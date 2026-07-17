Smart Divergence Finder V1

Smart Divergence Finder 指标深度解析：趋势、背离与共振的实战指南
指标简介
Smart Divergence Finder 是一款专为 MT4/MT5 平台设计的智能主图综合指标。它突破传统副图背离分析的碎片化局限，通过算法整合趋势判定、多指标背离检测与智能信号过滤功能，将关键交易信号直接呈现在价格图表中。该指标的核心价值在于利用动态验证机制识别高概率反转点，显著降低假信号干扰，帮助交易者在趋势延续与反转临界点做出精准决策。
核心信号详解
1. 趋势与动态均线系统
指标通过自适应均线组实时界定市场状态，避免滞后性干扰：
● EMA Fast（亮蓝色实线）：动态调整的短期敏感均线，根据市场波动率自动优化周期参数，紧贴价格运行。
● EMA Smart（紫色虚线）：基于波动率加权的智能趋势线，平滑度高于传统EMA，能有效过滤短期噪音，作为多空分界参考。
● 趋势确认信号（彩色箭头）：
绿色实心箭头：价格站上双均线且快线向上发散，确认多头趋势。
红色空心箭头：价格跌破双均线且快线向下收敛，确认空头趋势。
2. 智能多指标背离检测
指标同步扫描 MACD、RSI、Stochastic 三大核心振荡器，自动标注高置信度背离：
● 底背离（↑ + 绿色高亮标签）：当价格创新低，但 ≥2 个振荡器未创新低（如 RSI 低点抬升 + Stochastic 金叉）时触发。标签示例为 RSI↑ + STO↑，提示多指标协同验证的潜在底部。
● 顶背离（↓ + 红色高亮标签）：当价格创新高，但 ≥2 个振荡器未创新高（如 MACD 柱状体收缩 + RSI 超买钝化）时触发。标签示例为 MACD↓ + RSI↓，提示动能衰竭的潜在顶部。
● 智能过滤机制：系统会自动忽略振荡器处于中间区域（如 RSI 40-60）的弱背离，仅标注超买/超卖区的有效信号。
3. 共振验证系统
通过时间窗口内多指标协同性判定信号强度，分三级输出：
● 基础背离（灰色标签）：单一指标发出背离信号，需谨慎验证，通常作为观察信号。
● 双重共振（Dual Resonance）：同一时间窗口内，两个指标（如 MACD + RSI）同时发出背离。这是高胜率的入场参考点。
● 三重共振（Triple Resonance）：三个指标（MACD + RSI + Stochastic）全部共振。这是极高概率的反转信号，通常对应大级别的行情转折点。
实战策略建议
1. 顺势共振法则
不要单独使用背离信号。最稳健的做法是等待趋势箭头出现后，再寻找同方向的共振背离。例如：先出现绿色趋势箭头，随后出现“双重共振”的底背离，这是胜率最高的做多模型。
2. 右侧确认原则
当出现背离信号时，不要急于左侧挂单。建议等待下一根K线收盘确认，或者结合小周期（如5分钟图）的结构突破进场，以规避“背离之后还有背离”的钝化风险。
3. 参数个性化设置
● 灵敏度调整：如果您做超短线，可以将共振窗口期调小；如果您做日线级别趋势，建议调大窗口期以捕捉大结构背离。
● 警报设置：建议仅开启“双重共振”以上的警报，避免单一指标的频繁噪音干扰交易心态。
总结
Smart Divergence Finder 不仅仅是一个找背离的工具，更是一套完整的“趋势+动能+共振”交易系统。它的核心优势在于将复杂的量化逻辑可视化，让交易者能一眼看到市场背后的资金意图。熟练掌握“三重共振”信号，并结合严格的止损纪律，将极大提升您的交易盈亏比。

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5 (9)
指标
Trend Sniper X 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间周期趋势跟踪指标，帮助交易者以清晰、精确的方式识别趋势方向和潜在的反转点。 价格信息： 当前价格为促销价，随着未来更新和新功能的发布，价格可能会有所变动。 Code2Profit 频道 通过多时间框架分析掌握市场！ 技术规格 平台 MetaTrader 5 指标类型 多时间周期趋势指标 运行时间周期 任何图表时间周期，可独立选择更高的时间周期 (M1–MN1) 主要交易品种 外汇、黄金 (XAUUSD) 及其他差价合约 (CFD) 推荐账户 任何账户类型 可视化 彩色趋势蜡烛 (买入/卖出/微弱/变化) + 买入/卖出箭头 附加模块 交易时段方框 (悉尼、东京、伦敦、纽约) 主要功能 多时间周期趋势分析： 直接在当前图表上投射更高时间周期的趋势方向，提供清晰的宏观视角。 弱势/不确定柱检测： 高亮显示趋势条件不明朗的柱线，让交易者避开震荡区域。 买入/卖出信号箭头： 在确认趋势变化后的柱线上自动绘制箭头，支持警报、推送和电子邮件通知。 一键开启/关闭面板： 图表上的按钮可切换指标，下拉菜单可立即切换分析时间周
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
指标
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
指标
SuperScalp Pro – 专业多层共振剥头皮交易系统 SuperScalp Pro 是一款专业的多重共振剥头皮交易系统，旨在帮助交易者识别更高概率的交易机会，提供更清晰的入场确认、基于 ATR 的止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）水平，以及适用于 XAUUSD、BTCUSD 和主要外汇货币对的灵活信号过滤功能。 完整使用文档可在产品博客查看： [User Guide] 支持通过 SuperScalp Pro Auto Trader EA 进行自动交易： [Auto Trader] 基于 SuperScalp Pro 交易逻辑开发的黄金自动剥头皮 EA： [SuperScalp Gold] SuperScalp Pro 集成了 Supertrend、VWAP、EMA、RSI、ADX、成交量分析、布林带（Bollinger Bands）以及 MACD 背离分析，用于过滤低质量交易机会，减少虚假突破信号，并提高入场精准度。 SuperScalp Pro 专为 XAUUSD、BTCUSD 以及主要外汇货币对优化设计，通过基于 ATR 的波动率逻辑和规则化信
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
指标
