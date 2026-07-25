Gold Scraper Pro

Gold Scraper adalah Expert Advisor (EA) yang sepenuhnya otomatis, dirancang dan dioptimalkan secara khusus untuk perdagangan Emas ( XAUUSD ) di MetaTrader 5. Dengan memanfaatkan strategi order tertunda yang cerdas dikombinasikan dengan manajemen risiko dinamis, EA ini dirancang untuk menangkap keuntungan yang konsisten dari volatilitas pasar.

Pemberitahuan Harga Khusus: Harga akan naik menjadi $199 setelah setiap 5 penjualan! Dapatkan salinan Anda sekarang juga selagi harga perkenalan masih berlaku.

Dioptimalkan untuk XAUUSD: Parameter yang dikalibrasi secara khusus dirancang untuk menangani volatilitas, spread, dan pergerakan harga emas yang unik.

Smart Pending Order Grid: Menempatkan order Buy Stop dan Sell Stop strategis secara dinamis berdasarkan harga pasar saat ini dan jarak yang ditentukan pengguna.

Perpanjangan Pesanan Otomatis: Secara otomatis mengelola dan memperpanjang pesanan tertunda yang telah kedaluwarsa untuk memastikan partisipasi pasar yang berkelanjutan.

Deteksi Penutupan Posisi: Mendeteksi secara instan ketika posisi aktif ditutup dan secara otomatis mengatur ulang grid untuk siklus perdagangan berikutnya.

Trailing Stop Terintegrasi: Melindungi keuntungan terbuka dan mengunci keuntungan secara efektif menggunakan fitur Trailing Start dan Trailing Step yang dapat disesuaikan.

Filter Spread & Waktu: Melindungi modal Anda dengan menghindari transaksi selama kondisi spread tinggi dan di luar jam perdagangan yang ditentukan.