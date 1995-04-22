AZ 半自动交易管理器 MT5

专业级一键交易管理系统，为手动交易者打造智能风险控制与利润保护。

AZ Semi Auto Trade Manager MT5 是 MT4 版本的升级版，专为喜欢手动进场但希望自动化风险管理与仓位保护的交易者设计。 EA 在图表上提供三个直观按钮：BUY（买入）、SELL（卖出） 和 CLOSE ALL（全部平仓），让交易者能够即时执行交易，同时自动管理止损、止盈、保本（Break Even）和移动止损（Trailing Stop）。

⚙️ 主要功能

一键买入、卖出与全部平仓按钮 直接在图表上快速执行或关闭交易。

自动止损（SL） 通过固定或 ATR 动态止损保护资金安全。

自动止盈（TP） 自动设置固定或 ATR 动态止盈目标。

保本保护（Break Even） 当利润达到设定值时，自动将止损移动到进场价。

智能移动止损（Trailing Stop） 随市场价格变化自动锁定利润。

灵活手数控制 支持固定手数，兼容经纪商的最小交易量。

实时交易监控 自动管理持仓，无需人工干预。

轻量高效 优化性能，低占用 CPU 与内存。

通过 MQL5 市场验证 完全符合 MetaTrader 5 市场标准。

👤 适用人群

手动分析与决策的交易者

剥头皮与日内交易者

黄金（XAUUSD）、外汇、指数及差价合约交易者

希望自动化风险管理但保留进场控制的交易者

💡 使用优势

提高交易执行速度与效率

自动化风险与利润保护

减少情绪化决策

强化交易纪律与一致性

节省管理持仓的时间

⚠️ 重要说明

此 EA 为 半自动交易管理器，不提供买卖信号，也不会自动判断市场方向。 所有交易均由交易者通过图表按钮手动执行。 EA 的表现取决于市场环境、经纪商执行质量、点差、滑点及风险管理策略。

🏁 总结

MT5 版本 = 更先进、更智能、更安全 在保留核心引擎的基础上，新增 CLOSE ALL 安全按钮与全面 MT5 兼容性。 智能交易 · 高效管理 · 安全保护。