传奇回归：Entry Points Pro 10。 这款传奇指标曾 3 年稳居 MQL5 Market 前三，如今全面重启。 数百条热情好评（两个版本合计 589 条），每天有数千名交易者用它交易，演示版下载 31,000+   MT4+MT5  次。 五年来我读过你们的每一条评价——在第 10 版里，我没有给出许诺，而是把答案直接做进了产品。指标作者自 1999 年入市， 珍视诚信、自己的声誉和自己的客户 。 Entry Points Pro 给出的入场信号严格不重绘。 而且这一次不再只是作者的一面之词，而是可验证的事实：确认信号只在 K 线收盘后标出，自动化测试记录到 零重绘 （在 EURUSD、XAUUSD 和 BTCUSD 上共 2,486,568 次不变量检查——0 次违规）。测试方法完全公开——您可以在策略测试器中自行复现。 购买后请务必第一时间给我发私信。 我会发给您 扩展版说明书《交易者圣经》 ——使用本指标交易的完整指南——并告诉您如何免费获得 赠品：市场扫描器 ，它能同时分析多个品种和多个时间周期，并在一个界面上显示 Entry Points Pro 此刻在哪里表现
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
指标
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
指标
M1 SNIPER   是一款易于使用的交易指标系统。它是一个专为 M1 时间框架设计的箭头指标。该指标可以作为独立的系统在 M1 时间框架下进行剥头皮交易，也可以作为您现有交易系统的一部分使用。虽然该交易系统专为 M1 时间框架交易而设计，但它也可以用于其他时间框架。我最初设计此方法是为了交易 XAUUSD 和 BTCUSD。但我发现这种方法在其他市场交易中也同样有用。 指标信号既可以顺势交易，也可以逆势交易。我教授一种特殊的交易技巧，帮助您利用指标信号进行双向交易。该方法基于使用特殊的动态支撑位和阻力位区域。 购买后，您可以立即下载 M1 SNIPER 箭头指标。此外，我还为所有 M1 SNIPER 工具用户免费提供下方屏幕截图所示的 Apollo Dynamic SR 指标！这两个指标的组合可以帮助您更轻松、更准确地利用 M1 时间框架进行交易。 购买后请联系我，免费获取交易提示和奖励指标！ 祝您交易成功！
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.42 (50)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.26 (19)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
5 (1)
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
指标
Gartley Hunter Multi - An indicator for searching for harmonic patterns simultaneously on dozens of trading instruments and on all possible timeframes. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Advantages 1. Patterns: Gartley, Butterfly, Shark, Crab. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Simultaneous search for patterns on dozens of trading instruments and on all possible timeframes 3. Search for patterns of all possible sizes. From the smallest to the largest 4. All fou
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
作者的更多信息
Bottom Picker Pro MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Bottom Picker Pro 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的牛熊波段副图指标。它通过融合多周期极值算法与多重平滑技术，构建出灵敏的牛熊趋势线与波段跟踪系统。该指标能够精准识别市场在极度超买与超卖区域的动能反转，提供明确的抄底、逃顶以及趋势回调信号，帮助交易者在波动的市场中精准把握波段的高低点，并配备完善的多通道信号提醒与冷却过滤机制。 核心功能 牛熊波段趋势系统与超买超卖参考线   系统内置 4 条核心轨迹线：紫色的 牛线 与青绿色的 熊线 用于界定中长期的牛熊多空边界；白色的 波段线 与蓝色的 段线 用于捕捉中短期的价格波动节奏。副图采用固定的 0-100 坐标系，并内置 80 和 20 两条水平参考线以界定超买与超卖区域。 MT5 版本额外支持牛线与辅助线之间的区域填充显示 ，让牛熊力量的扩张与收缩通过色块变化更加直观立体。 做多信号 Buy Dip (抄底) ：当波段线在 20 以下的深度超卖区向上穿越段线时触发，显示红色向上箭头与 "Buy Dip" 文字。这代表市场经历了充分的下跌释放，空头动能枯竭并开始强劲反弹，是极具实战价值的左侧或
Dual Swing Breakout System MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Dual Swing Breakout System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的双摆动突破状态机主图指标。它通过构建快、慢两套完全独立的摆动高低点追踪系统，将市场结构转化为清晰的状态机模型。当价格突破关键摆动极值时，系统会改变状态线的颜色并触发交易信号。该指标帮助交易者过滤市场噪音，精准识别短期动能爆发与中长期趋势反转，提供了一套逻辑严密、视觉直观的主图趋势跟踪解决方案。 核心功能 快慢双轨状态线与实时价格标签   系统在主图绘制 4 条状态线： 快线 由红色（多头状态）和绿色（空头状态）组成，追踪短期 12 周期内的摆动极值突破； 慢线 由紫色（多头状态）和青色（空头状态）组成，基于多周期加权组合算法追踪中长期趋势结构。线条颜色会根据市场状态自动切换，让交易者一眼看清当前所处的多空阶段。系统在最新 K 线右侧显示橙色（快线）和紫色（慢线）的 实时关键价位数字 ，方便交易者设置止损或挂单。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让盘整与突破状态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Long (快线做多) ：当快线状态从空头（绿色）切换为多头（
FREE
