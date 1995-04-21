Gap Up Hunter
- 指标
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- 版本: 4.0
合理的指标，合理的价格
【指标名称】：跳空短线王
1. 核心功能
📊 多周期共振：融合 13/34/55 周期KDJ，过滤假信号，提升胜率。
🔍 跳空捕捉：识别 跳空高开 形态，捕捉市场强势启动点。
📈 顶底预警：利用 J值 敏感性，精准预警行情转折。
2. 信号说明
🟢 买入信号一：UP
图表显示白色 “UP”。代表 跳空高开 阳线站上 MA5。预示 多头强势，适合 追涨。
🟢 买入信号二：Buy
图表显示绿色 “▲” 及 “Buy”。代表 低位超卖 区形成 金叉。预示 反弹概率 高，适合 抄底。
🔴 卖出信号：Sell
图表显示红色 “▼” 及 “Sell”。代表 高位超买 区形成 死叉。预示 动能衰竭，建议 止盈。
📊 其他：MA5/MA10 均线用于判断趋势方向。
3. 图形展示
🎨 MA线：白色MA5，黄色MA10，判断趋势支撑。
🎨 UP信号：白色文字，位于K线下方，提示机会。
🎨 Buy信号：绿色箭头，位于K线下方，视觉清晰。
🎨 Sell信号：红色箭头，位于K线上方，警示风险。
🔔 自适应：标注位置 自动调整，不遮挡K线。
4. 操作建议
⚡ 进场：
- UP：激进策略，确认信号后 轻仓追多。
- Buy：稳健策略，信号出现后 分批建仓。
🛡️ 止损：
- UP：设K线最低点，缺口回补需离场。
- Buy：设波段低点，控制风控 2%。
💰 止盈：
- 目标看 MA10 或 2倍 止损幅度。
- 持仓直至出现 Sell信号 平仓。
5. 适合周期
🕐 推荐：H1、H4 / 日线。
6. 信号提醒
🔔 功能：UP/Buy/Sell 自动弹窗/声音提醒，内置 60秒 防打扰机制。
7. 简评
🌟 优势：共振设计降低假信号，UP 信号捕捉强势股成功率高。
📈 灵活性：兼顾 追涨 与 抄底，适应不同行情。
⚠️ 注意：震荡行情慎用，避开重大数据发布时段。