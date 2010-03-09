Force Index MTF MT4

Force Index MTF — это продвинутая реализация классического осциллятора Force Index (индекс силы), дополненная мультитаймфреймовыми (MTF, Multi-Timeframe) возможностями. Рассчитывая произведение движения цены и объёма, он количественно оценивает сырую силу, стоящую за рыночными колебаниями, помогая трейдерам отличать значимые продолжения тренда от небольших откатов.





Как осциллятор моментума и объёма, Force Index измеряет силу покупателей и продавцов. Положительные значения указывают на преобладающее давление покупок (накопление, accumulation), отрицательные — на преобладающее давление продаж (распределение, distribution), а пересечения нулевой линии сигнализируют о возможной смене контроля над рынком и часто используются для определения окончания отката.





Индикатор включает независимый MTF-движок, который позволяет отслеживать данные Force Index с любого старшего таймфрейма (HTF) прямо на текущем графике без переключения окон. Он предлагает двухрежимную чувствительность: короткий период (например, 2) высокочувствителен и подходит для обнаружения краткосрочных откатов во внутридневной торговле, тогда как стандартный период (например, 13) даёт более сглаженные данные, оптимизированные для свинг-трендов и структурных сдвигов. Цветные гистограммы делают рыночное давление сразу наглядным, а оптимизированные выходные буферы (output buffers) позволяют индикатору подключаться к советникам (Expert Advisor / EA).





На практике индикатор хорошо работает как трендовый фильтр в иерархической структуре: используйте старший таймфрейм для определения доминирующего рыночного смещения, применяйте Force Index MTF, чтобы выявить, когда среднесрочное движение цены идёт против основного тренда (например, спуск ниже нуля в восходящем тренде), и выбирайте момент входа, когда Force Index возвращается в направлении основного тренда.





Индикатор написан так, чтобы минимизировать нагрузку на CPU при расчёте нескольких таймфреймов, и поддерживает всплывающие окна, звук, электронную почту и push-уведомления при пересечении нулевой линии или достижении определённых порогов. Его интерфейс использует настраиваемые стили под любой шаблон графика. Он совместим со всеми ликвидными инструментами, включая XAUUSD, Forex и индексы, и требует исторических данных по каждому выбранному таймфрейму для точной отрисовки MTF.





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