Liquidity Pool Hunter MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Liquidity Pool Hunter 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的流动性池主图指标。它基于机构订单流理论，通过统计近期高低点构建流动性聚集区域，精准识别市场中的扫荡、假突破与真突破行为。该指标帮助交易者站在机构视角，识别主力资金的猎杀流动性行为，从而在假突破后的反转行情中捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的多通道信号提醒。 核心功能 流动性池区域与高流动性提示   系统通过统计指定周期内的最高价、最低价以及 K 线实体的最高和最低点，构建出 空头流动性池（红色边界线） 和 多头流动性池（绿色边界线） 。这些区域代表了市场中止损单和挂单密集聚集的价格带。当价格在近期频繁触及某一区域时（10 根 K 线内触及 3 次及以上），图表右侧会显示   High Liq Zone (高流动性区)   或   Low Liq Zone (低流动性区)   提示，代表该方向存在大量待猎杀的流动性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让流动性扫荡行为通过颜色变化更加直观。 做多信号 Bull Sweep (多头扫荡) ：当价格向下刺穿多头流动性池下边界
Pyramiding Entry Master MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Pyramiding Entry Master 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图均线趋势跟踪与金字塔式加仓入场指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA20、MA60），并基于 55 周期趋势动量模型、成交量放大确认和多重超跌条件，自动生成三类买入信号：半路追涨（Chase）、加仓（Add）和抄底（Dip Buy），覆盖趋势加速追入、次日低吸加仓和深度超跌抄底三种典型入场场景。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立冷却过滤与多通道提醒机制，是构建金字塔加仓交易系统的理想主图工具。 核心功能 四周期均线系统与右侧标签 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA20 品红色粗线 作为中短期趋势分水岭， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准。四条均线右侧均附带同色文字标签，便于快速识别各均线位置。均线多头排列（MA5 > MA10 > MA20 > MA60）时代表趋势健康向上，是 Chase 和 Add 信号发挥最佳效力的背景条件。 MT5 版本额外支持信号 K 线染色
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Pattern Recognition Master System MT5
You Long Guo
指标
产品简介 Pattern Recognition Master System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图经典 K 线形态自动识别指标。它在主图上自动侦测并标注十一类经典反转与中继形态，涵盖双顶双底、头肩顶底、锤子吊颈、吞没、十字星以及晨星暮星，并为每类形态配备独立的冷却过滤周期，从源头抑制重复信号。该指标视觉紧凑、信号分层清晰，并支持按形态独立开关提醒，是构建形态交易系统的理想主图工具。 核心功能 形态自动识别与紧凑标注 系统在满足条件的 K 线附近自动绘制形态名称文字与方向箭头，看跌类形态（双顶、头肩顶、吊颈、看跌吞没、十字星、暮星）标注于 K 线上方，看涨类形态（双底、头肩底、锤子、看涨吞没、晨星）标注于 K 线下方，多形态同现时自动紧凑错位排布，避免文字重叠。双顶与头肩顶附带红色向下箭头，双底与头肩底附带绿色向上箭头，方向一目了然。 MT5 版本额外支持形态 K 线染色功能 ，将触发形态的关键 K 线按多空属性着色，让形态位置通过 K 线颜色直观呈现。 看跌形态信号 M Top (双顶)：当当前 K 线为局部高点、且在近 10 至 25 根 K 线
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TD Sequential Pro MT5
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产品简介 TD Sequential Pro 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的九转序列主图指标，基于经典的 Tom DeMark 序列理论深度开发。该指标通过统计连续 9 根 K 线的收盘价与 4 根前 K 线的比较关系，精准识别市场动能衰竭点。它能帮助交易者在趋势末端捕捉高概率的反转机会，并提供完善的序列跟踪、数字标记与多通道信号提醒功能。 核心功能 九转序列数字标记与 K 线染色   系统会自动统计上涨和下跌的连续计数，当计数达到 5 至 9 时，会在 K 线高低点附近标注对应数字。上涨序列 5-8 显示为紫色，9 显示为绿色；下跌序列 5-8 显示为青色，9 显示为红色。5-8 的数字标记采用回溯确认机制，仅当该轮序列最终走满 9 时才会显示，确保信号的有效性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让序列进程通过颜色变化一目了然。 做多信号 Low 9 (低九) ：当连续 9 根 K 线的收盘价均低于各自前 4 根 K 线的收盘价时触发。这代表空头动能已经极度衰竭，市场出现高概率的底部反转信号，是经典的左侧建仓或加仓时机。 TD Track Down
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Dual Swing Breakout System MT4
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产品简介 Dual Swing Breakout System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的双摆动突破状态机主图指标。它通过构建快、慢两套完全独立的摆动高低点追踪系统，将市场结构转化为清晰的状态机模型。当价格突破关键摆动极值时，系统会改变状态线的颜色并触发交易信号。该指标帮助交易者过滤市场噪音，精准识别短期动能爆发与中长期趋势反转，提供了一套逻辑严密、视觉直观的主图趋势跟踪解决方案。 核心功能 快慢双轨状态线与实时价格标签   系统在主图绘制 4 条状态线： 快线 由红色（多头状态）和绿色（空头状态）组成，追踪短期 12 周期内的摆动极值突破； 慢线 由紫色（多头状态）和青色（空头状态）组成，基于多周期加权组合算法追踪中长期趋势结构。线条颜色会根据市场状态自动切换，让交易者一眼看清当前所处的多空阶段。系统在最新 K 线右侧显示橙色（快线）和紫色（慢线）的 实时关键价位数字 ，方便交易者设置止损或挂单。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让盘整与突破状态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Long (快线做多) ：当快线状态从空头（绿色）切换为多头（
