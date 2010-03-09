Force Index MTF MT4

Force Index MTF — это продвинутая реализация классического осциллятора Force Index (индекс силы), дополненная мультитаймфреймовыми (MTF, Multi-Timeframe) возможностями. Рассчитывая произведение движения цены и объёма, он количественно оценивает сырую силу, стоящую за рыночными колебаниями, помогая трейдерам отличать значимые продолжения тренда от небольших откатов.

Как осциллятор моментума и объёма, Force Index измеряет силу покупателей и продавцов. Положительные значения указывают на преобладающее давление покупок (накопление, accumulation), отрицательные — на преобладающее давление продаж (распределение, distribution), а пересечения нулевой линии сигнализируют о возможной смене контроля над рынком и часто используются для определения окончания отката.

Индикатор включает независимый MTF-движок, который позволяет отслеживать данные Force Index с любого старшего таймфрейма (HTF) прямо на текущем графике без переключения окон. Он предлагает двухрежимную чувствительность: короткий период (например, 2) высокочувствителен и подходит для обнаружения краткосрочных откатов во внутридневной торговле, тогда как стандартный период (например, 13) даёт более сглаженные данные, оптимизированные для свинг-трендов и структурных сдвигов. Цветные гистограммы делают рыночное давление сразу наглядным, а оптимизированные выходные буферы (output buffers) позволяют индикатору подключаться к советникам (Expert Advisor / EA).

На практике индикатор хорошо работает как трендовый фильтр в иерархической структуре: используйте старший таймфрейм для определения доминирующего рыночного смещения, применяйте Force Index MTF, чтобы выявить, когда среднесрочное движение цены идёт против основного тренда (например, спуск ниже нуля в восходящем тренде), и выбирайте момент входа, когда Force Index возвращается в направлении основного тренда.

Индикатор написан так, чтобы минимизировать нагрузку на CPU при расчёте нескольких таймфреймов, и поддерживает всплывающие окна, звук, электронную почту и push-уведомления при пересечении нулевой линии или достижении определённых порогов. Его интерфейс использует настраиваемые стили под любой шаблон графика. Он совместим со всеми ликвидными инструментами, включая XAUUSD, Forex и индексы, и требует исторических данных по каждому выбранному таймфрейму для точной отрисовки MTF.

Если этот индикатор окажется полезным, будем признательны за оценку или отзыв. По вопросам или пожеланиям используйте раздел комментариев на этой странице продукта.

Рекомендуем также
OsMA Arrow MTF
Pavel Shutovskiy
3.9 (10)
Индикаторы
Индикатор отображает в виде стрелок пересечение индикатора Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA) нулевого уровня. Индикатор является мультитаймфреймовым и отображает сигналы с других временных интервалов В индикаторе есть уведомление при появлении сигнала - всплывающее окно (Alert), отправка на EMail. Параметры Time-frame - Выбор временного интервала для отображения сигналов индикатора. Fast EMA Period - Быстрое EMA – скользящая средняя от цены, экспоненциального т
FREE
MACD Max Free
John Louis Fernando Diamante
5 (2)
Индикаторы
A flexible 2-Line MACD indicator The default MACD indicator inside MT4, limits you to using the MACD with a fast-EMA, slow-EMA, and signal-SMA. This MACD indicator allows you to set your own MA-Method choices for these 3 components, separately! You can select from SMA-EMA-SMMA-LWMA, and can even use a separate method for each 3 fast-slow-signal periods. A more featured version is available with colored candles+conditions, full alerts+conditions, line coloring, DEMA and TEMA options; MACD MAX Fe
FREE
MACD in MA
Nikolaos Pantzos
Индикаторы
iMACD in iMA - индикатор для изменения цвета iMA, когда iMACD находится выше нуля (растущий тренд) или ниже нуля (падающий тренд). Это полезный инструмент для отслеживания растущего и падающего iMACD на iMA. Параметры MA_Periods — период iMA. MA_Method — метод расчета iMA. MACD_FastEMA — быстрая EMA для MACD. MACD_SlowEMA — медленная EMA для MACD. MACD_SignalSMA — сигнальная SMA для MACD. MACD_ApliedPrice — цена для построения MACD. BarsCount — количество баров для показа линии. ReverseSignals
