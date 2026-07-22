TD Sequential Pro MT4

产品简介

TD Sequential Pro 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的九转序列主图指标，基于经典的 Tom DeMark 序列理论深度开发。该指标通过统计连续 9 根 K 线的收盘价与 4 根前 K 线的比较关系，精准识别市场动能衰竭点。它能帮助交易者在趋势末端捕捉高概率的反转机会，并提供完善的序列跟踪、数字标记与多通道信号提醒功能。

核心功能

九转序列数字标记与 K 线染色 系统会自动统计上涨和下跌的连续计数，当计数达到 5 至 9 时，会在 K 线高低点附近标注对应数字。上涨序列 5-8 显示为紫色，9 显示为绿色；下跌序列 5-8 显示为青色，9 显示为红色。5-8 的数字标记采用回溯确认机制，仅当该轮序列最终走满 9 时才会显示，确保信号的有效性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让序列进程通过颜色变化一目了然。

做多信号

Low 9 (低九) ：当连续 9 根 K 线的收盘价均低于各自前 4 根 K 线的收盘价时触发。这代表空头动能已经极度衰竭，市场出现高概率的底部反转信号，是经典的左侧建仓或加仓时机。

TD Track Down (下跌跟踪) ：当下跌序列计数达到 8，且下一根 K 线成功走满 9 时触发。这是一个前瞻性的预警信号，代表市场即将完成下跌九转，交易者应提前做好抄底准备。

做空信号

High 9 (高九) ：当连续 9 根 K 线的收盘价均高于各自前 4 根 K 线的收盘价时触发。这代表多头动能已经极度衰竭，市场出现高概率的顶部反转信号，是经典的左侧逃顶或做空时机。

TD Track Up (上涨跟踪) ：当上涨序列计数达到 8，且下一根 K 线成功走满 9 时触发。这是一个前瞻性的预警信号，代表市场即将完成上涨九转，交易者应提前做好止盈或做空准备。

实战应用

在长期上涨趋势后，若图表出现 High 9 信号，代表多头力量耗尽，应警惕趋势反转风险，建议分批止盈或轻仓试空。若出现 TD Track Up 信号，则应提前收缩仓位，等待九转完成后的反转确认。

在长期下跌趋势后，若图表出现 Low 9 信号，代表空头力量耗尽，是极佳的左侧抄底机会，可考虑轻仓试探。若出现 TD Track Down 信号，则应提前准备资金，等待九转完成后的反转建仓。

仓位管理方面，九转信号适合左侧轻仓试错，而配合其他趋势指标确认后适合建立标准仓位。

参数说明

核心算法参数： Text Gap (ATR) 默认 0.35，基于 ATR 动态计算文字与 K 线的间距，确保不同周期下排版美观； Max Lookback Bars 默认 2000，控制历史信号标注的最大回溯范围。

提醒设置： Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假信号。 Popup 和 Sound 默认开启， Push 和 Email 默认关闭。

单信号提醒开关：系统允许您针对 High 9 、 Low 9 、 TD Track Up 、 TD Track Down 这 4 种信号，分别独立开启或关闭提醒功能，满足个性化交易需求。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 M15 及以上周期使用以获得更稳定的信号。九转序列在 H1 及以上周期表现尤为出色，适合波段交易者使用。

建议将本指标与支撑阻力线或趋势指标结合使用。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险。

总结