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Dynamic Fibonacci Deviation MT5
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产品简介 Dynamic Fibonacci Deviation 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的自适应斐波那契水平线主图指标。它创新性地将 EMA 动态中线、标准差波动率与斐波那契比例相结合，构建出能够随市场波动自动伸缩的智能支撑阻力系统。该指标通过超买超卖识别与回落反弹信号，帮助交易者在均值回归行情中精准捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 自适应斐波那契通道与 K 线染色   系统以 EMA 作为动态中线，结合标准差计算当前市场的波动幅度，并通过 EMA 平滑后的最大偏离倍数动态调整斐波那契比例。通道上下各绘制 6 条水平线，涵盖 0.191、0.5、0.75、1.0、1.382、1.618 等经典斐波那契比例，颜色从绿色（低位）渐变到紫色（高位），让价格所处的波动区间一目了然。图表右侧会实时显示当前的   中线价格   和   标准差数值 。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让超买超卖状态通过颜色变化更加直观。 做多信号 Oversold (超卖) ：当价格收盘价跌破下轨第 4 水平线 (Dn4, 1.0
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Pyramiding Entry Master MT4
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产品简介 Pyramiding Entry Master 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图均线趋势跟踪与金字塔式加仓入场指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA20、MA60），并基于 55 周期趋势动量模型、成交量放大确认和多重超跌条件，自动生成三类买入信号：半路追涨（Chase）、加仓（Add）和抄底（Dip Buy），覆盖趋势加速追入、次日低吸加仓和深度超跌抄底三种典型入场场景。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立冷却过滤与多通道提醒机制，是构建金字塔加仓交易系统的理想主图工具。 核心功能 四周期均线系统与右侧标签 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA20 品红色粗线 作为中短期趋势分水岭， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准。四条均线右侧均附带同色文字标签，便于快速识别各均线位置。均线多头排列（MA5 > MA10 > MA20 > MA60）时代表趋势健康向上，是 Chase 和 Add 信号发挥最佳效力的背景条件。 MT5 版本额外支持信号 K 线染色
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TD Sequential Pro MT4
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产品简介 TD Sequential Pro 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的九转序列主图指标，基于经典的 Tom DeMark 序列理论深度开发。该指标通过统计连续 9 根 K 线的收盘价与 4 根前 K 线的比较关系，精准识别市场动能衰竭点。它能帮助交易者在趋势末端捕捉高概率的反转机会，并提供完善的序列跟踪、数字标记与多通道信号提醒功能。 核心功能 九转序列数字标记与 K 线染色   系统会自动统计上涨和下跌的连续计数，当计数达到 5 至 9 时，会在 K 线高低点附近标注对应数字。上涨序列 5-8 显示为紫色，9 显示为绿色；下跌序列 5-8 显示为青色，9 显示为红色。5-8 的数字标记采用回溯确认机制，仅当该轮序列最终走满 9 时才会显示，确保信号的有效性。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让序列进程通过颜色变化一目了然。 做多信号 Low 9 (低九) ：当连续 9 根 K 线的收盘价均低于各自前 4 根 K 线的收盘价时触发。这代表空头动能已经极度衰竭，市场出现高概率的底部反转信号，是经典的左侧建仓或加仓时机。 TD Track Down
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Dynamic Trend Follower MT5
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Dynamic Trend Follower 主图指标深度解析：双均线变色 + 金叉死叉标记 + 买卖信号 + 趋势转换 + 强势金/死叉 指标概述 Dynamic Trend Follower 是一款专为   MT4、5平台   设计的高品质主图均线交叉综合信号指标。它突破了传统单一均线或简单交叉的局限，通过整合   双均线趋势变色系统 、 金叉死叉"+"标记与差值百分比 、 买卖信号箭头 、 趋势转换提示   以及   强势金叉/死叉识别 ，结合均线状态判定和多层信号标注机制，在主图上直观呈现市场趋势方向、交叉爆发点和关键反转预警。其核心价值在于利用多维度均线算法融合和信号过滤机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟随和反转机会。 1. 核心信号系统 1.1 双均线趋势变色系统   短期均线（Short MA）   — 线宽2：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   长期均线（Long MA）   — 线宽3：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   交易意义 ：通过颜色直观判断均线方向，绿色代表多头趋势，红色代表空头趋势，蓝色