FREE
RaysFX EMA Crossover
Davide Rappa
Индикаторы
RaysFX   EMA  Crossover Scopri i potenziali punti di inversione del mercato con l’indicatore di Crossover EMA di RaysFX. Questo indicatore utilizza una combinazione di due medie mobili esponenziali (EMA) - una più veloce e una più lenta - per identificare i possibili punti di ingresso e uscita. Caratteristiche principali : Due EMA : Utilizza una EMA più veloce e una più lenta per catturare i movimenti di mercato a breve e lungo termine. Segnali di crossover : Genera un segnale quando l’EMA più v
FREE
TSO Moving Average Slope
Dionisis Nikolopoulos
3.67 (3)
Индикаторы
Индикатор Moving Average Slope (MAS) вычитает уровень скользящей средней n периодов назад из текущего уровня скользящей средней. Это позволяет отображать тренд скользящей средней на линии скользящей средней. Особенности Позволяет одним взглядом определить растущий и падающий тренд. Индикатор не перерисовывается. Возвращает значения буферов с трендом скользящей средней для использования в составе советника. (См. ниже) Входные параметры Moving Average Period : период скользящей средней. Slope Pe
FREE
Bollinger Bands Max Free
John Louis Fernando Diamante
4.67 (3)
Индикаторы
A BB indicator with MA options You're no longer limited to the built in default of using BB off a SMA method, now you can choose from SMA-EMA-SMMA-LWMA. You now also have up to 3 standard deviation levels, with price labels. Options: - MTF - moving average type SMA-EMA-SMMA-LWMA -  3 adjustable deviation levels - separate coloring to lines and texts Troubleshooting: - If there are any issues or suggestions for the indicator, please comment and let me know. The feedback will be noted and consid
FREE
Hidden MACD
Christian Ricard
Индикаторы
This indicator allows to hide MACD oscillator (on all MT4 timeframes) from a date define by the user, with a vertical line (Alone) or a panel (with "Hidden Candles"). Indicator Inputs: Fast EMA Period Slow EMA Period  Signal SMA Period Apply To Information on "MACD" indicator is available here:   https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/analytics/tech_indicators/macd ************************************************************* Hey traders!!  Give me your feeds!  We are a community h
FREE
LT Triple EMA Indicator
Eko Baskoro
5 (5)
Индикаторы
Exponential Moving Average (EMA) is an indicator that often be used by traders. Combination of two or three EMA indicators often applied to determine trend direction. Multiple EMA combined with fractals or oscillator indicator to detect overbought/oversold and divergence point also great to do in trading system. If you like EMA indicator and want to get better indicator, highly recommended using EMA SuperTrend Strategy Indicator if you want to get better result in here: https://www.mql5.com/en
FREE
Nema general PRT
Irina Cherkashina
Индикаторы
What is so remarkable about the Nema general PRT indicator? It calculates all known derivatives of "EMA" (you know some: DEMA - or, more simply, EMA of the 2nd depth level, TEMA - EMA of the 3rd depth level...DecEMA ...and so you can dive into your research up to level 50...)   If you set the depth = 1, then it will be an analogue of "EMA"; I repeat - depth 2 = "DEMA"; depth 3 = "TEMA"...Experiment - check the behavior of the created average at other depths.     The indicator also has the abili
FREE
WAD Stoch
Yonny Pascal Ekwa Mezui
Индикаторы
WAD Дивергенция + Стохастик Обзор WAD Дивергенция + Стохастик — это технический индикатор, предназначенный для помощи трейдерам в определении потенциальных точек разворота рынка. Он сочетает поведение цены с подтверждением импульса, чтобы выделить зоны изменения давления покупателей и продавцов. Индикатор работает непосредственно на графике и предоставляет понятные визуальные сигналы для принятия решений на быстро меняющихся рынках. Как это работает Индикатор анализирует взаимосвязь движения це
FREE
Trend MA Candles
Claus Dietrich
4.14 (7)
Индикаторы
