AZ Semi Auto Trade Manager MT4 是一款专业的半自动交易管理工具，专为喜欢手动进场交易，同时希望自动化风险管理和持仓保护的交易者而设计。

该智能交易系统（EA）允许交易者直接通过图表上的 BUY（买入）和 SELL（卖出）按钮快速开仓，并自动管理已开启的交易，包括止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）、保本（Break Even）以及移动止损（Trailing Stop）功能。

本 EA 不提供交易信号，也不会自动判断市场方向。它的核心目标是帮助交易者提高执行效率，并自动化交易管理流程，因此非常适合自主交易者（Discretionary Traders）、短线交易者（Scalpers）、日内交易者（Intraday Traders）以及趋势交易者（Trend Traders）。

主要功能

• 一键 BUY / SELL 交易按钮

通过图表上的交易按钮快速开仓，提高交易执行效率。

• 自动止损（Stop Loss）

在开仓时自动设置止损，有效控制风险。

• 自动止盈（Take Profit）

自动设定盈利目标，无需手动管理。

• 自动保本（Break Even）

当交易达到预设盈利水平时，自动将止损移动至保本位置，保护已获得的利润。

• 自动移动止损（Trailing Stop）

随着价格向有利方向运行，自动跟踪并锁定利润。

• 灵活手数控制

支持固定手数交易，并兼容大多数经纪商的交易规则。

• 实时持仓管理

持续监控和管理已开启的订单，无需人工干预。

• 轻量化设计

资源占用低，运行稳定流畅。

• 通过 MQL5 Market 自动验证

符合 MetaTrader Market 产品发布要求，并已通过自动验证测试。

适合哪些交易者？

本工具特别适合：

• 喜欢手动分析市场并自主决定进场时机的交易者。

• 希望提高下单速度的交易者。

• 希望自动管理风险和利润保护的交易者。

• 使用自主交易策略（Discretionary Trading）的交易者。

• 交易外汇、黄金（XAUUSD）、指数以及其他 CFD 产品的交易者。

产品优势

• 减少情绪化交易带来的影响。

• 提高交易纪律和执行效率。

• 自动保护利润。

• 降低忘记设置止损或保本的风险。

• 节省交易管理时间。

重要说明

本产品属于半自动交易管理工具（Semi-Automatic Trade Manager）。

本 EA 不会自动发出 BUY 或 SELL 信号，也不会自动判断市场趋势方向。所有交易均需由交易者通过图表上的 BUY 或 SELL 按钮手动发起。

任何交易策略的表现均受到市场环境、经纪商执行质量、点差（Spread）、滑点（Slippage）以及交易者自身风险管理方式的影响。

如果您希望完全掌控交易进场，同时让系统自动管理止损、止盈、保本和移动止损功能，那么 AZ Semi Auto Trade Manager MT4 将是一个高效且实用的交易助手。