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Dynamic Fibonacci Deviation MT4
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产品简介 Dynamic Fibonacci Deviation 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的自适应斐波那契水平线主图指标。它创新性地将 EMA 动态中线、标准差波动率与斐波那契比例相结合，构建出能够随市场波动自动伸缩的智能支撑阻力系统。该指标通过超买超卖识别与回落反弹信号，帮助交易者在均值回归行情中精准捕捉高概率的买卖时机，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 自适应斐波那契通道与 K 线染色   系统以 EMA 作为动态中线，结合标准差计算当前市场的波动幅度，并通过 EMA 平滑后的最大偏离倍数动态调整斐波那契比例。通道上下各绘制 6 条水平线，涵盖 0.191、0.5、0.75、1.0、1.382、1.618 等经典斐波那契比例，颜色从绿色（低位）渐变到紫色（高位），让价格所处的波动区间一目了然。图表右侧会实时显示当前的   中线价格   和   标准差数值 。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让超买超卖状态通过颜色变化更加直观。 做多信号 Oversold (超卖) ：当价格收盘价跌破下轨第 4 水平线 (Dn4, 1.0
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Pattern Recognition Master System MT4
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产品简介 Pattern Recognition Master System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图经典 K 线形态自动识别指标。它在主图上自动侦测并标注十一类经典反转与中继形态，涵盖双顶双底、头肩顶底、锤子吊颈、吞没、十字星以及晨星暮星，并为每类形态配备独立的冷却过滤周期，从源头抑制重复信号。该指标视觉紧凑、信号分层清晰，并支持按形态独立开关提醒，是构建形态交易系统的理想主图工具。 核心功能 形态自动识别与紧凑标注 系统在满足条件的 K 线附近自动绘制形态名称文字与方向箭头，看跌类形态（双顶、头肩顶、吊颈、看跌吞没、十字星、暮星）标注于 K 线上方，看涨类形态（双底、头肩底、锤子、看涨吞没、晨星）标注于 K 线下方，多形态同现时自动紧凑错位排布，避免文字重叠。双顶与头肩顶附带红色向下箭头，双底与头肩底附带绿色向上箭头，方向一目了然。 MT5 版本额外支持形态 K 线染色功能 ，将触发形态的关键 K 线按多空属性着色，让形态位置通过 K 线颜色直观呈现。 看跌形态信号 M Top (双顶)：当当前 K 线为局部高点、且在近 10 至 25 根 K 线
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Dynamic Trend Follower MT4
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Dynamic Trend Follower 主图指标深度解析：双均线变色 + 金叉死叉标记 + 买卖信号 + 趋势转换 + 强势金/死叉 指标概述 Dynamic Trend Follower 是一款专为   MT4平台   设计的高品质主图均线交叉综合信号指标。它突破了传统单一均线或简单交叉的局限，通过整合   双均线趋势变色系统 、 金叉死叉"+"标记与差值百分比 、 买卖信号箭头 、 趋势转换提示   以及   强势金叉/死叉识别 ，结合均线状态判定和多层信号标注机制，在主图上直观呈现市场趋势方向、交叉爆发点和关键反转预警。其核心价值在于利用多维度均线算法融合和信号过滤机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟随和反转机会。 1. 核心信号系统 1.1 双均线趋势变色系统   短期均线（Short MA）   — 线宽2：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   长期均线（Long MA）   — 线宽3：上涨 lime绿色 / 下跌 红色 / 走平 蓝色   交易意义 ：通过颜色直观判断均线方向，绿色代表多头趋势，红色代表空头趋势，蓝色代表
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Gap Up Hunter
You Long Guo
指标
合理的指标，合理的价格 【指标名称】： 跳空短线王 1. 核心功能   多周期共振 ：融合   13/34/55   周期KDJ，过滤假信号，提升胜率。   跳空捕捉 ：识别   跳空高开   形态，捕捉市场强势启动点。   顶底预警 ：利用   J值   敏感性，精准预警行情转折。 2. 信号说明   买入信号一：UP 图表显示白色   “UP” 。代表   跳空高开   阳线站上   MA5 。预示   多头强势 ，适合   追涨 。   买入信号二：Buy 图表显示绿色   “”   及   “Buy” 。代表   低位超卖   区形成   金叉 。预示   反弹概率   高，适合   抄底 。   卖出信号：Sell 图表显示红色   “”   及   “Sell” 。代表   高位超买   区形成   死叉 。预示   动能衰竭 ，建议   止盈 。   其他 ： MA5/MA10   均线用于判断趋势方向。 3. 图形展示   MA线 ：白色MA5，黄色MA10，判断趋势支撑。   UP信号 ：白色文字，位于K
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
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Smart Divergence Finder 指标深度解析：趋势、背离与共振的实战指南 指标简介 Smart Divergence Finder 是一款专为 MT4/MT5 平台设计的智能主图综合指标。它突破传统副图背离分析的碎片化局限，通过算法整合趋势判定、多指标背离检测与智能信号过滤功能，将关键交易信号直接呈现在价格图表中。该指标的核心价值在于利用动态验证机制识别高概率反转点，显著降低假信号干扰，帮助交易者在趋势延续与反转临界点做出精准决策。 核心信号详解 1. 趋势与动态均线系统 指标通过自适应均线组实时界定市场状态，避免滞后性干扰：   EMA Fast（亮蓝色实线） ：动态调整的短期敏感均线，根据市场波动率自动优化周期参数，紧贴价格运行。   EMA Smart（紫色虚线） ：基于波动率加权的智能趋势线，平滑度高于传统EMA，能有效过滤短期噪音，作为多空分界参考。   趋势确认信号（彩色箭头） ： 绿色实心箭头 ：价格站上双均线且快线向上发散，确认多头趋势。 红色空心箭头 ：价格跌破双均线且快线向下收敛，确认空头趋势。 2. 智能多指标背离检测 指标同步扫