COLORED TREND MA / MACD CANDLES draw MA Candles above/below Moving Average in a single color draw MA as a leading Line like a Supertrend draw MA as a Channel => MA High and Low draw MACD Candles above and below 0 and Signal-Line Your  Advantage: a simple view of the trend direction a simple view over the higher trend direction a calmer chart for the eye clear rules can be defined Settings: Bars to process : 6000 is my default, this value is up to you Value Quick-Set : pre-Settings MACD 12 / 26
FREE
Ribbon Trend
Sutthichai Mungdee
4.75 (4)
Индикаторы
This indicator is a simple tool to spot a possible trend. When the ribbon below the price bars, It will turn to Green color and the trend is seen to be bullish When the   ribbon above the price bars, it will turn to Red color and the trend is seen to be bearish. It can be used a either Entry Signal Exit Signal or trailing stop, so it is very versatile. By default color : Green is UP trend and Red is Down trend and this work perfect with Bar4Colors.ex4
FREE
Multi RsIBB MT4
Mansour Babasafary
4 (2)
Индикаторы
A combined indicator of two famous indicators: RSI , Bollinger Bands Can be used in all currency pairs Can be used in all time frames with many signals Very simple and fast to use Description: This indicator is made from the combination of RSI and Bollinger Bands indicators As you can see, it shows good signals and is worth using and testing We hope you are satisfied with this indicator Settings: show past show candle: Displays the number of candles that the indicator calculates. For example
FREE
Accelerator Decelerator Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
Индикаторы
Signals and Alerts for Accelerator/Decelerator indicator based on these MQL5 posts: Accelerator Oscillator and Signals of the Indicator Accelerator Oscillator . Note : this tool is based on the code of Accelerator indicator developed by MetaQuotes Software Corp. Features The signals are triggered at   closing   of last bar/opening of a new bar; Any kind of alerts can be enabled: Dialog Box, Email message, SMS notifications for smartphones and tablets, and Sound alerts; Customizable arrows. By d
FREE
TrendFinder RSI
Jose Ramon Miranda Ramos
Индикаторы
TrendFinder RSI are Colored candlesticks showing the trend based on The Relative Strength Index (RSI) This indicator will give you the color change on the next bar on the confirmation candle and will never repaint   TrendFinder RSI is optimize to trade on any market and to be used trending and None trending markets. For best results use this indicator as an extra tools after you have completed your regular analysis and use it for alerts based on such analysis.
FREE
RedYGreem
Lin Luo
2 (1)
Индикаторы
InpRSIshort =13; // RSI short  InpRSIPeriod =34; // RSI long  PeriodRs =0; //Price 0C 4HL/2 5HLC/3   mafast =13;//mafast  maslow =65;//MAslow Double line RSI sub graph index. The parameters are adjustable. The RSI lines with two different cycles can be used to observe the trend strength effectively. Meanwhile, a short period cross long period color column image is displayed below. When the cycle (Jin Cha) is on the short cycle, the color of the column map changes from the light green to the
FREE
Chartos
Victor Golovkov
Индикаторы
Трендовый индикатор с оцилятором. Отображает ценовые зоны между двух мувингов и осцилятор. Восходящий тренд индицируется красным цветом, нисходящий - синим.  Настройки: Slow MA Period - Период медленной MA Fast MA Period - Период быстрой MA  Smoothed Data - Сглаживание данных Show Area MA - Отображение ценовых зон MA Show Oscillation - Отображение осцилирования MA Move Oscillation to Slow MA - Отображение осцилятора на медленной MA Color Up - Цвет восходящего тренда Color Down - Цвет нисходящего
FREE
MA Cloud mt4
Alexander Chertnik
4 (2)
Индикаторы
Moving Average Cloud draws 4 MAs on chart simultaneously in histogram style. Indicator uses 4 MAs: slow sma & ema 200 and fast sma & ema 50. the range between 2 slows MAs and Fasts, represented by histograms on the MAs boundaries - creating kind of "cloud" that can be traded by all kind of MA strategies like support & resistance or other... Change of color of the same histogram points to momentum changing. Combined with other market analysis, can greatly improve trading results.
