂行情中捕捉高胜率的左侧或右侧交易机会。 核心功能 K88/D88 动能趋势系统与超买超卖参考线   系统基于 34 周期极值计算构建自定义 KDJ 模型，生成 K88 主线与 D88 辅线。K88 线会根据多空状态自动变色： 多头状态显示为红色 ， 空头状态显示为绿色 。副图固定 0-100 坐标系，并内置 80 和 20 两条水平参考线，用于界定超买与超卖区域。 MT5 版本额外支持 K88/D88 柱状图填充显示 ，让动能转换与多空力量对比更加直观立体。 做多信号 (底背离 Bottom Divergence) MACD Bot (MACD底背离) ：当价格创出新低，但 MACD 的 DIF 线未创出新低，且在 DIF 上穿 D
Peak Valley Hunter MT4
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产品简介 Peak Valley Hunter (HZ88) 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的全能型主图趋势跟踪与波段反转指标。它通过构建三重复合均线系统（操盘线与趋势线），结合动态压力支撑追踪算法和 K 线形态识别技术，为交易者提供从趋势确认、动能爆发到局部反转的全方位交易信号。该指标逻辑严密、视觉清晰，并配备完善的信号冷却与多通道提醒机制，是构建主图交易系统的理想选择。 核心功能 三重复合均线与动态压力支撑系统   系统在主图绘制两条核心复合均线： 操盘线 （由 EMA3、MA9、MA15 复合而成）反应灵敏，用于捕捉短期交易机会，收盘站上显示白色，跌破显示浅蓝色； 趋势线 （由 EMA8、MA14、MA24 复合而成）用于界定中期趋势方向，收盘站上显示红色，跌破显示绿色。同时，系统基于 8 周期极值算法动态绘制灰色的 压力线（上 0）   与 支撑线（下 0） ，实时追踪市场的波峰与波谷结构。系统在最新 K 线右侧显示白色 实时收盘价标签 。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让反转形态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Open Long (开
Multi Dimensional Bottom Finder MT4
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产品简介 Multi Dimensional Bottom Finder 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的高阶副图震荡与多维共振指标。它打破了传统单一 KDJ 或 RSI 指标的局限，通过融合多周期随机震荡算法、CCI 极值分析、成交量异动检测与乖离率修复模型，构建了一套极具深度的底部猎手系统。该指标能够敏锐捕捉市场在极度超卖区域的动能反转，并通过多维度共振过滤出极高胜率的战略级抄底信号，是波段交易者和左侧交易者不可或缺的副图利器。 核心功能 多维震荡柱状图与趋势平滑线系统   系统在副图绘制了丰富的视觉元素以反映市场微观结构： KHLD7 多色柱状图 通过品红、红、蓝、青四种颜色及 50 中轴的分段，直观展现动能的强弱与多空状态的切换； KHLD13 低位柱 （红/绿）专门用于放大和捕捉底部区域的微弱反转动能； KHLD22 青线 与   KHLD23 棕线 作为中短期趋势的平滑跟踪线，辅助判断震荡区间的突破方向。副图内置 0、50、100 三条水平参考线以界定超买、中轴与超卖区域。 MT5 版本额外支持更精细的柱状图分段着色、超买超卖点线以及 80 虚线参考
Low Buy High Sell Radar MT4
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指标
产品简介 Low Buy High Sell Radar 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的全能型主图趋势跟踪与波段交易指标。它通过构建动态趋势线变色系统，结合多周期震荡算法（TSI 与 RSI）、量价动能模型与信号冷却过滤机制，为交易者提供从趋势确认、超买超卖识别到精准入场离场的全方位交易信号。该指标逻辑严密、视觉清晰，并配备完善的信号冷却与多通道提醒机制，是构建主图交易系统的理想选择。 核心功能 动态趋势线与均线系统 系统在主图绘制两条核心趋势识别元素： MA60 品红线 作为 60 周期简单移动平均线，提供中长期趋势基准参考； 动态趋势线 以白色中轴线为基础，当短期动能持续上升时自动转为 红色粗线 ，当短期与中期动能同步走弱时转为 绿色粗线 ，直观反映多空主导权的切换。交易者仅需观察趋势线颜色即可快速判断当前市场的主导方向。系统在最新 K 线右侧显示白色 实时收盘价标签 。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，上涨染蓝色、下跌染红色、持平染灰色、趋势转多染黄色，让趋势状态与反转形态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Low Buy (低吸)：当短期震
MACD Trend Visualizer System MT4
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产品简介 MACD Trend Visualizer System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图 MACD 趋势可视化与多空切换交易指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA30、MA60），并在内部计算 MACD 柱状值，将 MACD 多空动能与均线排列、价格位置三重条件融合，自动判定当前市场处于多头趋势还是空头趋势，并在趋势切换的关键节点生成 Long（做多）和 Short（做空）入场信号。同时，系统内置基于盈利目标距离的离场预警机制，当持仓浮盈达到设定阈值且价格出现短期回落迹象时，自动触发 Exit Long（多减）或 Exit Short（空减）离场提示。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立提醒开关与多通道通知机制，是构建趋势跟踪与盈利保护交易系统的理想主图工具。 核心功能 四周期均线系统与 MACD 趋势融合 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA30 品红色线 作为中期趋势参考， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准与多空分水岭。系统在内部同步计算 12
Auto Trading Plan Generator Ultra MT4
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指标
产品简介 Auto Trading Plan Generator Ultra 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图均线反弹交易计划生成指标。它基于多周期均线系统构建多维反弹检测模型，当价格触及均线后出现方向性反弹时自动生成 Buy（做多）或 Sell（做空）信号，并在信号触发位置即时绘制一份完整的交易计划面板，包含动态止损价位、两档止盈目标以及基于结构位的风险回报比。同时，系统在信号后数根 K 线内绘制止损参考虚线，并在图表最右侧实时显示当前趋势状态与长期均线价格标签。该指标将信号识别、计划生成、止损可视化和趋势状态监控四大功能融为一体，是构建纪律化交易系统的理想主图工具。 核心功能 多均线反弹检测与趋势状态判定 系统在主图内部计算多条简单移动平均线与指数移动平均线，覆盖短期到长期多个趋势参考维度。系统通过统计当前收盘价位于各均线上方或下方的数量来判定趋势状态：当价格处于多数均线下方时，判定为上升趋势中的回调低吸状态（Up Trend）；当价格处于多数均线上方时，判定为下降趋势中的反弹做空状态（Down Trend）；其余情况判定为震荡区间（Range）。图表最右
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