Black Horse Finder
You Long Guo
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Black Horse Finder 指标深度解析：趋势、压力支撑与多重信号的实战指南 指标简介 Black Horse Finder 是一款专为 MT4 平台设计的综合性主图指标。它源自经典的通达信综合主图逻辑，突破了单一均线或单一指标的局限，将趋势判断、动态压力支撑、多重买入信号（如老鼠仓、黑马线）以及背离检测高度集成于主图界面。该指标的核心价值在于通过多重算法过滤与冷却周期机制，帮助交易者在复杂的行情中精准捕捉高胜率的反转与突破机会。 核心信号详解 趋势与动态压力支撑系统 指标在主图上绘制了核心趋势线与动态通道，用于界定当前的市场状态： MA8 与 MA12（蓝色实线）：代表短期与中期价格趋势，通过两者的排列关系（如 MA8 > MA12）直观判断多空方向。 压力线（青色线）：基于过去30根K线的最高价动态计算，代表上方的阻力位。 支撑线（绿色线）：基于过去30根K线的最低价动态计算，代表下方的支撑位。 多重买入信号检测 指标内置了多种高胜率的买入逻辑，并自动在主图上标注向上箭头（lime色）： 老鼠仓 (Insider)：在低价位出现大阴线或特定跌幅后，次日出
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
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双通道趋势主图指标（Channel Breakout Master）深度解析：加权通道、双重EMA与趋势状态实战指南 指标简介 Channel Breakout Master（双通道趋势主图指标）源自通达信SLTD系列，是一款专为MT4/MT5平台设计的高阶主图趋势指标。它突破了传统单一布林带或均线通道的局限，通过 加权高低点EMA90通道 与 双重EMA平滑通道（25/60周期）   的双通道嵌套架构，配合趋势状态判定和通道触及信号，在主图上直观呈现市场的趋势方向、强弱状态及关键转折点。其核心价值在于利用多层通道过滤与信号冷却机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的顺势交易与反转机会。 核心信号详解 1. 双通道系统架构 指标在主图上绘制两套核心通道，用于定义市场的多层级状态： 加权高低点通道（90周期EMA） 采用20,19,...,2,1的加权方式计算高低点，再经过90周期EMA平滑 生成扩展上轨（SLTD8）和扩展下轨（SLTD9），作为通道的宏观边界参考 双重EMA平滑通道（25/60周期）   25周期通道（白色虚线 + 黄色中线） ：由双重EMA（E
Ultimate Signal Hub MT4
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终极信号枢纽主图指标（Ultimate Signal Hub）深度解析：MA60趋势基准、动量起爆与多层共振实战指南 指标简介 Ultimate Signal Hub（终极信号枢纽主图指标）是一款专为   MT4/MT5 平台   设计的高阶主图综合信号指标。它突破了传统单一均线或振荡器的局限，通过   MA60 趋势基准线 、 MACD 变种起爆算法 、 类 KDJ 振荡器   以及   突破/追涨形态识别   的多维嵌套架构，配合趋势状态判定和多层信号过滤机制，在主图上直观呈现市场的趋势方向、动量爆发点及关键转折预警。其核心价值在于利用多维度算法融合与信号冷却机制，帮助交易者在复杂行情中精准识别高概率的趋势跟踪与反转机会。 1. 核心信号体系 1.1 趋势基准线（MA60） 绘制   60 周期简单移动平均线 （白色虚线），用于界定市场主要趋势方向。   实战意义 ：价格在 MA60 之上时，优先考虑做多信号；价格在 MA60 之下时，优先考虑做空信号。MA60 是整个指标系统的   “方向锚点” 。 1.2 动量起爆类信号（MACD 变种算法）   Ignite（起
Bull Bear Decision Maker MT4
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产品简介 Bull Bear Decision Maker 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多合一主图趋势与反转决策指标。它源自经典的 NXMMA 交易体系，深度融合了威廉指标变种、KDJ、RSI 以及多重均线系统。该指标通过多维度的算法共振，帮助交易者在复杂的行情中精准识别高概率的趋势跟随、底部反转以及顶部逃顶机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 趋势追踪与 K 线染色   内置 MA17、EMA55 和 MA30 三条核心均线，直观展示中长期趋势方向。图表右侧会实时显示当前的   Bull (多头)   或   Bear (空头)   状态。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，通过 K 线颜色的自动切换，让多空动能的转换一目了然。 多维买入信号   提供 6 种不同级别的买入提示。 B (基础买入)   捕捉威廉变种趋势反转； Buy In (买进)   代表多重均线共振突破； Attack (进攻)   提示短期动能爆发； Bull (牛)   则在完美均线多头排列时触发，信号可靠性极高。 精准逃顶机制   包含   S (基
Channel State Analyzer MT4
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指标