FREE
RSI vs Envelopes Graph
Yurij Izyumov
3 (3)
Индикаторы
Семафорный индикатор основан на стандартном индикаторе RSI, на который наложен индикатор Envelopes, который показывает конверт или границы колебания индикатора. Это версия индикатора RSI vs Envelopes который рисуется только в окне символа . Сигнал на продажу возникает, когда верхний конверт/граница пробивается индикатором RSI сверху вниз. Сигнал на покупку возникает, когда нижний конверт/граница пробивается индикатором RSI снизу вверх. Индикатор имеет возможность рисовать стрелки на индикаторе,
FREE
MWC Ratio
Joerg Hamann
4 (1)
Индикаторы
Индикатор Commitments of Traders Ratio относится к разряду таких вещей, о которых вы не задумываетесь, пока не увидите чудеса, на которые они способны. Индикатор показывает соотношение количества длинных/коротких позиций в отчете, публикуемом комиссией CFTC раз в неделю. Если вы посмотрите на скриншот, вы увидите две (три) зоны нашего интереса. Зона 1: переключения (красный -> зеленый, зеленый -> красный) Зона 2: пересечение скользящей средней Зона 3: при совместном использовании с индикатором
FREE
Adjustable Price Channel MT4
Dmitry Timin
4 (1)
Индикаторы
Индикатор APriceChannel является модификацией стандартного индикатора Price_Channel. Имеется 2 уровня - верхний уровень показывает максимум цены за заданный период времени, нижний уровень показывает минимум цены за тот же период. В дополнение к периоду, он позволяет задавать вертикальное смещение в пунктах цены, канал будет расширен вверх и вниз на эту величину. Это позволяет предотвратить ложные пробои текущих уровней сопротивления/поддержки. Входные параметры Period - Временной период в барах
FREE
SuperTrend by Kivanc Ozbilgic MT4 with Scanner
Duc Hoan Nguyen
Индикаторы
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me Представляем SuperTrend by Kivanc Ozbilgic with Scanner – универсальный и мощный инструмент, созданный, чтобы помочь вам оставаться впереди рыночных трендов, с возможностью настройки и оповещениями в реальном времени. Вы можете настроить метод расчета ATR между RMA (относительная скользя
FREE
RSI TrendGate
Etsushi Ishizuka
Индикаторы
RSI TrendGate 3MA — это индикатор для отображения на графике, который помогает удобнее подтверждать направление тренда, используя RSI и три скользящие средние (MA). Когда по заданным условиям направление определяется как «преимущественно восходящее» или «преимущественно нисходящее», индикатор выводит стрелку на графике. Данный продукт не предназначен для использования стрелок как самостоятельного торгового сигнала. Рекомендуемый подход: подтверждать направление на старшем таймфрейме и определять
FREE
TrailingStop MA 4
Andrej Nikitin
4 (1)
Индикаторы
Индикатор строит две  простые скользящее средние  по ценам High и Low. Линия MA_High отображается, когда скользящая направлена вниз. Она может быть использована для выставления стоп ордера для позиции на продажу. Линия MA_Low отображается, когда скользящая направлена вверх. Она может быть использована для выставления стоп ордера для позиции на покупку. Индикатор используется в эксперте  TrailingStop . Параметры Period  - период расчета скользящей среднейю Deviation  - коэффициент сдвижения/раздв
FREE
TrendFinder SMA
Jose Ramon Miranda Ramos
4.78 (9)
Индикаторы
Trendfinder SMA are Colored candlesticks showing the trend based on two Simple Moving Averages and the slope of the slow moving average. This indicator will give you the color change on the next bar on the confirmation candle and will never repaint   Trendfinder SMA is optimize to trade on any market and to be used trending and None trending markets. PLEASE TAKE NOTICE: For best results use this indicator as an extra tools after you have completed your regular analysis and use it for alerts base
FREE
FractalEfficiencyIndicator
Todd Terence Bates
Индикаторы
A ratio between 0 and 1 with the higher values representing a more efficient or trending market,  It is used in the calculation of Perry J. Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA), dividing the price change over a period by the absolute sum of the price movements that occurred to achieve that change. The Fractal Efficiency or also known as Efficiency Ratio was first published by Perry J. Kaufman in his book ‘Smarter Trading‘. This is mostly considered a filter for volatile markets none the less
FREE
RelicusRoad MACD v2
Relicus LLC
4.6 (5)
Индикаторы
