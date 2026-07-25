Confluence System 6 in 1 MT4

产品简介

6in1 Confluence System 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的多指标共振副图指标。它创新性地将 MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM 这 6 种经典技术指标融合在一个副图窗口中，通过可视化的圆点矩阵实时展示多空力量对比。当 6 个指标同时指向同一方向时，系统会发出高概率的共振信号，帮助交易者在复杂行情中快速识别趋势共识，捕捉确定性极高的买卖时机。

核心功能

6 指标可视化矩阵 系统在副图窗口中绘制 6 行圆点矩阵，分别对应 MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM 六个指标。每根 K 线对应的 6 个圆点会根据各指标的多空状态实时变色： 红色圆点代表该指标当前看多 ， 绿色圆点代表该指标当前看空 。这种设计让交易者无需切换多个副图，即可一眼看清所有指标的多空共识，大幅提升决策效率。右侧会显示各指标的名称标签，方便对照识别。

做多信号

All Bull (全多共振) ：当 6 个指标（MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM）同时看多时触发，并在副图顶部显示红色向上箭头和 "All Bull" 文字。这代表市场所有维度的动能、趋势、超买超卖状态均指向多头，是极高概率的右侧建仓或加仓信号。系统内置冷却机制（默认 10 根 K 线），避免在强势单边行情中重复发出信号。

做空信号

All Bear (全空共振) ：当 6 个指标同时看空时触发，并在副图底部显示绿色向下箭头和 "All Bear" 文字。这代表市场所有维度的动能、趋势、超买超卖状态均指向空头，是极高概率的右侧做空或离场信号。系统同样内置冷却机制，确保信号的稀缺性和有效性。

实战应用

在日常交易中，观察圆点矩阵的颜色变化是核心用法。当红色圆点逐渐增多（例如从 2 个增加到 4 个、5 个），代表多头力量正在积蓄，趋势可能正在形成。反之，当绿色圆点逐渐增多，代表空头力量正在增强。

当 All Bull 信号出现时，代表 6 个指标达成完全共识，这是最强烈的做多信号。建议结合主图趋势指标或支撑阻力位进行确认，若主图也处于上升趋势中，可果断建仓做多。

当 All Bear 信号出现时，代表 6 个指标达成完全空头共识，是最强烈的做空或平仓信号。若持仓多单，建议立即离场或反手做空。

参数说明

核心算法参数： Cooldown Bars 默认 10，控制全多/全空信号的冷却周期，避免在强势行情中频繁发出共振信号； Max Dot Bars 默认 500，控制圆点矩阵的最大回溯 K 线数，数值越大历史显示越完整但加载稍慢。

提醒设置： Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假信号。 Popup 和 Sound 默认开启， Push 和 Email 默认关闭。

单信号提醒开关：系统允许您针对 All Bull 和 All Bear 这 2 种信号，分别独立开启或关闭提醒功能，满足个性化交易需求。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 M15 及以上周期使用以获得更稳定的共振信号。6 指标共振在 H1 及以上周期表现尤为出色，适合波段交易者和日内交易者使用。

建议将本指标作为副图确认工具，与主图趋势指标配合使用。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险。

总结