产品简介 Channel State Analyzer 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的趋势通道主图指标。它融合了线性回归斜率趋势线、加权通道、55 周期高低点监控以及通道状态识别。该指标通过动态通道与趋势线的配合，帮助交易者在复杂行情中精准识别趋势转折、通道突破以及短期底部机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 斜率趋势线与 K 线染色   基于 10 周期线性回归斜率与 EMA20 平滑算法，构建高灵敏度的主趋势线，直观展示中短期趋势方向。图表右侧会实时显示当前的   Bull Trend (多头趋势)   或   Bear Trend (空头趋势)   状态。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，多头为蓝色、空头为黄色、涨幅超过 5% 显示为青色，让多空动能转换一目了然。 加权趋势通道   采用独特的 8 级权重算法构建上下轨通道，上轨为加权均值线，下轨为多重低点均值平滑线。通道的收窄与扩张直观反映市场波动率变化，帮助交易者判断调整结束与趋势启动时机。 55 周期极值监控   自动标记 55 周期内的   55 High (新高)
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Auto Trend Bands 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的自适应趋势通道主图指标。它基于线性回归算法与标准差动态构建趋势通道，能够自动识别市场趋势方向并根据斜率变化实时变色。该指标通过通道突破信号与强趋势标记，帮助交易者在复杂行情中精准捕捉趋势启动与加速机会，并提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 自适应趋势通道与 K 线染色   采用线性回归预测算法构建通道中线，并结合标准差动态计算上下轨。通道会根据斜率方向自动变色： 上升趋势显示为绿色 (#089981) ， 下降趋势显示为红色 (#f23645) ，让趋势方向一目了然。图表右侧会实时显示当前的   Uptrend (上升趋势)   或   Downtrend (下降趋势)   状态及斜率数值。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让多空动能转换通过颜色变化更加直观。 强趋势标记   系统会自动计算斜率的平均值，当当前斜率的绝对值超过历史平均水平时，会在通道外侧绘制圆点标记。这代表市场进入加速阶段，是顺势加仓或持仓的强力信号。 做多信号 Resistance (阻力位突
Color Trend Master MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Color Trend Master 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多层 WMA 平滑趋势线主图指标。它基于经典的 MavilimW 算法，通过 6 层斐波那契周期的加权移动平均嵌套计算，构建出极度平滑且反应灵敏的趋势跟踪系统。该指标能够精准识别趋势拐点，并通过颜色变化、买卖信号与强势标记，帮助交易者在复杂行情中清晰把握趋势方向与动能强度，提供完善的实时状态监控与多通道信号提醒。 核心功能 6 层 WMA 平滑趋势线与 K 线染色   系统采用 3、5、8、13、21、34 这 6 个斐波那契周期，对收盘价进行层层嵌套的加权移动平均计算，最终生成一条极度平滑的 MAVW 趋势线。该趋势线会根据方向自动变色： 上升趋势显示为蓝色 ， 下降趋势显示为红色 ， 横盘整理显示为黄色 ，让趋势状态一目了然。图表右侧会实时显示当前的   Rising Trend (上升趋势)   或   Falling Trend (下降趋势)   状态及 MAVW 数值。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，让多空动能转换通过颜色变化更加直观。 强势标记   当趋势线方
Confluence System 6 in 1 MT4
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产品简介 6in1 Confluence System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多指标共振副图指标。它创新性地将 MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM 这 6 种经典技术指标融合在一个副图窗口中，通过可视化的圆点矩阵实时展示多空力量对比。当 6 个指标同时指向同一方向时，系统会发出高概率的共振信号，帮助交易者在复杂行情中快速识别趋势共识，捕捉确定性极高的买卖时机。 核心功能 6 指标可视化矩阵   系统在副图窗口中绘制 6 行圆点矩阵，分别对应   MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM   六个指标。每根 K 线对应的 6 个圆点会根据各指标的多空状态实时变色： 红色圆点代表该指标当前看多 ， 绿色圆点代表该指标当前看空 。这种设计让交易者无需切换多个副图，即可一眼看清所有指标的多空共识，大幅提升决策效率。右侧会显示各指标的名称标签，方便对照识别。 做多信号 All Bull (全多共振) ：当 6 个指标（MACD、KDJ、RSI、LWR、BBI、MTM）同时看多时触发，并在副图顶部显示红色向上箭头和 "All Bull" 文字。
Triple Divergence Hunter MT4
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产品简介 Triple Divergence Hunter 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的多指标背离检测副图指标。它深度整合了 MACD、KDJ、RSI 三大经典动能指标，通过严密的交叉与极值对比算法，精准捕捉价格与指标之间的顶底背离现象。同时，指标内置自定义 K88/D88 动能趋势系统，帮助交易者在趋势末端提前识别反转信号，在复杂行情中捕捉高胜率的左侧或右侧交易机会。 核心功能 K88/D88 动能趋势系统与超买超卖参考线   系统基于 34 周期极值计算构建自定义 KDJ 模型，生成 K88 主线与 D88 辅线。K88 线会根据多空状态自动变色： 多头状态显示为红色 ， 空头状态显示为绿色 。副图固定 0-100 坐标系，并内置 80 和 20 两条水平参考线，用于界定超买与超卖区域。 MT5 版本额外支持 K88/D88 柱状图填充显示 ，让动能转换与多空力量对比更加直观立体。 做多信号 (底背离 Bottom Divergence) MACD Bot (MACD底背离) ：当价格创出新低，但 MACD 的 DIF 线未创出新低，且在 DIF 上穿 D
Five Dimension Resonance System MT4
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指标