Moving Average Convergence Divergence (MACD) торговая стратегия - это популярный инструмент технического анализа, который используется для выявления изменений в импульсе и направлении тренда. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего среднего (EMA) из 12-периодного EMA. Затем на вершине MACD строится 9-периодное EMA, называемое "линией сигнала", которое действует как триггер для сигналов покупки и продажи. MACD считается находящимся в бычьей территории, когд
FREE
Moving Average Cross Over with filters
Benjamin Obafemi
Индикаторы
User friendly indicator.  This indicator will help you catch the trend an fast as possible. Indicator developed based on moving averages. User can select which type of moving averages they want to use. Indicator draws an arrow when the moving average crosses. The moving average cross over arrow can be filtered with RSI, OsMA, and Parabolic Sar. There are options for selecting specific criteria for the filters.  Such as period of Rsi and Rsi levels. OsMA and Parabolic Sar criteria can also be sel
RedYGreen2
Lin Luo
Индикаторы
红黄绿简明指示趋势与震荡指标升级版。 使用红黄绿三色来标示上升趋势 、震荡、下跌趋势。 红色表示空头趋势(下跌)。 绿色表示多头趋势(上涨)。 黄色表示震荡区域。 从黄色转变为红色时，行情可能从震荡转变为下跌趋势。一段连续的红色，说明下跌趋势很强。 从黄色转变为绿色时，行情可能从震荡转变为上升趋势。一段连续的绿色，说明上升趋势很强。 指标的上半部分区域和下半部分区域若同步为红色，表明下跌趋势已经形成共振，接下来大概率走出一段空头趋势。 同时，红绿黄分为上下两部分： 若上下部分同时为绿色，表明上涨趋势已经形成共振，接下来大概率走出一段多头趋势。 若上下部分同时为红色，表明下跌趋势已经形成共振，接下来大概率走出一段空头趋势。 若上下同时为黄色，表明当前行情为震荡。 升级版2.0： 新增两条快慢线。 当慢线(Blue/Red线)为蓝色时，视为多头行情。当慢线为红色时，视为空头行情。 当快线(DarkGray线)从下方向上穿过慢线时，作为参考做多信号，激进交易者可进场做多。反之亦然。 参数可调。 //+---------------------------------------------
FREE
WFx Hull Moving Average
Tu Thu Van Nguyen
Индикаторы
The Hull Moving Average (HMA), developed by Alan Hull from 2005, one of the most fast-moving Average, reduce lag and easy to use to identify Trend for both Short & Long term. This Indicator is built based on exact formula of Hull Moving Average with 3 phases of calculation: Calculate Weighted Moving Average (WMA_01) with period n/2 & (WMA_02) with period n Calculate RAW-HMA: RAW-HMA  = 2 * WMA_01(n/2) - WMA_02(n) Weighted Moving Average with period sqrt(n) of RAW HMA HMA = WMA (RAW-HMA, sqrt(n)
FREE
С этим продуктом покупают
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Индикаторы
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Другие продукты этого автора
Triple Screen Impulse System MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Triple Screen Impulse System — индикатор основного окна графика, реализующий структуру трёх экранов, описанную Александром Элдером: Impulse System на двух периодах и Force Index на третьем. Его результат — стрелка, которая выводится только тогда, когда все три экрана разрешают одно и то же направление. Каждый экран можно также отобразить на графике, чтобы состояние, стоящее за стрелкой — или за её отсутствием — было видно, а не выводилось умозрительно. Торговые уровни не рисуются, потому что ин
Market Structure Order Blocks and Gaps MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Часть набора инструментов ICT / Smart Money. Этот инструмент лучше всего работает вместе с моими другими индикаторами ICT/SMC — Session Kill Zones и данным инструментом Market Structure — доступными как для MT4, так и для MT5. Сочетайте тайминг сессий со структурой рынка для входов по конфлюэнции и загляните в мой профиль продавца, чтобы найти весь набор. Market Structure Pro — это индикатор Smart Money Concepts (SMC), основанный на методологии ICT. Он автоматически определяет структуру рынка
FREE
Market Structure Order Blocks and Gaps MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Часть набора инструментов ICT / Smart Money. Этот инструмент лучше всего работает вместе с моими другими индикаторами ICT/SMC — Session Kill Zones и данным инструментом Market Structure — доступными как для MT4, так и для MT5. Сочетайте тайминг сессий со структурой рынка для входов по конфлюэнции и загляните в мой профиль продавца, чтобы найти весь набор. Market Structure Pro — это индикатор Smart Money Concepts (SMC), основанный на методологии ICT. Он автоматически определяет структуру рынка
FREE
Divergence Scanner Multi Oscillator MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Divergence Scanner Multi Oscillator ищет обычные (regular) и скрытые (hidden) дивергенции одновременно по десяти осцилляторам и отмечает бары, на которых несколько из них сходятся. Вместо того чтобы следить за RSI, MACD и Stochastic в отдельных окнах, индикатор сканирует их все на каждом баре и подписывает график названиями расходящихся осцилляторов, так что конфлюэнция видна с первого взгляда. Сканер охватывает MACD, MACD Histogram, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF (Chaikin Mo