产品简介 Five Dimension Resonance System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的五维共振交易主图指标。它创新性地将趋势跟踪、波动率突破、区间突破、背离反转与动能评分 5 大独立交易系统融合于一体。通过严格的共振过滤机制，当 5 个系统中至少有 2 个同时发出同向信号时，才会触发高概率的共振开仓提示。该指标帮助交易者从多个维度交叉验证市场方向，过滤单一指标的假信号，提供了一套完整且极具实战价值的主图交易解决方案。 核心功能 EMA 趋势线与 ATR 通道   系统在主图绘制一条 20 周期 EMA 趋势线，并根据价格与 EMA 的相对位置自动变色： 多头状态显示为红色 ， 空头状态显示为绿色 。同时，系统基于 20 周期均线和 2 倍 ATR 构建动态波动率通道（灰色点线），用于界定价格的正常波动范围与极端突破区域。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让趋势状态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 E (EMA Trend / EMA趋势) ：当价格向上穿越 20 EMA，且 EMA 线本身保持向上发散时触发，在 K 线低点下方显
Peak Valley Hunter MT4
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产品简介 Peak Valley Hunter (HZ88) 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的全能型主图趋势跟踪与波段反转指标。它通过构建三重复合均线系统（操盘线与趋势线），结合动态压力支撑追踪算法和 K 线形态识别技术，为交易者提供从趋势确认、动能爆发到局部反转的全方位交易信号。该指标逻辑严密、视觉清晰，并配备完善的信号冷却与多通道提醒机制，是构建主图交易系统的理想选择。 核心功能 三重复合均线与动态压力支撑系统   系统在主图绘制两条核心复合均线： 操盘线 （由 EMA3、MA9、MA15 复合而成）反应灵敏，用于捕捉短期交易机会，收盘站上显示白色，跌破显示浅蓝色； 趋势线 （由 EMA8、MA14、MA24 复合而成）用于界定中期趋势方向，收盘站上显示红色，跌破显示绿色。同时，系统基于 8 周期极值算法动态绘制灰色的 压力线（上 0）   与 支撑线（下 0） ，实时追踪市场的波峰与波谷结构。系统在最新 K 线右侧显示白色 实时收盘价标签 。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，让反转形态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Open Long (开
Multi Dimensional Bottom Finder MT4
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产品简介 Multi Dimensional Bottom Finder 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的高阶副图震荡与多维共振指标。它打破了传统单一 KDJ 或 RSI 指标的局限，通过融合多周期随机震荡算法、CCI 极值分析、成交量异动检测与乖离率修复模型，构建了一套极具深度的底部猎手系统。该指标能够敏锐捕捉市场在极度超卖区域的动能反转，并通过多维度共振过滤出极高胜率的战略级抄底信号，是波段交易者和左侧交易者不可或缺的副图利器。 核心功能 多维震荡柱状图与趋势平滑线系统   系统在副图绘制了丰富的视觉元素以反映市场微观结构： KHLD7 多色柱状图 通过品红、红、蓝、青四种颜色及 50 中轴的分段，直观展现动能的强弱与多空状态的切换； KHLD13 低位柱 （红/绿）专门用于放大和捕捉底部区域的微弱反转动能； KHLD22 青线 与   KHLD23 棕线 作为中短期趋势的平滑跟踪线，辅助判断震荡区间的突破方向。副图内置 0、50、100 三条水平参考线以界定超买、中轴与超卖区域。 MT5 版本额外支持更精细的柱状图分段着色、超买超卖点线以及 80 虚线参考
Low Buy High Sell Radar MT4
You Long Guo
指标
产品简介 Low Buy High Sell Radar 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的全能型主图趋势跟踪与波段交易指标。它通过构建动态趋势线变色系统，结合多周期震荡算法（TSI 与 RSI）、量价动能模型与信号冷却过滤机制，为交易者提供从趋势确认、超买超卖识别到精准入场离场的全方位交易信号。该指标逻辑严密、视觉清晰，并配备完善的信号冷却与多通道提醒机制，是构建主图交易系统的理想选择。 核心功能 动态趋势线与均线系统 系统在主图绘制两条核心趋势识别元素： MA60 品红线 作为 60 周期简单移动平均线，提供中长期趋势基准参考； 动态趋势线 以白色中轴线为基础，当短期动能持续上升时自动转为 红色粗线 ，当短期与中期动能同步走弱时转为 绿色粗线 ，直观反映多空主导权的切换。交易者仅需观察趋势线颜色即可快速判断当前市场的主导方向。系统在最新 K 线右侧显示白色 实时收盘价标签 。 MT5 版本额外支持 K 线变色染色功能 ，上涨染蓝色、下跌染红色、持平染灰色、趋势转多染黄色，让趋势状态与反转形态通过 K 线颜色直观呈现。 做多信号 Low Buy (低吸)：当短期震
MACD Trend Visualizer System MT4
You Long Guo
指标
产品简介 MACD Trend Visualizer System 是一款专为   MT4 和 MT5   双平台设计的主图 MACD 趋势可视化与多空切换交易指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA30、MA60），并在内部计算 MACD 柱状值，将 MACD 多空动能与均线排列、价格位置三重条件融合，自动判定当前市场处于多头趋势还是空头趋势，并在趋势切换的关键节点生成 Long（做多）和 Short（做空）入场信号。同时，系统内置基于盈利目标距离的离场预警机制，当持仓浮盈达到设定阈值且价格出现短期回落迹象时，自动触发 Exit Long（多减）或 Exit Short（空减）离场提示。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立提醒开关与多通道通知机制，是构建趋势跟踪与盈利保护交易系统的理想主图工具。 核心功能 四周期均线系统与 MACD 趋势融合 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA30 品红色线 作为中期趋势参考， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准与多空分水岭。系统在内部同步计算 12
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