FREE
Triple Screen Impulse System MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Triple Screen Impulse System — индикатор основного окна графика, реализующий структуру трёх экранов, описанную Александром Элдером: Impulse System на двух периодах и Force Index на третьем. Его результат — стрелка, которая выводится только тогда, когда все три экрана разрешают одно и то же направление. Каждый экран можно также отобразить на графике, чтобы состояние, стоящее за стрелкой — или за её отсутствием — было видно, а не выводилось умозрительно. Торговые уровни не рисуются, потому что ин
Market Structure Break and Order Block Indicator
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Индикаторы
Market Structure and Order Block Pro This indicator is a technical analysis tool for MetaTrader 4 designed to visualize price action patterns based on institutional trading methodologies. It provides automated mapping of market structure, supply/demand zones, and liquidity levels, featuring a comprehensive buffer system for EA integration. Core Functionalities Market Structure Detection: Identifies Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHoCH) on both internal and swing levels. Order
FREE
ICT Session Kill Zones with Alerts MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Индикатор наносит на график настраиваемые блоки торговых сессий, продлевает максимум и минимум каждой сессии вперёд в виде горизонтальных уровней и может подавать оповещение, когда цена возвращается к ним. Время начала сессий задаётся через смещение серверного времени брокера относительно нью-йоркского, поэтому блоки располагаются корректно независимо от часового пояса вашего брокера. Индикатор рисует пять независимых сессий — Азия, Лондон, NY AM, NY Lunch и NY PM, и у каждой из них есть собст
FREE
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
5 (2)
Индикаторы
Overview Market Volume Profile Modes is a powerful MT5 volume distribution indicator that integrates multiple Volume Profile variants. Users can switch between different analysis modes through a simple menu selection. This indicator helps traders identify key price levels, support and resistance zones, and market volume distribution. Core Concepts • POC (Point of Control): The price level with the highest volume concentration, representing the market's accepted "fair value" area • VAH (Value A
FREE
Market Volume Profile Modes MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Market Volume Profile Modes MT4 — это аналитический индикатор, который отображает распределение торгового объёма по ценовым уровням прямо на графике. Для заданного ценового диапазона он делит вертикальный ценовой интервал на настраиваемое число строк, накапливает тиковый объём в каждой строке и выводит результат в виде горизонтальных гистограммных полос. Каждая строка разделяется на бычью и медвежью части в зависимости от того, закрылись ли соответствующие свечи вверх или вниз, поэтому доля поку
FREE
Swap Scanner Pro MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Swap Scanner — информационная панель, которая считывает ставки свопа, публикуемые брокером, и представляет их в форме, пригодной для сравнения между инструментами. Панель не ограничивается показом исходных значений свопа: каждая ставка пересчитывается в валюту депозита, приводится к годовому виду относительно номинальной стоимости одного лота и размещается рядом с реализованной волатильностью и направлением дневного тренда того же инструмента. Панель не открывает, не изменяет и не закрывает орд
FREE
Divergence Scanner Multi Oscillator MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Divergence Scanner Multi Oscillator ищет обычные (regular) и скрытые (hidden) дивергенции одновременно по десяти осцилляторам и отмечает бары, на которых несколько из них сходятся. Вместо того чтобы следить за RSI, MACD и Stochastic в отдельных окнах, индикатор сканирует их все на каждом баре и подписывает график названиями расходящихся осцилляторов, так что конфлюэнция видна с первого взгляда. Сканер охватывает MACD, MACD Histogram, RSI, Stochastic, CCI, Momentum, OBV, VWMACD, CMF (Chaikin Mo
FREE
ICT Session Kill Zones with Alerts MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Индикатор наносит на график настраиваемые блоки торговых сессий, продлевает максимум и минимум каждой сессии вперёд в виде горизонтальных уровней и может подавать оповещение, когда цена возвращается к ним. Время начала сессий задаётся через смещение серверного времени брокера относительно нью-йоркского, поэтому блоки располагаются корректно независимо от часового пояса вашего брокера. Индикатор рисует пять независимых сессий — Азия, Лондон, NY AM, NY Lunch и NY PM, и у каждой из них есть собст
FREE
Impulse System MTF
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Impulse System MTF раскрашивает свечи на вашем графике по системе Impulse System, описанной Александром Элдером, и может брать эту раскраску со старшего таймфрейма, а не с того, который вы просматриваете. Impulse System объединяет одну меру тренда и одну меру импульса: экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия и гистограмму MACD. Когда обе растут, бар зелёный, когда обе снижаются — красный, а когда они расходятся — синий. Полезными эти три состояния делает та роль, которую отвёл им Элд
FREE
Impulse System MTF MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Impulse System MTF раскрашивает свечи на вашем графике по системе Impulse System, описанной Александром Элдером, и может брать эту раскраску со старшего таймфрейма, а не с того, который вы просматриваете. Impulse System объединяет одну меру тренда и одну меру импульса: экспоненциальную скользящую среднюю цены закрытия и гистограмму MACD. Когда обе растут, бар зелёный, когда обе снижаются — красный, а когда они расходятся — синий. Полезными эти три состояния делает та роль, которую отвёл им Элд
FREE
Swap Scanner Pro MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Swap Scanner — информационная панель, которая считывает ставки свопа, публикуемые брокером, и представляет их в форме, пригодной для сравнения между инструментами. Панель не ограничивается показом исходных значений свопа: каждая ставка пересчитывается в валюту депозита, приводится к годовому виду относительно номинальной стоимости одного лота и размещается рядом с реализованной волатильностью и направлением дневного тренда того же инструмента. Панель не открывает, не изменяет и не закрывает орд
FREE
Force Index MTF
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Force Index MTF — это продвинутая реализация классического осциллятора Force Index (индекс силы), дополненная мультитаймфреймовыми (MTF, Multi-Timeframe) возможностями. Рассчитывая произведение движения цены и объёма, он количественно оценивает сырую силу, стоящую за рыночными колебаниями, помогая трейдерам отличать значимые продолжения тренда от небольших откатов. Как осциллятор моментума и объёма, Force Index измеряет силу покупателей и продавцов. Положительные значения указывают на преоблад
FREE
Enhanced MACD Pro
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Enhanced MACD MT4 – Advanced Momentum and Trend Oscillator The Enhanced MACD MT4 is a versatile technical analysis tool that builds upon the classic Moving Average Convergence Divergence framework. It provides a refined 4-color histogram system and a comprehensive notification engine, designed to visualize momentum shifts and trend reversals with high precision. Functional Overview This implementation focuses on providing a clear visual representation of market dynamics through three primary com
FREE
Semi automatic trading and tester
Zhen Yu Zheng
5 (1)
Утилиты
This trading system requires the user to manually add Fibonacci, trend lines, horizontal lines, channel to perform semi-automatic or manual trading. The trading system can also be used in the tester. Trading panel provides: spread information margin information free marging Information The swap information to order for lots (requires your dealer support)
Correlation Exposure Matrix MT4
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении. Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды. Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет. Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоя
Correlation Exposure Matrix MT5
Zhen Yu Zheng
Индикаторы
Три сделки открыты, три сделки в убытке одновременно. Обычно дело не в невезении. Если выбранные инструменты обычно растут вместе и падают вместе, они и должны были уйти в минус вместе. Со стороны кажется, что риск распределён. На деле одна и та же сделка была совершена трижды. Смысл диверсификации в том, что когда одна позиция теряет, у другой есть шанс заработать. Если инструменты движутся как один, такого шанса нет. Панель делает одно: переводит удерживаемые позиции в количество по-настоя
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв